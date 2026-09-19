Fabiola Guajardo comenzó a escribir canciones hace tres años, pero el proceso terminó convirtiéndose en algo más profundo que una nueva inquietud creativa. Para la actriz, la composición encontró un espacio propio entre sus emociones, sus experiencias personales y su manera de comunicarse. Una faceta que, además, le permitió mirar algunas etapas de su vida desde otra perspectiva.

La música llegó como una forma de expresión que no siempre había encontrado con facilidad. “Desde muy chica me ha costado expresar mis emociones”, cuenta, y explica que escribir le permite hacerlo de una manera más honesta, sin limitar aquello que quiere comunicar. Esa relación entre experiencia y creación atraviesa buena parte de su acercamiento a la composición.

Ahora, Fabiola Guajardo habla sobre las canciones que más la han marcado, la relación entre actuar y escribir música y la posibilidad de seguir explorando ambas disciplinas.

¿En qué momento descubriste que escribir canciones podía convertirse en parte de tu carrera?

En el momento en que sentí la emoción de que alguien se interesara en un sentimiento muy personal y quisiera hacerlo suyo.

Comenzaste a escribir hace tres años. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando apareció por primera vez esa necesidad?

Mi gusto por la música y las ganas de seguir ese camino. Me di cuenta de que la composición tiene cierto tono de terapia que alivia el alma. En lo personal, ha sido una vía que me ha ayudado a entender distintas etapas de mi vida y a verlas desde otras perspectivas.

¿Hay alguna canción que hayas escrito y que todavía te cueste escuchar porque te regresa a un momento demasiado específico?

“Dolor y amor”, aunque todavía no ha sido grabada. Es una canción muy personal que, incluso al escucharla, logra transportarme a esa etapa de mi vida. A la vez, agradezco lo sucedido, porque gracias a ello puedo escribir y lograr transmitir lo que siento.

¿Qué cosas puedes decir en una canción que quizá no te atreverías a decir frente a una cámara?

Generalmente, todo. Desde muy chica me ha costado expresar mis emociones y, a través de la música y la composición, encuentro una forma de comunicación más honesta, porque no me permito tener un solo filtro para expresar lo que mis emociones quieren comunicar.

Fabiola Guajardo: “La música ha sido una forma de comunicación más honesta” Edward Pages

¿Qué canción te ha hecho llorar al terminarla?

“A dos de borrarte” y “Dolor y amor”.

¿Qué te ha enseñado la actuación sobre escribir canciones y qué te ha enseñado la música sobre actuar?

La actuación me permite tomar historias que, aunque no esté viviendo, tengo la capacidad de interpretar y crear a través de ellas, y viceversa.

¿Te gustaría algún día actuar en un proyecto en el que también pudieras componer parte de la música?

Ya lo hice en La Jefa. Fue una gran experiencia que me encantaría repetir cada vez que se presente la oportunidad.

Si alguien nunca ha escuchado una canción tuya y solo pudiera empezar por una, ¿cuál elegirías y por qué?

Se me complica tener que elegir solo una, pero “2026”, de Flans, me parece hermosa y me identifico mucho con ella.

Si pudieras sentarte hoy con la Fabiola que escribió su primera canción hace tres años, ¿qué le dirías?

Permítete sentir más y compartir lo que piensas, porque es maravilloso verlo inmortalizado en la música.

Fabiola Guajardo: “La música ha sido una forma de comunicación más honesta” Edward Pages

Nunca es tarde para comenzar una nueva pasión. Es algo que siempre me repetían y que, hasta ahora, estoy viviendo y atesorando Fabiola Guajardo

Para Fabiola Guajardo, escribir canciones no parece responder únicamente a una nueva inquietud profesional. También representa una manera de conservar emociones que alguna vez resultaron difíciles de expresar y convertirlas en algo que puede permanecer más allá del momento que las originó. Una idea sencilla, pero especialmente reveladora cuando una carrera creativa comienza a abrir espacio para nuevas versiones de una misma persona.