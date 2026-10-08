Witchy nails: la manicura oscura que cambia las uñas de Halloween por una estética más sofisticada

Las witchy nails están tomando fuerza este octubre con una propuesta que se aleja de los fantasmas, las telarañas y los motivos de Halloween más literales. La estética apuesta por uñas oscuras, formas marcadas, acabados magnéticos y detalles de inspiración mística que funcionan como una extensión del estilo personal, incluso cuando termina la temporada de disfraces.

De Halloween a una estética más misteriosa

La diferencia está en que esta manicura no necesita representar Halloween para evocarlo. El efecto puede aparecer a través de un esmalte negro brillante, una base casi translúcida, un verde profundo o una superficie cat-eye que cambia con la luz.

Ese giro también explica por qué las witchy nails resultan efectivas para otoño de 2026. En lugar de depender de un motivo reconocible, la tendencia construye una identidad visual a partir del color, la textura y la silueta. Es una forma de incorporar el imaginario oscuro de octubre sin convertir las manos en un accesorio de temporada.

Las pasarelas también han llevado esa idea a un extremo más editorial. En el desfile de Matières Fécales para otoño de 2026 aparecieron uñas negras en forma stiletto, largas y afiladas, una elección que convierte la silueta de la uña en parte esencial del efecto. La referencia resulta más cercana a la estética gótica y al dramatismo de la moda que a una manicura temática convencional.

El acabado importa tanto como el color

Uno de los recursos que mejor funciona dentro de esta tendencia es el efecto cat-eye. Gracias a los pigmentos magnéticos, la superficie adquiere una franja de luz que cambia según el ángulo, creando profundidad sobre colores oscuros. Negro, ciruela ennegrecido, verde bosque, borgoña y carbón translúcido permiten conseguir distintas interpretaciones sin abandonar la estética sombría.

También funcionan los esmaltes casi negros con pequeños detalles, las transparencias oscuras y los acabados de alto brillo. En estos casos, la sofisticación no depende de añadir más elementos, sino de trabajar mejor la superficie. Unas uñas cortas con esmalte negro perfectamente pulido pueden resultar tan contundentes como una forma larga y puntiaguda.

Para quienes buscan una versión menos dramática, una base nude o translúcida con líneas negras, pequeñas aplicaciones metálicas o una punta francesa oscura ofrece una alternativa más discreta. El resultado conserva la referencia witchy, pero se adapta con mayor facilidad a una manicura cotidiana.

La forma también construye el efecto

Las uñas stiletto representan la interpretación más teatral de la tendencia, pero no son obligatorias. Las formas almendradas largas funcionan bien porque mantienen una silueta elegante mientras permiten que los tonos profundos tengan mayor presencia. Las uñas cortas, por su parte, hacen que el color sea el protagonista.

Esta flexibilidad es parte de lo que vuelve interesante a la tendencia. La estética witchy ya no depende de una longitud extrema ni de un diseño complejo pues puede reducirse a una superficie negra brillante o desarrollarse mediante capas de color, efectos magnéticos y pequeños elementos celestiales.

Una manicura oscura que no termina el 31 de octubre

Las witchy nails son ideales para la temporada porque no pertenecen por completo a Halloween. Su paleta puede trasladarse hacia noviembre y diciembre, mientras que los acabados metálicos, magnéticos y brillantes permiten modificar la intensidad sin cambiar completamente de manicura.

Después de varias temporadas dominadas por acabados translúcidos, tonos suaves y versiones cada vez más pulidas de la manicura minimalista, esta corriente recupera la actitud que había estado sometida por el minimalismo en temporadas anteriores. No necesitan explicar un disfraz ni seguir una fecha concreta. Basta con oscurecer la paleta, afilar la silueta o dejar que la luz se mueva sobre el esmalte.

Las witchy nails no buscan parecer una manicura de Halloween, sino hacer que una estética oscura pueda sentirse elegante mucho después de que termine octubre.