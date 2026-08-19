La investigación de Chanel comenzó en 2001 y hoy combina cronobiología, neurociencia y análisis clínicos para estudiar qué ocurre con la piel durante la noche
El mercado de reventa está dejando de ser una alternativa para convertirse en una referencia de precio, valor y deseo antes de adquirir una pieza nueva
Moda
La pieza dorada fue creada especialmente para la cantante y llegó hasta sus manos de una forma poco convencional, antes de convertirse en parte de su presentación en Guadalajara
The Queen of Kalahari: el extraordinario diamante detrás de la colección favorita de Georgina Rodríguez
Un diamante de 342 quilates encontrado en Botsuana fue transformado en 23 piedras excepcionales y seis piezas de Alta Joyería, entre ellas el espectacular collar que ha llevado recientemente Georgina Rodríguez
Hebillas, piel envejecida, cañas altas y siluetas afiladas recuperan el espíritu de las botas de pirata con una lectura más sofisticada para la próxima temporada
The cover
Mientras se prepara para volver a los escenarios tras la devastadora crisis de salud que estuvo a punto de acabar con su carrera, el icono del pop está listo para demostrarle al mundo que su corazón también lo está
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La actriz viajó con sus hijas y su hermana a bordo de un yate de lujo, entre paisajes islandeses, aguas termales y una belleza mucho más natural
La forma de guardar un bolso, protegerlo de la humedad y elegir correctamente los productos de limpieza puede determinar cuánto tiempo conserva su textura y acabado
La pareja se casó en una ceremonia íntima en Portugal, un año después de anunciar su compromiso y tras construir una vida familiar lejos de los reflectores
A sus 20 años, Isabella Damon comienza una carrera propia en la moda mientras continúa sus estudios en Nueva York y se distancia del camino cinematográfico de su familia
Tallulah Willis se casó con Justin Acee en Sun Valley con un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli, cuyo escote guarda una referencia especial a su madre
De inspiración noventera a pieza esencial del clóset contemporáneo, la camisa satinada encuentra nuevas formas de llevarse con jeans, sastrería y prendas de verano