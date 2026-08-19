Suscríbete
Síguenos en:
SO2026_SUB_0012_RGB.tif
Belleza
Chanel revela cuál es el mejor momento del día para cuidar tu piel
La investigación de Chanel comenzó en 2001 y hoy combina cronobiología, neurociencia y análisis clínicos para estudiar qué ocurre con la piel durante la noche
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton Global Store Opening Frankfurt
Moda
Gen Z ya no compra lujo sin mirar primero cuánto vale de segunda mano
El mercado de reventa está dejando de ser una alternativa para convertirse en una referencia de precio, valor y deseo antes de adquirir una pieza nueva
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Moda
WhatsApp Image 2026-08-17 at 6.38.25 AM.jpeg
Moda
Rosalía luce una chamarra de Carlos Pineda durante su primer concierto en Guadalajara
La pieza dorada fue creada especialmente para la cantante y llegó hasta sus manos de una forma poco convencional, antes de convertirse en parte de su presentación en Guadalajara
Agosto 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Carlyle Hotel: 2026 Met Gala Departures
Moda
The Queen of Kalahari: el extraordinario diamante detrás de la colección favorita de Georgina Rodríguez
Un diamante de 342 quilates encontrado en Botsuana fue transformado en 23 piedras excepcionales y seis piezas de Alta Joyería, entre ellas el espectacular collar que ha llevado recientemente Georgina Rodríguez
Agosto 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Berlin - June 2017
Moda
Botas de pirata, el calzado más atrevido de otoño-invierno 2026
Hebillas, piel envejecida, cañas altas y siluetas afiladas recuperan el espíritu de las botas de pirata con una lectura más sofisticada para la próxima temporada
Agosto 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
andrea-chaparro-frente-al-lente-huawei-pura-90s-pro-max-una-historia-donde-la-moda-y-la-fotografia-se-encuentran.jpeg
Especiales
Andrea Chaparro florece frente al lente: una historia donde la moda y la fotografía encuentran un nuevo lenguaje
Agosto 17, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
The cover
HEADER EN SITIO WEB BVLGARI GUCCI SANTONI EMMANUELLE KHANAH.jpg
Especiales
Céline Dion sigue adelante
Mientras se prepara para volver a los escenarios tras la devastadora crisis de salud que estuvo a punto de acabar con su carrera, el icono del pop está listo para demostrarle al mundo que su corazón también lo está
Agosto 18, 2026
 · 
Harper’s Bazaar

Edición Agosto 2026

Ludwika Paleta

En el Spotlight

Adquiere la edición completa

Belleza
ChatGPT Image 19 ago 2026, 10_17_40 a.m..png
Belleza
Las uñas azul cobalto son la dosis de color que necesitaba la manicura de 2026
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 14, 2026
Belleza
Uñas unicornio: el nuevo efecto iridiscente que lleva las manicuras chrome a otra dimensión
Agosto 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MSGM - Backstage - Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021
Belleza
¿Cómo elegir el labial perfecto para iluminar tu rostro este verano 2026?
Agosto 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Philipp Plein - Backstage - Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021
Belleza
Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada
Agosto 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Agenda
Wellness
Celebridades
nadia_ferreira_myla_hd_web.jpg
Celebridades
Nadia Ferreira y Marc Anthony muestran las primeras fotos de su segunda hija, Myla
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-08-18 at 7.12.23 AM.jpeg
Celebridades
Muere Mathilde Favier, la mujer que convirtió las relaciones públicas de Dior en arte
Agosto 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-08-16 at 9.23.25 PM.jpeg
Celebridades
Lo que se sabe hasta ahora sobre la causa de muerte de Hayden Panettiere
Agosto 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los Angeles Premiere Of Netflix's New Film "Blonde"
Celebridades
Muere Hayden Panettiere a los 36 años
Agosto 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lo último
ChatGPT Image 19 ago 2026, 01_30_40 p.m..png
Estilo de vida
Las vacaciones de Nicole Kidman en Islandia
La actriz viajó con sus hijas y su hermana a bordo de un yate de lujo, entre paisajes islandeses, aguas termales y una belleza mucho más natural
Agosto 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
forever-electric-kia-ev3-convierte-la-movilidad-electrica-en-una-declaracion-de-estilo.png
Especiales
FOREV3R Electric: Kia EV3 convierte la movilidad eléctrica en una declaración de estilo
Agosto 18, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Street Style - Barcelona - August 2026
Moda
Secretos para cuidar un bolso de piel y conservar su belleza
La forma de guardar un bolso, protegerlo de la humedad y elegir correctamente los productos de limpieza puede determinar cuánto tiempo conserva su textura y acabado
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Globe Soccer Awards 2024
Celebridades
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya están casados
La pareja se casó en una ceremonia íntima en Portugal, un año después de anunciar su compromiso y tras construir una vida familiar lejos de los reflectores
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Universal Pictures presents THE ODYSSEY New York Premiere
Celebridades
Isabella Damon, hija de Matt Damon, ya es modelo profesional
A sus 20 años, Isabella Damon comienza una carrera propia en la moda mientras continúa sus estudios en Nueva York y se distancia del camino cinematográfico de su familia
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Autism Speaks Los Angeles Gala
Celebridades
El vestido de novia de Tallulah Willis es un homenaje a Demi Moore
Tallulah Willis se casó con Justin Acee en Sun Valley con un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuyo escote guarda una referencia especial a su madre
Agosto 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci - Runway & Close-ups - MFW FW2015
Moda
El regreso de la camisa satinada
De inspiración noventera a pieza esencial del clóset contemporáneo, la camisa satinada encuentra nuevas formas de llevarse con jeans, sastrería y prendas de verano
Agosto 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García