Chopard transforma una nuez en un objeto de Alta Joyería que guarda un reloj mecánico en su interior. Bautizada como Mystery Nut, la creación combina relojería, orfebrería y simbolismo en una pieza elaborada íntegramente en los talleres de la Maison. Su construcción requirió 3 mil 852 piedras preciosas y más de 750 horas de trabajo artesanal, cifras que revelan la complejidad detrás de un diseño inspirado en las formas de la naturaleza.

La pieza prolonga el legado de Animal World, colección que Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística de Chopard, presentó en 2010 como una interpretación personal de la riqueza natural. En esta ocasión, la inspiración toma la forma de una nuez cuya apariencia exterior reproduce con precisión la textura y las nervaduras de una cáscara.

Una nuez de oro rosa que esconde un reloj mecánico

El exterior de Mystery Nut está elaborado en oro rosa ético de 18 quilates, con un acabado patinado que oscurece la superficie y acentúa sus relieves. Un degradé de diamantes marrones y coñac aporta profundidad a la composición y refuerza la semejanza con una nuez natural.

Su mecanismo de apertura constituye uno de los detalles más ingeniosos del diseño. Una bisagra invisible, accionada por un diamante coñac, permite desplegar la cáscara hasta 180 grados y revelar el reloj que permanece oculto en su interior. La esfera, realizada en titanio azulado con acabado guilloché, indica horas, minutos y fases de la luna. Una constelación de diamantes la rodea, mientras que la corona, engastada con un zafiro, ocupa la posición de las doce.

El movimiento automático fue fabricado en los talleres de Chopard. Además, un mecanismo deslizante permite inclinar la pieza para facilitar la lectura de la hora y el corrector de las fases lunares permanece discretamente integrado.

Chopard presenta Mystery Nut, un reloj en forma de nuez con más de 3 mil 800 piedras preciosas

Chopard

Una paloma de diamantes y un mensaje de paz

Al abrir la otra mitad de la nuez aparece una composición tridimensional de Alta Joyería. Los diamantes blancos quedan enmarcados por un delicado engaste que evoca un encaje de guipur, uno de los recursos característicos de las creaciones de alta joyería de la Maison.

En el centro destaca una paloma formada por diamantes que sostiene una rama de olivo en el pico. La rama termina en forma de corazón, mientras otro corazón cubierto de pavé de diamantes ocupa el centro del collar y recibe el aro del colgante. Ambos motivos remiten al emblema más reconocido de Chopard.

La palabra «PEACE», grabada en el mecanismo desplegado, articula el mensaje de la creación. Así, la pieza no se limita a esconder un reloj ya que construye una pequeña escena en la que la naturaleza, la artesanía y el deseo de paz comparten protagonismo.

Chopard presenta Mystery Nut, un reloj en forma de nuez con más de 3 mil 800 piedras preciosas Chopard

Más de 750 horas de trabajo artesanal

Mystery Nut se presenta suspendida de un largo collar de oro rosa ético de 18 quilates, compuesto por aproximadamente 429 quilates de diamantes talla briolette en tonos amarillos, marrones y coñac. Su disposición en cascada recuerda la textura de la corteza de un árbol y acompaña la silueta orgánica del colgante.

El reloj y el collar reúnen 3 mil 852 piedras preciosas. La nuez incorpora más de 39 quilates de diamantes, distribuidos entre el exterior y su composición interior. Cada detalle exige una combinación precisa de técnicas de joyería y relojería, desde el engaste hasta la integración de los mecanismos.

Chopard presenta Mystery Nut, un reloj en forma de nuez con más de 3 mil 800 piedras preciosas Chopard

La creación también continúa una tradición particular de Chopard: los relojes secretos. Después de piezas como Laguna, reconocida en el Gran Premio de Relojería de Ginebra de 2024 en la categoría de Joyería, y Swan Lake, presentado en 2025, Mystery Nut participa en la edición 2026 del certamen dentro de la misma categoría.