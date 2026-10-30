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Moda

4 diseños de uñas inspirados en el Día de Muertos para celebrar la tradición mexicana

Las uñas de Día de Muertos se reinventan con flores de cempasúchil, detalles dorados y motivos inspirados en la tradición mexicana. ¡Descubre cuatro diseños para llevar esta temporada!

Octubre 30, 2026 • 
Gabriela Santillán
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¡Diseños perfectos para lucir una manicura inspirada en el Día de Muertos!

Imagen generada con IA

El Día de Muertos también inspira el mundo del nail art. Las flores de cempasúchil, los tonos cálidos y los detalles ornamentales se convierten en protagonistas de manicuras que reinterpretan la tradición mexicana con creatividad y elegancia.

1. Uñas de pan de muerto y cempasúchil

Sobre una base en tonos chocolate, esta manicura combina ilustraciones blancas de inspiración floral con pequeños detalles que evocan el pan de muerto. Este diseño es perfecto para llevar los elementos más representativos de esta celebración mexicana.

2. Uñas con flores y aplicaciones doradas

El rosa empolvado, el blanco y el naranja se combinan en esta manicura decorada con flores en relieve y aplicaciones doradas. Las pequeñas piedras metálicas aportan luminosidad, mientras que las flores hacen referencia a los adornos tradicionales de las ofrendas.

3. Uñas de cempasúchil con efecto nacarado

Esta manicura apuesta por una base translúcida con destellos plateados y pequeñas flores de cempasúchil en tonos amarillos y naranjas. Las ilustraciones se distribuyen sobre las uñas creando un contraste con el acabado brillante, dando como resultado un diseño delicado que celebra uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos.

4. Uñas de Catrina con detalles dorados

Las flores de cempasúchil en naranja intenso protagonizan esta manicura sobre bases rosas y blancas. El diseño incorpora aplicaciones doradas, pequeñas piedras y motivos ornamentales que recuerdan a la estética de la Catrina. Una propuesta que combina elementos tradicionales con detalles de inspiración joyera.

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uñas Día de Muertos tendencia uñas
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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