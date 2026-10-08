¿Qué estaba haciendo Anne Carson cuando ganó el Premio Nobel de Literatura?

Anne Carson estaba barriendo el suelo de su cocina en Reikiavik, Islandia, cuando recibió la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Literatura 2026. La llamada interrumpió una mañana ordinaria para anunciar uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, aunque la escritora canadiense no parecía tener preparada ninguna reacción solemne para el momento.

Una llamada inesperada

Anne Carson contó que había ignorado las primeras llamadas telefónicas, como suele hacer. Su marido, Robert Currie, tuvo que convencerla de devolver una de ellas para que se enterara de la noticia. La anécdota ofrece una escena poco habitual alrededor del Nobel: lejos de una ceremonia o una celebración pública, el anuncio llegó mientras la autora se ocupaba de una tarea doméstica.

Qué hará Anne Carson con el dinero del Nobel

Durante la conversación posterior al anuncio, Anne Carson explicó que ella y su marido ya pensaban cómo repartir el dinero del premio. Entre sus planes mencionó ayudar a un amigo que necesita una casa y continuar apoyando a Médicos Sin Fronteras, organización humanitaria a la que suelen destinar donaciones.

También compartió una recomendación para quienes quieran acercarse a sus libros: empezar por el medio. La sugerencia encaja con una obra que se resiste a las clasificaciones convencionales y combina referencias a la Antigüedad clásica con preguntas contemporáneas sobre el deseo, la pérdida y la identidad.

Por qué Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca reconoció a Anne Carson por una obra audaz e inventiva que dialoga con la tradición clásica y explora nuevas formas literarias. Nacida en Toronto en 1950, la autora ha desarrollado una trayectoria que atraviesa la poesía, la prosa, el ensayo y la traducción de textos griegos antiguos.

Entre sus títulos más conocidos figuran Autobiografía de rojo, una reinterpretación poética del mito de Gerión, y Nox, un libro construido como un objeto visual y literario a partir de la muerte de su hermano. En sus publicaciones, Anne Carson combina el rigor de sus estudios clásicos con una escritura que desafía las fronteras entre géneros.

La celebración que prefiere Anne Carson

Al hablar de cómo quería celebrar el reconocimiento, Anne Carson mencionó un plan sencillo: salir a caminar por el bosque con su marido y dejar el teléfono en casa. Quería escuchar el silencio, lejos de la atención que inevitablemente acompaña al Nobel.

La respuesta resulta coherente con una autora cuya obra exige lectura pausada y atención a los matices. Su trayectoria se ha construido al margen de las fórmulas literarias convencionales, con libros que cruzan géneros y épocas para abordar preguntas difíciles de resolver.

Mientras el premio coloca su nombre en el centro de la conversación cultural, Anne Carson parece interesada en preservar su espacio para pensar, leer y escribir sin que cada instante tenga que convertirse en un acontecimiento.