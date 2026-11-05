Met Gala 2027: la campaña de Brooke Shields para Calvin Klein que revolucionó el denim

Bajo el título extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, la próxima exposición del Metropolitan Museum of Art explorará cómo las prendas y los objetos más comunes pueden adquirir un significado extraordinario a través del diseño. Entre las piezas que formarán parte de la muestra se encuentran los jeans asociados con la icónica campaña publicitaria de Brooke Shields para Calvin Klein.

La campaña de Calvin Klein que convirtió los jeans en un objeto de deseo

En 1980, Brooke Shields tenía 15 años cuando protagonizó una de las campañas más recordadas de Calvin Klein. Fotografiada por Richard Avedon, la actriz apareció en una serie de anuncios que presentaban los jeans de la firma desde una perspectiva provocadora para la época de los 80s.

Una de las frases icónicas que acompañó la campaña se convirtió rápidamente en parte de la cultura popular: “You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing”. Un juego de palabras que hacía referencia a la identidad de la marca con una imagen de sensualidad y juventud. La publicidad generó controversia debido a su doble sentido y a la edad de Shields, abriendo un debate sobre la representación de las adolescentes en la industria publicitaria.

Antes de que las grandes casas de moda convirtieran la mezclilla en una de sus categorías comerciales más importantes, los jeans estaban asociados principalmente con la ropa de trabajo y la cultura juvenil. Calvin Klein ayudó a transformar esa percepción al presentarlos como una prenda que podía tener el mismo atractivo que cualquier otra prenda de lujo.

Gracias al mensaje que dio la campaña con Brooke Shields, la firma consiguió posicionar sus jeans como un símbolo de estilo e identidad. Con el paso de los años, el denim se convirtió en un elemento recurrente en las colecciones de diseñadores y casas de moda.

¿Por qué los jeans de Brooke Shields llegarán a la Met Gala 2027?

La exposición extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday partirá precisamente de esa idea: cuestionar la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario dentro de la moda. La muestra estará organizada en dos secciones principales. Familiar Forms mostrará prendas básicas de nuestro guardarropa, mientras que Common Matter analizará la transformación de materiales cotidianos en piezas de diseño.

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Bajo este contexto, los jeans de Brooke Shields regresarán a una conversación sobre la moda y su capacidad de encontrar belleza, significado y creatividad en los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana. La Met Gala 2027 se celebrará el 3 de mayo, mientras que la exposición abrirá sus puertas al público el 9 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.