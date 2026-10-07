Los 6 nuevos colores de uñas para este otoño que están dejando atrás al clásico borgoña

El otoño 2026 está cambiando el código cromático de la manicura junto a los inevitables marrones y rojos profundos aparecen verde oliva, ciruela, azul zafiro, naranja dorado, plata líquida y rosa lechoso, seis tonos que actualizan las uñas de temporada sin depender de los colores que tradicionalmente asociamos con octubre.

Verde oliva: el nuevo neutro

El verde oliva se está consolidando como una de las alternativas más interesantes al café. Su ventaja está en que funciona prácticamente como un neutro, pero tiene suficiente pigmento para que la manicura se sienta diferente.

Los tonos musgo y oliva aparecen entre las recomendaciones de manicuristas para otoño porque conectan con la paleta terrosa de la estación sin recurrir al borgoña. En uñas cortas y acabado cremoso resultan especialmente discretos; con efecto cat-eye o una capa de chrome adquieren una dimensión más sofisticada.

Ciruela: el tono oscuro que sustituye al negro

El ciruela profundo ocupa un espacio intermedio entre el borgoña y el negro. Es precisamente esa mezcla la que lo hace interesante: tiene profundidad, pero conserva un matiz violáceo que cambia según la luz.

Las versiones más oscuras, cercanas al midnight purple, funcionan como una alternativa al esmalte negro para quienes quieren una manicura intensa sin caer en el acabado completamente gótico. Sobre uñas almendradas o cuadradas cortas, un acabado glossy basta para que el color tenga presencia.

Azul zafiro: una joya sobre las uñas

El azul también entra en la conversación otoñal, aunque no desde los tonos pastel que dominaron otras temporadas. El protagonista es el azul zafiro, profundo y saturado, con una apariencia casi de piedra preciosa.

Su atractivo está en romper con la concentración de marrones y vinos sin convertirse en un color estridente. Puede llevarse completamente liso o con un acabado metálico que intensifique su profundidad. Para una manicura más discreta, el azul denim y los grises azulados ofrecen una versión más fácil de incorporar.

Azul zafiro: una joya sobre las uñas Pinterest

Naranja dorado: el otoño sin pumpkin spice

El naranja abandona el acabado anaranjado típico de Halloween y se vuelve más sofisticado. El naranja dorado, especialmente cuando incorpora partículas de brillo o un efecto magnético, recuerda a la luz cálida del final de la tarde.

Es uno de los tonos que mejor funciona como transición entre septiembre y noviembre porque conserva algo de la luminosidad del verano, pero adquiere una temperatura más profunda. En acabado cat-eye, el resultado cambia de intensidad con el movimiento de las manos.

Plata líquida: el metal que rompe la paleta

El plata líquido lleva los acabados metálicos hacia una versión más pulida. A diferencia del chrome blanco y helado que dominó otras manicuras, esta interpretación busca una superficie reflectante que parezca metal fundido.

Su aparición entre los colores de otoño señala un cambio interesante: la manicura estacional ya no depende únicamente de tonos cálidos. Los metales y colores joya permiten construir una estética otoñal desde la textura y el acabado.

Rosa lechoso: el color que no desaparece

El rosa lechoso demuestra que una manicura de otoño no tiene que ser oscura. Su acabado translúcido deja parte de la uña visible y aporta una apariencia pulida sin competir con el resto del look.

La actualización está en cómo se combina: una base milky pink puede llevar una punta chocolate, oliva, azul noche o ciruela para incorporar el color de temporada sin abandonar una manicura minimalista. La paleta de este otoño resulta más interesante precisamente porque ya no obliga a elegir entre borgoña, café o negro. Los nuevos tonos introducen verdes, azules, violetas y metales que permiten que una misma tendencia se adapte a distintas formas de vestir y, sobre todo, a distintas maneras de entender una manicura elegante.