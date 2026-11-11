Bvlgari Pink, la extraordinaria historia de un diamante rosa

Un diamante rosa de 24 quilates, engastado en un anillo de Bvlgari creado durante los años cincuenta, alcanzó los 12 millones 086 mil francos suizos en la subasta Magnificent Jewels de Christie’s, celebrada en Ginebra el 10 de noviembre. La pieza, conocida como The Bvlgari Pink Diamond, hizo su primera aparición en el mercado internacional de subastas después de permanecer durante más de 70 años en manos de una misma familia europea. Su venta reúne tres elementos poco habituales: una gema de gran tamaño, una clasificación cromática excepcional y una historia vinculada a una de las casas de alta joyería más reconocidas de Italia.

La historia del anillo Bvlgari Pink

El origen de esta joya se remonta a la década de 1950. Según el relato de la familia propietaria, un coleccionista europeo adquirió el diamante rosa en bruto en India y recurrió a Bvlgari para transformarlo en un anillo hecho a medida. La Maison diseñó una montura que concedía todo el protagonismo a la piedra, una decisión coherente con su tradición de trabajar a partir de las características individuales de cada gema.

La pieza pasó de generación en generación dentro de la misma familia y permaneció fuera del mercado durante más de siete décadas. Su aparición en Christie’s permitió conocer una creación de archivo que no había circulado públicamente en las grandes subastas internacionales. Ese recorrido privado también añade una dimensión distinta a su valor: además de sus características gemológicas, el anillo conserva la memoria de una época en la que las grandes casas de joyería realizaban encargos exclusivos para coleccionistas.

Qué hace excepcional al diamante rosa de Bvlgari

El diamante central pesa exactamente 24 quilates y cuenta con la clasificación de color Fancy Intense Pink. Esta denominación corresponde a una categoría de graduación utilizada para diamantes de color y describe una intensidad cromática elevada. En las piedras rosas naturales, alcanzar una tonalidad intensa y uniforme resulta especialmente difícil, lo que contribuye a su interés entre coleccionistas.

Su talla escalonada rectangular permite apreciar la amplitud de la gema y sus matices rosados. A diferencia de las tallas brillantes, que buscan maximizar el destello mediante numerosas facetas, las tallas escalonadas producen reflejos más amplios y definidos. En una piedra de estas dimensiones, la elección también permite que el color ocupe un lugar central.

Otro atributo relevante es su clasificación como diamante de Tipo IIa. Esta categoría representa menos del 2 % de los diamantes de calidad gema y se caracteriza por una composición con cantidades muy reducidas de nitrógeno detectable. Se trata de una clasificación química y estructural, no de una escala de belleza o calidad comercial. En este caso, añade un dato de rareza a las características de la piedra.

Bvlgari Pink, la extraordinaria historia de un diamante rosa Cortesía

Bvlgari y su relación con los diamantes de color

La historia del Bvlgari Pink también permite entender una de las señas de identidad de la casa romana. Fundada en 1884, Bvlgari desarrolló durante el siglo XX una estética que concedía especial importancia al color, las proporciones y las combinaciones de piedras preciosas. Su trabajo con gemas de tonalidades intensas contribuyó a diferenciar sus creaciones dentro de la alta joyería.

Entre las piezas vinculadas a ese legado figura el Bvlgari Laguna Blu Diamond, un diamante azul Fancy Vivid de 11.16 quilates montado en un anillo de la Maison en 1970. La piedra ganó visibilidad internacional cuando apareció en la Gala del Met de 2023 y posteriormente llegó a una subasta en Ginebra.

El Bvlgari Pink suma otro capítulo a esa trayectoria, aunque su historia tiene una particularidad: no nació para una campaña ni para una vitrina de exhibición, sino como una joya privada concebida para una persona y conservada por su familia durante generaciones.

Su venta demuestra que, en la alta joyería, el valor de una pieza no depende únicamente de los quilates o de la rareza de una piedra. También importa quién la eligió, quién la transformó y cuánto tiempo permaneció fuera de la mirada pública. En este caso, más de siete décadas de historia acompañaron al diamante hasta su llegada a Christie’s.