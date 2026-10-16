Uñas ojo de gato para otoño 2026: 5 diseños elegantes con efecto magnético

1. Uñas ojo de gato en cobre con destellos otoñales

El cobre rojizo es uno de los tonos que mejor representa la paleta otoñal. En esta propuesta, el brillo multidimensional se combina con una base cálida de reflejos rojizos y anaranjados, mientras que algunas uñas incorporan pequeños diseños de hojas sobre un fondo claro. La combinación aporta contraste sin perder la armonía cromática. Es una referencia para quienes prefieren una manicura temática, pero buscan alejarse de los motivos tradicionales de Halloween.

Cómo pedirlas en el salón: solicita un esmalte magnético cobrizo o marrón rojizo y añade detalles delicados de hojas otoñales en una o dos uñas. La clave está en conservar el brillo como protagonista.

2. Uñas ojo de gato con efecto mármol y reflejos chocolate

Esta propuesta reúne diferentes acabados en una misma manicura: marrones profundos, destellos cobrizos, reflejos metalizados y efectos marmoleados que mezclan varios matices. El resultado tiene una apariencia de piedra pulida, con variaciones de color que hacen que cada uña se vea distinta. Es una opción para quienes disfrutan experimentar con texturas sin abandonar los colores de temporada.

Cómo pedirlas en el salón: lleva la referencia y solicita una combinación de esmaltes magnéticos marrones con detalles marmoleados en cobre, champaña y tonos translúcidos. Conviene definir qué uñas llevarán el efecto más elaborado para mantener el equilibrio visual.

3. Uñas ojo de gato en tonos joya con detalles cromados

El otoño no tiene que limitarse a los tonos tierra. Esta manicura explora una paleta de colores joya que incluye verde profundo, azul, borgoña, marrón y matices dorados. Los reflejos luminosos crean un acabado brillante y multidimensional, mientras que pequeños detalles cromados añaden un punto de contraste.

Cómo pedirlas en el salón: elige entre tres y cinco tonos de esmalte magnético y combínalos con pequeños acentos cromados. Si buscas una versión más discreta, puedes concentrar los colores más intensos en dos o tres uñas.

4. Uñas ojo de gato en borgoña, cobre y verde oliva

Esta manicura demuestra cómo una paleta otoñal puede funcionar incluso cuando cada uña tiene un color distinto. El borgoña, el cobre, el rojo oscuro y el verde oliva aparecen en acabados brillantes que reflejan la luz y aportan profundidad al conjunto. La propuesta es especialmente interesante para quienes no quieren elegir entre los colores clásicos del otoño.

Cómo pedirlas en el salón: combina esmaltes magnéticos en rojo quemado, vino, cobre y verde oliva. Para un acabado más uniforme, procura que todas las uñas compartan un nivel de brillo similar, aunque cambie el color.

5. Uñas ojo de gato en tonos pumpkin spice

Los tonos inspirados en el pumpkin spice también encuentran su lugar en la manicura de otoño. En este diseño predominan los marrones cálidos, los cobrizos y los matices ámbar, con un acabado luminoso que recuerda al brillo de las especias y a los reflejos del follaje durante esta época del año.

Cómo pedirlas en el salón: solicita una base marrón o caramelo con esmalte magnético en tonos ámbar y cobre.