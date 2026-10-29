Louis Vuitton lleva su tradición de marroquinería al Autódromo Hermanos Rodríguez con un baúl diseñado a medida para el trofeo del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre. La pieza incorpora el Monograma de la maison y franjas Damier verdes y rojas que forman una V, un recurso gráfico que remite tanto a la palabra Victory como al nombre Vuitton.

El diseño traslada los códigos visuales de la casa francesa a uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario internacional. En lugar de limitarse a proteger el trofeo, el baúl forma parte de la identidad visual de la competición y establece un vínculo entre la artesanía de lujo y la velocidad que define a la Fórmula 1.

El diseño del baúl de Louis Vuitton para el Gran Premio de México

El Monograma y las franjas Damier constituyen los elementos centrales de la pieza. Los tonos verde y rojo introducen una referencia cromática al contexto mexicano, mientras que la composición en forma de V refuerza la asociación entre la firma y la victoria deportiva.

La propuesta también dialoga con la estética de la competición. Las franjas evocan la línea de meta y convierten el exterior del baúl en una superficie gráfica vinculada directamente con las carreras. El resultado combina los códigos históricos de Louis Vuitton con una intervención específica para el Gran Premio de la Ciudad de México.

Esta personalización responde a una tradición de la maison: diseñar baúles para proteger y transportar objetos de especial relevancia. En este caso, el trofeo ocupa el centro de una colaboración en la que el objeto que lo resguarda también comunica la identidad de la marca y del acontecimiento deportivo.

Louis Vuitton crea un baúl especial para el trofeo del Gran Premio de México 2026 Cortesía

La tradición artesanal detrás de la pieza

El baúl se elabora a mano en el histórico taller de Louis Vuitton en Asnières-sur-Seine, Francia. Este espacio forma parte de la historia de la firma desde finales del siglo XIX y mantiene su vínculo con la fabricación de piezas de viaje personalizadas.

En 1897, Georges Vuitton, hijo del fundador, diseñó los primeros baúles de la casa destinados a los automóviles. Ante el crecimiento de los viajes por carretera, desarrolló un material resistente conocido como Vuittonite para proteger el equipaje de las condiciones climáticas. Con el tiempo, aquella búsqueda de soluciones para viajar contribuyó a la evolución del canvas emblemático de Louis Vuitton.

La conexión con el automóvil precede así a su colaboración actual con la Fórmula 1. El baúl del Gran Premio de México recupera esa relación histórica desde una perspectiva contemporánea: una pieza creada para un acontecimiento deportivo que exige transportar y presentar un objeto de gran relevancia.

Louis Vuitton crea un baúl especial para el trofeo del Gran Premio de México 2026 Cortesía

Louis Vuitton y su relación con la Fórmula 1

Louis Vuitton se convirtió en socio oficial de Fórmula 1 en 2025. Desde entonces, la firma ha llevado sus códigos visuales a distintos elementos vinculados con las carreras, incluidos los baúles destinados a los trofeos y la señalización de los circuitos.

Esta temporada, la maison incorporó el parche Victory a sus baúles para trofeos. Inspirado en las etiquetas tradicionales de viaje, el distintivo lleva grabadas las iniciales del ganador y vincula cada pieza con la historia de una carrera concreta. El recurso introduce un elemento personal en objetos que, además de cumplir una función práctica, representan momentos decisivos en la trayectoria de los pilotos.

La colaboración también se inscribe en una estrategia más amplia de Louis Vuitton, que ha desarrollado baúles personalizados para competiciones y reconocimientos deportivos internacionales. La firma ha trabajado con acontecimientos como la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Australian Open, entre otros.