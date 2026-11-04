Chanel regresa a Biarritz con la primera campaña Cruise de Matthieu Blazy

Chanel traslada sus códigos de elegancia a la costa atlántica con una campaña que recupera uno de los capítulos más importantes de su historia. Biarritz, la ciudad francesa donde Gabrielle Chanel estableció su casa de alta costura en 1915, vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa de la Maison, ahora bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy. La colección Cruise 2026/27 representa su primera propuesta de esta categoría para la firma y encuentra en el paisaje marítimo una referencia para reinterpretar sus prendas emblemáticas.

La campaña que se presentó recientemente reúne fotografía de Alec Soth y dirección cinematográfica de Stuart Winecoff. Las imágenes sitúan a las modelos sobre la arena de Grande Plage, entre escenarios junto al mar y composiciones que trasladan elementos de los interiores clásicos de Chanel al paisaje costero. El resultado propone una relación más relajada entre la ropa de lujo y el entorno cotidiano.

Biarritz, el lugar donde comenzó una parte fundamental de Chanel

La elección de Biarritz tiene un significado histórico. En 1915, Gabrielle Chanel abrió allí su casa de alta costura, después de sus primeras experiencias comerciales en París, Deauville y Montecarlo. La ciudad le ofreció un contexto distinto al de los salones parisinos: una comunidad vinculada con el deporte, la vida junto al mar y una forma de vestir que exigía libertad de movimiento.

Aquella experiencia contribuyó a desarrollar una identidad estética que transformaría la indumentaria femenina. Chanel incorporó prendas y referencias del vestuario deportivo, tejidos cómodos y siluetas menos rígidas, elementos que permitían combinar funcionalidad con elegancia.

Más de un siglo después, Matthieu Blazy recupera ese episodio para establecer un diálogo entre el origen de la Maison y su propia interpretación creativa. La presentación de la colección en Biarritz, el 28 de abril de 2026, ya había anticipado esta intención; la nueva campaña amplía esa narrativa mediante imágenes que conectan directamente las prendas con el paisaje que inspiró su creación.

Chanel regresa a Biarritz con la primera campaña Cruise de Matthieu Blazy Chanel

Matthieu Blazy reinterpreta los códigos de la colección Cruise 2026/27

La propuesta combina referencias marítimas con elementos reconocibles del clóset de Chanel. Los conjuntos de algodón lavado, las prendas de inspiración marinera, las faldas de rafia y las piezas de seda aportan una dimensión más ligera a los códigos tradicionales de la firma.

Las rayas, los detalles inspirados en la fauna marina y los accesorios con referencias a la costa vasca introducen una identidad particular en la colección. También aparecen tejidos tweed adaptados a climas cálidos, prendas fluidas y superficies con acabados iridiscentes que evocan las escamas de los peces.

Uno de los elementos centrales es la doble C, que trasciende su función de emblema para incorporarse a la construcción de distintas siluetas, desde prendas de punto hasta bolsos y calzado. Blazy trabaja con los símbolos históricos de la casa sin limitarse a reproducirlos, es decir, los utiliza como recursos de diseño.

Chanel regresa a Biarritz con la primera campaña Cruise de Matthieu Blazy Chanel

El vestido negro de Chanel cumple 100 años

La colección también coincide con el centenario del pequeño vestido negro, una de las creaciones fundamentales en la historia de la Maison. En 1926, Gabrielle Chanel popularizó una silueta sencilla y funcional que modificó la percepción del vestido negro como prenda reservada para determinadas ocasiones.

Para esta colección, Blazy retoma ese legado y presenta nuevas interpretaciones del diseño. Entre los detalles que llaman la atención destaca un bolso negro de grandes dimensiones inspirado en el lazo posterior del vestido original.

La referencia histórica adquiere relevancia porque conecta una de las aportaciones más reconocidas de Gabrielle Chanel con la visión de su actual director creativo. En lugar de tratar el archivo como una pieza intocable, la colección lo convierte en material para nuevas propuestas.

Chanel regresa a Biarritz con la primera campaña Cruise de Matthieu Blazy Chanel

Alec Soth fotografía la nueva campaña de Chanel

La participación de Alec Soth aporta otra dimensión al proyecto. El fotógrafo estadounidense construye imágenes que aprovechan la luz natural y la amplitud del paisaje de Biarritz. Las modelos Josephen Akuei, Stephanie Cavalli, Ruyu Chen, Chiara Dorward, Bhavitha Mandava, Bruna Souza y Anne Vyalitsyna protagonizan la campaña.

Stuart Winecoff dirige la película que acompaña las fotografías y desarrolla el concepto de trasladar el salón de Chanel a la playa. La propuesta juega con la convivencia entre prendas formales y escenarios informales, una relación que también define buena parte de la colección.

Con esta primera campaña Cruise de Matthieu Blazy, Chanel vuelve a un lugar que explica parte de su identidad para plantear una pregunta sobre su futuro: cómo conservar los códigos que hicieron reconocible a una Maison mientras se permite cambiar la manera de llevarlos.