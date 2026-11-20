Bajo las calles de París, en las profundidades de la sede de Guerlain en la rue de Rivoli, un archivo guarda un tesoro de naturaleza dorada: La Réserve des Miels, una reserva dedicada a preservar y estudiar la extraordinaria diversidad de la miel. Cada muestra encierra una historia distinta, determinada por el paisaje, la vegetación y el trabajo incansable de las abejas. Para la Maison francesa, este ingrediente representa mucho más que una materia prima, es parte de una herencia que ha acompañado su historia durante casi dos siglos y que hoy inspira nuevas investigaciones para el cuidado de la piel.

El proyecto reúne más de 300 muestras procedentes de 150 localizaciones y producidas por nueve subespecies de abejas. Una colección singular que permite a Guerlain profundizar en las particularidades de cada miel y reconocer aquellas cuya composición despierta un especial interés para la cosmética.

La fascinación de Guerlain por las abejas comenzó hace casi 200 años

La relación de la Maison con este pequeño polinizador forma parte de su identidad desde el siglo XIX. En 1853, Pierre-François-Pascal Guerlain creó Eau de Cologne Impériale para la emperatriz Eugenia. Su frasco, ornamentado con abejas doradas, se convirtió en uno de los objetos más emblemáticos de la perfumería francesa y en un símbolo que todavía acompaña a la firma.

La fascinación por los productos de la colmena, sin embargo, comenzó antes. En 1839, el fundador utilizó las propiedades de la miel para formular Esprit de miel antiscorbutique, una preparación destinada al cuidado de la boca y las encías. Aquella experiencia temprana anticipó una relación entre naturaleza e investigación que continuaría a través de las generaciones.

Actualmente, esa herencia encuentra una de sus expresiones más reconocibles en Abeille Royale, la línea de tratamiento facial de Guerlain inspirada en los recursos de la colmena. La colección retoma el interés de la Maison por la miel y sus componentes, con especial atención a sus propiedades reparadoras y al cuidado de la piel.

El tesoro dorado que Guerlain estudia en París

Para profundizar en las particularidades de cada variedad, Guerlain colabora con el equipo del profesor Leandros Skaltsounis, especialista en el análisis molecular de la miel. Su investigación utiliza tecnologías como la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear para examinar la composición de las muestras.

Entre las variedades estudiadas destaca la miel de abeja negra de Ouessant, reconocida por Guerlain por su extraordinaria riqueza molecular. Su composición reúne aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y polifenoles, componentes que despiertan interés por sus propiedades antioxidantes y su potencial en el cuidado antiedad.

La procedencia también importa. Cada miel refleja las particularidades del territorio en el que trabajan las abejas, desde la vegetación disponible hasta las condiciones de su entorno. Esa diversidad convierte cada muestra en una expresión irrepetible de la naturaleza.

La reserva continúa creciendo: más de 50 variedades adicionales se encuentran actualmente bajo análisis, ampliando el conocimiento que la Maison reúne alrededor de este ingrediente.

La naturaleza como inspiración para el futuro del lujo

La Réserve des Miels refleja una dimensión de la belleza de lujo que va más allá de la sofisticación de una fórmula o la exclusividad de sus ingredientes. También habla del tiempo dedicado a investigar, de la relación con quienes preservan los saberes de la naturaleza y de la posibilidad de encontrar nuevas aplicaciones cosméticas en materias primas ancestrales.

Guerlain mantiene vínculos con productores y especialistas que participan en la búsqueda de mieles excepcionales, al tiempo que desarrolla iniciativas relacionadas con la protección de las abejas y su entorno.

En las profundidades de París, este archivo reúne ciencia, naturaleza y memoria alrededor de un ingrediente que ha acompañado a la Maison desde sus primeros capítulos. La miel conserva su atractivo precisamente por aquello que no puede reproducirse de manera artificial: la compleja relación entre las flores, el territorio y el trabajo de las abejas. Para Guerlain, ahí reside una de las formas más valiosas de la belleza: aquella que encuentra su origen en la naturaleza y requiere conocimiento, paciencia y sensibilidad para comprenderla.