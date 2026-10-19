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Moda

El Ferragamo de Sarah Paulson y las lentejuelas XL que transformaron su look

Los discos metálicos de gran tamaño, los cristales colgantes y los zapatos con adornos joya revelan una propuesta de Maximilian Davis que juega con el movimiento y las proporciones

Octubre 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El Ferragamo de Sarah Paulson y las lentejuelas XL que transformaron su look

Cortesía

Las lentejuelas doradas que cubren el conjunto de Sarah Paulson no funcionan como un simple recurso decorativo, por el contrario, construyen la identidad visual de una pieza que combina superficies metálicas, transparencias y una silueta poco convencional. Para la Academy Museum Gala 2026, celebrada el sábado 17 de octubre en Los Ángeles, la actriz eligió un diseño personalizado de Ferragamo firmado por Maximilian Davis, con una elaboración que merece atención más allá de la alfombra roja.

El conjunto de tres piezas reúne bordados verticales de hilo dorado, cristales colgantes y lentejuelas antiguas en tonos oro y negro. La combinación produce diferentes reflejos según la incidencia de la luz y el movimiento del cuerpo. Karla Welch, estilista de Paulson, completó la propuesta con joyería llamativa y zapatos negros de satén de la misma casa italiana.

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Las lentejuelas XL transforman la superficie del vestido

El rasgo más reconocible del Ferragamo de Sarah Paulson es el tamaño de sus lentejuelas. A diferencia de los bordados tradicionales con pequeñas piezas brillantes, los discos metálicos de mayor dimensión generan una superficie irregular que refleja la luz en múltiples direcciones.
La alternancia entre negro, oro envejecido y destellos más claros evita que el conjunto tenga una apariencia uniforme. Los reflejos cambian con cada movimiento, mientras que las piezas superpuestas añaden profundidad visual. El resultado se acerca más a una superficie metálica articulada que al brillo continuo de un vestido cubierto con lentejuelas convencionales.
Esta elección también modifica la lectura de la silueta. Los detalles adquieren tanto protagonismo como el corte de la prenda, una decisión que exige controlar la distribución de los materiales para conservar el movimiento y la caída del tejido.

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Las lentejuelas XL transforman la superficie del vestido

Cortesía

Bordados, cristales y una construcción de tres piezas

La propuesta incorpora bordados verticales de hilo dorado y pequeños cristales colgantes que complementan las lentejuelas. Cada material aporta un efecto distinto ya que el hilo introduce líneas que recorren la superficie, los cristales añaden destellos puntuales y los discos metálicos producen reflejos más amplios.
La combinación exige considerar el peso, la flexibilidad y la disposición de los adornos. Los detalles pueden modificar la caída de un tejido, por lo que su distribución resulta importante para mantener el equilibrio entre decoración y estructura.
El conjunto de Sarah Paulson se distingue, además, por su construcción de tres piezas. La superposición de elementos crea una silueta teatral que juega con las proporciones y deja espacios entre las superficies. En lugar de depender exclusivamente de un vestido largo convencional, el diseño utiliza la relación entre sus componentes para construir su efecto visual.

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Bordados, cristales y una construcción de tres piezas

Cortesía

Los zapatos Ferragamo completan el estilismo

Sarah Paulson llevó zapatos negros de satén con adornos joya en la punta. El detalle introduce una referencia decorativa en una pieza de menor escala y conecta el calzado con los destellos del conjunto sin competir directamente con él.
La elección también mantiene una continuidad cromática. El negro acompaña las lentejuelas oscuras, mientras que los elementos brillantes del zapato recuperan los reflejos dorados y cristalinos del diseño principal.

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Los zapatos Ferragamo completan el estilismo

Cortesía

El cabello peinado hacia atrás y los pendientes largos permiten que la atención permanezca en la construcción del atuendo. Karla Welch mantuvo así una línea de estilismo que privilegia la superficie, las proporciones y los accesorios, sin añadir otros elementos que alteren la lectura del conjunto.

Ferragamo lentejuelas
Eurídice Aiymet Garavito García
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