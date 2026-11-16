Las partículas magnéticas que reflejan la luz desde distintos ángulos han encontrado una nueva forma de expresión en las manicuras de invierno. Las velvet nails, conocidas por su acabado similar al terciopelo, se posicionan entre las propuestas más interesantes de la temporada gracias a una textura visual que combina profundidad, brillo y movimiento sin recurrir a decoraciones excesivas.

Su atractivo responde a una evolución en la manera de llevar los acabados metálicos. Mientras que las manicuras cromadas apuestan por superficies reflectantes y las tradicionales cat eye nails concentran el brillo en una línea definida, el efecto terciopelo distribuye los destellos sobre toda la superficie de la uña. El resultado recuerda a la apariencia cambiante de un tejido aterciopelado cuando recibe la luz.

¿Qué son las velvet nails y cómo se consigue este efecto?

A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, esta manicura no incorpora terciopelo real ni una capa de tejido sobre las uñas. Su acabado se consigue mediante esmaltes magnéticos que contienen pequeñas partículas metálicas capaces de desplazarse cuando se acerca un imán antes de que el producto se seque o cure.

La técnica permite modificar la distribución de esos pigmentos y crear diferentes efectos ópticos. Para conseguir una apariencia aterciopelada, el profesional dispersa el brillo de manera más uniforme, evitando la línea luminosa y marcada que caracteriza a los diseños cat eye. Así aparece una superficie con destellos suaves que parecen cambiar de intensidad según el movimiento de las manos.

El resultado también depende de la fórmula del esmalte, la intensidad del pigmento y la posición del imán. Algunas versiones producen reflejos delicados, mientras que otras consiguen una profundidad más evidente, casi similar a la de una piedra preciosa.

Uñas velvet Instagram

Los colores que mejor funcionan durante el invierno

La temporada favorece los tonos profundos, especialmente aquellos que adquieren mayor dimensión gracias a los reflejos magnéticos. El burdeos, el chocolate y el verde esmeralda son algunas de las alternativas más interesantes para llevar esta manicura durante los meses fríos.

El vino tinto aporta una apariencia elegante y combina especialmente bien con prendas de lana, abrigos estructurados y accesorios de piel. El marrón chocolate, por su parte, ofrece una alternativa menos convencional a los tonos nude, mientras que el verde esmeralda introduce un matiz joya que funciona tanto para ocasiones especiales como para el día a día.

También destacan el azul medianoche, el ciruela y el negro con destellos plateados. Para quienes prefieren una manicura más discreta, los esmaltes magnéticos en rosa empolvado, champagne y lavanda permiten conseguir un acabado luminoso sin recurrir a colores intensos.

De las pasarelas al salón de manicura

El interés por las texturas también ha encontrado espacio en las propuestas de belleza vinculadas a las colecciones recientes. Durante la presentación de Simone Rocha primavera-verano 2027, la manicurista Ama Quashie incorporó aplicaciones de terciopelo real sobre las uñas de las modelos, en sintonía con los tejidos de la colección. Una propuesta llamativa que trasladó la inspiración textil directamente a las manos.

Sin embargo, la versión magnética ofrece una alternativa mucho más práctica para llevar esta referencia en la vida cotidiana. No requiere aplicaciones de tela ni elementos voluminosos y permite conservar una superficie lisa, más sencilla de mantener.

Esta diferencia explica parte de su atractivo ya que el efecto visual tiene suficiente protagonismo para transformar una manicura sencilla, pero no depende de ilustraciones, piedras o adornos que puedan limitar su uso diario.

Cómo llevar las velvet nails y conseguir un acabado duradero

Una de sus ventajas es que funciona en diferentes largos y formas. Las uñas cortas ovaladas o cuadradas suavizadas ofrecen una interpretación discreta, mientras que las almendradas permiten apreciar mejor el desplazamiento de los reflejos sobre una superficie más amplia.

Para conseguir el resultado en un salón, conviene solicitar un esmalte magnético con efecto difuminado y especificar que se busca un acabado uniforme, no una línea cat eye tradicional. También es importante sellar correctamente el producto con un top coat compatible para proteger el brillo y los bordes.

Si se utiliza esmalte semipermanente, la aplicación debe seguir las indicaciones del fabricante y realizarse con el equipo de curado adecuado. La preparación de las uñas y el cuidado de las cutículas también influyen en el resultado final.

Las velvet nails demuestran que una manicura no necesita motivos elaborados para llamar la atención. A veces, basta con modificar la forma en que la luz recorre una superficie para convertir un gesto cotidiano en un detalle de estilo.