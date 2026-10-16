Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas ojo de gato para otoño 2026: 5 diseños elegantes con efecto magnético

Descubre diseños de uñas ojo de gato para otoño 2026 en tonos chocolate, cobre, borgoña y verde oliva. ¡Ideas elegantes con destellos magnéticos para tu próxima manicura!

Octubre 16, 2026 • 
Gabriela Santillán
uñas ojo gato otoño.png

Las uñas ojo de gato son una opción para quienes buscan darle profundidad al color sin recurrir a diseños recargados.

Foto generada con IA

1. Uñas ojo de gato en cobre con destellos otoñales

El cobre rojizo es uno de los tonos que mejor representa la paleta otoñal. En esta propuesta, el brillo multidimensional se combina con una base cálida de reflejos rojizos y anaranjados, mientras que algunas uñas incorporan pequeños diseños de hojas sobre un fondo claro. La combinación aporta contraste sin perder la armonía cromática. Es una referencia para quienes prefieren una manicura temática, pero buscan alejarse de los motivos tradicionales de Halloween.

Cómo pedirlas en el salón: solicita un esmalte magnético cobrizo o marrón rojizo y añade detalles delicados de hojas otoñales en una o dos uñas. La clave está en conservar el brillo como protagonista.

2. Uñas ojo de gato con efecto mármol y reflejos chocolate

Esta propuesta reúne diferentes acabados en una misma manicura: marrones profundos, destellos cobrizos, reflejos metalizados y efectos marmoleados que mezclan varios matices. El resultado tiene una apariencia de piedra pulida, con variaciones de color que hacen que cada uña se vea distinta. Es una opción para quienes disfrutan experimentar con texturas sin abandonar los colores de temporada.

Cómo pedirlas en el salón: lleva la referencia y solicita una combinación de esmaltes magnéticos marrones con detalles marmoleados en cobre, champaña y tonos translúcidos. Conviene definir qué uñas llevarán el efecto más elaborado para mantener el equilibrio visual.

3. Uñas ojo de gato en tonos joya con detalles cromados

El otoño no tiene que limitarse a los tonos tierra. Esta manicura explora una paleta de colores joya que incluye verde profundo, azul, borgoña, marrón y matices dorados. Los reflejos luminosos crean un acabado brillante y multidimensional, mientras que pequeños detalles cromados añaden un punto de contraste.

Cómo pedirlas en el salón: elige entre tres y cinco tonos de esmalte magnético y combínalos con pequeños acentos cromados. Si buscas una versión más discreta, puedes concentrar los colores más intensos en dos o tres uñas.

4. Uñas ojo de gato en borgoña, cobre y verde oliva

Esta manicura demuestra cómo una paleta otoñal puede funcionar incluso cuando cada uña tiene un color distinto. El borgoña, el cobre, el rojo oscuro y el verde oliva aparecen en acabados brillantes que reflejan la luz y aportan profundidad al conjunto. La propuesta es especialmente interesante para quienes no quieren elegir entre los colores clásicos del otoño.

Cómo pedirlas en el salón: combina esmaltes magnéticos en rojo quemado, vino, cobre y verde oliva. Para un acabado más uniforme, procura que todas las uñas compartan un nivel de brillo similar, aunque cambie el color.

5. Uñas ojo de gato en tonos pumpkin spice

Los tonos inspirados en el pumpkin spice también encuentran su lugar en la manicura de otoño. En este diseño predominan los marrones cálidos, los cobrizos y los matices ámbar, con un acabado luminoso que recuerda al brillo de las especias y a los reflejos del follaje durante esta época del año.

Cómo pedirlas en el salón: solicita una base marrón o caramelo con esmalte magnético en tonos ámbar y cobre.

También te interesa...
tutorial-uñas-postizas.jpg
Belleza
Uñas perfectas, siempre: tutorial de uñas postizas
Abril 09, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
5 Problemas en las uñas y cómo resolverlos
Belleza
5 Problemas en las uñas y cómo resolverlos
Septiembre 25, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

tendencia uñas uñas
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
cherry noir uñas.png
Belleza
Cherry noir nails: el tono cereza oscuro que transforma la manicura de otoño
Octubre 13, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Mugler show, Backstage, Fall Winter 2020, Paris Fashion Week, France - 26 Feb 2020
Belleza
Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween
Octubre 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
deep french nails.png
Belleza
Deep French: así se lleva en las manos el regreso de la manicura francesa de los años 2000
Octubre 10, 2026
 · 
Gabriela Santillán
uñas periodico.png
Belleza
Newspaper nails: las uñas con estampado de periódico para darle un aire vintage a tus manos
Octubre 09, 2026
 · 
Gabriela Santillán
carolina-herrera-presenta-eyeconica-quad-su-primera-paleta-de-sombras.png
Belleza
Carolina Herrera presenta Eyeconica Quad, su primera paleta de sombras
Pigmentos de alto impacto, fórmula vegana y hasta 24 horas de duración, así es Eyeconica Quad, la primera paleta de sombras de Carolina Herrera. ¡Descúbrela!
Octubre 09, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
preppy nails.png
Belleza
Preppy nails: 5 diseños de uñas a cuadros que serán tendencia este otoño 2026
Las preppy nails son la inspiración perfecta para quienes buscan una manicura elegante, clásica y con un toque divertido.
Octubre 08, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Celebrity Sightings In Paris - September 23rd, 2026
Belleza
Las milky nails de Céline Dion demuestran que las uñas naturales vuelven a estar de moda
La cantante lleva una manicura casi desnuda durante su residencia en París y se suma a una corriente de belleza que privilegia el cuidado sobre el diseño
Octubre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Matières Fécales - Paris RTW Spring/Summer 2027 - Ambiance
Belleza
Witchy nails: la manicura oscura que cambia las uñas de Halloween por una estética más sofisticada
El negro deja de ser la única opción gracias a los acabados magnéticos, las formas afiladas y los tonos profundos que llevan la estética de octubre hacia una manicura más refinada
Octubre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García