Kim Kardashian convirtió su cumpleaños número 46 en una ocasión para revisitar la historia de Paco Rabanne. Para la celebración en Beverly Hills, eligió dos minivestidos de alta costura de la colección otoño-invierno 1995, ambos confeccionados en malla metálica y decorados con cristales. Los diseños, seleccionados por Olivier Rousteing, actual director creativo de la maison, recuperan una de las facetas más reconocibles del diseñador: su capacidad para transformar materiales poco convencionales en prendas de fuerte carácter visual.

Dos vestidos, una misma colección de Paco Rabanne

Kim Kardashian llegó a la cena con un minivestido verde de escote pronunciado, abertura alta y detalles de cristales. La pieza, identificada como uno de los looks de la colección de alta costura otoño-invierno 1995, llevaba un tocado de inspiración futurista adornado con piedras verdes de gran tamaño. Las sandalias negras de tacón completaban el conjunto sin competir con el trabajo de la malla.

Para abandonar el restaurante, cambió el vestido verde por una versión en tono fucsia rojizo del mismo diseño. El segundo conjunto incluía un tocado con piedras preciosas en colores rojos y un colgante de cristal de gran tamaño. El cambio permitió mostrar dos interpretaciones cromáticas de una misma propuesta, con accesorios que modificaban el carácter de cada estilismo.

Law Roach estuvo a cargo del look de Kim Kardashian, mientras que Olivier Rousteing participó en la elección de las piezas del archivo. La colaboración entre ambos diseñadores y la empresaria situó la celebración en una conversación más amplia sobre la recuperación de prendas históricas para ocasiones contemporáneas.

Kim Kardashian recupera dos looks de archivo de Paco Rabanne para su cumpleaños Instagram

La visión futurista que definió a Paco Rabanne

Paco Rabanne construyó buena parte de su identidad creativa a partir de materiales y técnicas que se alejaban de la confección tradicional. En la década de 1960, sus vestidos realizados con placas metálicas, discos y otros elementos rígidos cuestionaron las convenciones del vestido femenino y acercaron la moda a la experimentación industrial.

La malla metálica y los reflejos de los dos diseños que llevó Kim Kardashian conservan esa inclinación por las superficies poco habituales. Los cristales y los tocados amplifican el efecto visual, pero la estructura del vestido sigue siendo esencial ya que la prenda se construye alrededor de un material que captura la luz y modifica su apariencia con el movimiento.

La colección de 1995 pertenece a una etapa posterior a los primeros experimentos de Rabanne, pero mantiene el interés por la relación entre cuerpo, textura y tecnología. Esa continuidad explica por qué sus diseños de archivo pueden dialogar con la estética actual sin perder su identidad original.

Kim Kardashian recupera dos looks de archivo de Paco Rabanne para su cumpleaños Instagram

Olivier Rousteing y el valor del archivo

La elección también adquiere relevancia por el momento que atraviesa la casa. Olivier Rousteing fue nombrado director creativo de Rabanne en 2026, después de dirigir Balmain durante 14 años. Su primera colección para la firma todavía está pendiente de presentación, por lo que recurrir al archivo permite observar cómo se aproxima a la historia de la maison antes de mostrar su propia interpretación.

Las prendas históricas cumplen una función que va más allá de vestir a una celebridad. Ayudan a recuperar códigos visuales, acercan colecciones pasadas a nuevas audiencias y ofrecen contexto para entender qué elementos podrían conservarse o reinterpretarse en el futuro. La elección de dos piezas de la misma colección también permite apreciar cómo una variación de color y accesorios puede cambiar la lectura de un diseño sin alterar su construcción.