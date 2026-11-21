Machu Picchu fue el escenario de una celebración en la que la historia, la arquitectura y la alta joyería encontraron un punto de encuentro. Tiffany & Co. eligió los paisajes del Valle Sagrado de Perú para rendir homenaje a sus colecciones Tiffany Icons: HardWear, Lock, T y Knot, a través de una experiencia privada que reunió a invitados internacionales y amigos de la Maison.

La celebración, que tuvo lugar durante varios días de noviembre, incluyó un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la región. Uno de sus momentos centrales, cuando los invitados abordaron el legendario tren Belmond Hiram Bingham para viajar hacia Machu Picchu y disfrutar de una visita privada a la antigua ciudadela inca.

Entre los asistentes estuvieron Antonela Roccuzzo, Camila Queiroz, Diego Boneta, Sofía E. Tcherassi, Natalie Vértiz y Elisa Zarzur, quienes acompañaron a la firma en esta experiencia que conectó el patrimonio cultural peruano con el lenguaje creativo de una de las casas de joyería más reconocidas.

Tiffany & Co. y el vínculo histórico que une a la Maison con Machu Picchu

La elección de Perú tuvo una conexión histórica particularmente significativa. Hiram Bingham III, el explorador estadounidense que llegó a Machu Picchu en 1911, estuvo casado con Alfreda Mitchell, nieta de Charles Lewis Tiffany, fundador de Tiffany & Co. en 1837.

Este vínculo familiar añade una dimensión especial al encuentro. Más de un siglo después de aquella expedición, la Maison regresó simbólicamente a un lugar asociado con el espíritu de exploración que también forma parte de su historia.

El trayecto a bordo del Belmond Hiram Bingham aportó otra dimensión a la experiencia. El tren, conocido por su estética inspirada en los grandes viajes ferroviarios de principios del siglo XX, acompañó a los invitados a través de los paisajes andinos antes de llegar a uno de los destinos arqueológicos más reconocidos del mundo.

Machu Picchu inspira el lenguaje de Tiffany HardWear

La arquitectura inca también estableció un diálogo visual con Tiffany HardWear, una de las colecciones protagonistas del encuentro. Sus eslabones, de carácter escultórico y líneas definidas, evocan la solidez de las antiguas construcciones de piedra de Machu Picchu.

La relación no se limita a una semejanza estética. Ambas propuestas encuentran parte de su identidad en la fuerza de sus estructuras y en la capacidad de sus elementos para mantenerse unidos. En la colección de joyería, los eslabones representan vínculos humanos; en la ciudadela peruana, los bloques de piedra encajan con una precisión que ha permitido a sus construcciones resistir el paso de los siglos.

Tiffany Icons también incluye Lock, T y Knot, tres colecciones que interpretan distintos significados a través del diseño. Lock gira alrededor de la protección de los vínculos afectivos; T toma su inspiración de la inicial de Tiffany y de las líneas arquitectónicas de Nueva York, mientras Knot representa la unión y los lazos personales.