Baby bangs: el flequillo corto que las celebridades están usando este otoño

Dakota Johnson apareció recientemente con un flequillo ultracorto durante el Caring for Women Dinner de Kering en Nueva York, mientras Saoirse Ronan estrenó en septiembre un microflequillo ligeramente irregular acompañado de un bob rubio. Meses antes, Zendaya ya había recuperado el estilo durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day en Ciudad de México.

Los baby bangs regresan con una nueva actitud

También conocidos como micro bangs o microflequillo, los baby bangs son un flequillo caracterizado por quedar encima de las cejas. Sin embargo, su versión de este año se aleja del acabado excesivamente rígido que podría asociarse con este corte.

Esta temporada aparecen con puntas ligeras, pequeños espacios entre mechones y acabados menos perfectos. La textura permite que el flequillo conserve su carácter gráfico sin convertirse necesariamente en un corte demasiado serio. Su mezcla entre precisión y cierta irregularidad es la que lo está volviendo tendencia este 2026.

El rostro ovalado permite llevar flequillos muy cortos sin alterar demasiado las proporciones; en el rostro corazón, ayudan a equilibrar visualmente una frente más amplia y destacan los pómulos; y en el diamante, dejan despejada la frente y llevan la atención hacia ojos y pómulos. Getty Images

El efecto también cambia dependiendo el largo de tu pelo, con un corte bob puede hacer que el corte se vea mucho más definido; acompañado de un recogido adquiere una estética retro que nos remonta a los looks de Audrey Hepburn; con melenas largas el efecto es un contraste más misterioso entre la longitud del cabello y un flequillo extremadamente corto. Incluso puede adaptarse a diferentes texturas, desde cabellos lisos hasta rizados.

Un flequillo pequeño que cambia todo el rostro

Mientras otros flequillos cubren buena parte de la frente, esta versión dirige inmediatamente la mirada hacia las cejas, los ojos y los pómulos, por lo que puede modificar visualmente las proporciones del rostro sin necesidad de cambiar el largo del cabello.

Este otoño, el flequillo más pequeño es también uno de los cambios de look con mayor impacto. Getty Images

Eso sí, su tamaño no significa que requiera poco mantenimiento. Para conservar esa longitud característica son necesarios retoques frecuentes y el peinado debe considerar la textura y, sobre todo, la forma natural en la que nace el cabello. Después de varias temporadas dominadas por flequillos largos y abiertos, los baby bangs representan justo lo contrario: son cortos, visibles y difíciles de ignorar.