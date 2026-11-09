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Moda

La corbata reclama su protagonismo en el clóset femenino de invierno 2026

De las camisas impecables a las combinaciones con prendas deportivas, este accesorio encuentra nuevas formas de expresar personalidad y renovar el tailoring femenino

Noviembre 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - October 2026

La corbata reclama su protagonismo en el clóset femenino de invierno 2026

Edward Berthelot/Getty Images

La corbata abandona su asociación exclusiva con el uniforme masculino para ocupar un lugar propio en el vestuario femenino de invierno 2026. Su presencia en las pasarelas de otoño-invierno y en el street style de Nueva York plantea una nueva lectura del accesorio: ya no funciona únicamente como complemento de un traje formal, sino como una pieza capaz de alterar la intención de un conjunto completo. Esta temporada, llevarla no exige seguir un código de oficina; basta con elegir cómo reinterpretarlo.

De la sastrería al estilo cotidiano

La temporada otoño-invierno 2026/2027 recupera elementos clásicos del clóset sartorial y los desplaza hacia combinaciones menos previsibles. La corbata participa de ese movimiento junto con las camisas estructuradas, los blazers de hombros definidos y los pantalones de corte recto. Sin embargo, su atractivo reside precisamente en que puede romper la formalidad de esas prendas o reforzarla, según la manera de llevarla.

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En las colecciones femeninas de la temporada, distintas casas han incorporado referencias a la corbata y al vestuario masculino. Dries Van Noten, bajo la dirección creativa de Julian Klausner, presentó una propuesta de otoño-invierno 2026/2027 que incluye camisas con corbata y abrigos de líneas marcadas. También aparecen versiones del accesorio en propuestas de firmas como Givenchy, Chloé y Masha Popova, de acuerdo con los registros de pasarela de la temporada.
La calle ha contribuido a ampliar sus posibilidades. Durante la Semana de la Moda de Nueva York de otoño 2026, asistentes combinaron corbatas estampadas con faldas de tul, chaquetas de ante, abrigos de textura afelpada y prendas deportivas. Estas elecciones muestran que el accesorio ya no necesita acompañar un traje de dos piezas para tener sentido.

Cómo llevar la corbata en invierno 2026

La combinación más directa parte de una camisa blanca o azul claro, una corbata de seda y un blazer de corte masculino. Para evitar una apariencia demasiado corporativa, conviene sustituir el pantalón de traje por unos jeans rectos o una falda midi. Los mocasines, las botas de tacón bajo y los zapatos de punta afinada mantienen el conjunto equilibrado.
Otra posibilidad consiste en incorporar la corbata a una composición de capas. Una camisa debajo de un suéter de cuello en V permite dejar visible el nudo y parte del accesorio, mientras que un abrigo largo aporta estructura. Esta fórmula funciona especialmente bien con corbatas de rayas, motivos geométricos o diseños discretos que añaden interés sin competir con el resto de las prendas.
Quienes prefieren una interpretación menos clásica pueden llevarla con una bomber deportiva, una falda de volumen o pantalones amplios. El resultado depende del contraste entre los códigos pues una pieza asociada a la formalidad adquiere otro carácter cuando comparte espacio con tejidos ligeros, siluetas relajadas o calzado informal.

El accesorio también habla de identidad

La presencia de la corbata en el clóset femenino tiene una dimensión que va más allá de la estética. Durante décadas, este accesorio funcionó como un distintivo de autoridad, uniformidad y pertenencia a determinados espacios profesionales. Su incorporación al vestuario de las mujeres también dialoga con la historia de la sastrería femenina y con la apropiación de prendas que durante mucho tiempo se identificaron con los hombres.
Hoy, esa referencia no necesita traducirse en una imitación literal del traje masculino. La corbata puede convivir con transparencias, faldas, prendas de punto o siluetas amplias sin perder su carácter. También permite experimentar con proporciones: llevarla ajustada al cuello produce una imagen más pulida, mientras que dejar el nudo ligeramente flojo introduce una nota despreocupada.
Para elegir una, las versiones de seda ofrecen una apariencia clásica; las de lana o tejidos con textura resultan especialmente adecuadas para los meses fríos. Los diseños lisos funcionan como punto de partida, mientras que las rayas y los estampados aportan personalidad a conjuntos más sobrios.

La corbata no necesita convertirse en el centro de cada atuendo para justificar su lugar este invierno 2026. Su mayor virtud esta temporada consiste en ofrecer una alternativa sencilla para modificar la lectura de prendas conocidas como un gesto pequeño, con suficiente carácter para cambiar por completo la intención de un conjunto.

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