Aceite de almendras dulces durante el embarazo

El aceite de almendras dulces puede convertirse en un aliado sencillo para mantener la piel confortable durante el embarazo, especialmente en zonas como el abdomen, los senos y los muslos, donde el crecimiento corporal puede aumentar la sensación de tirantez y resequedad. Su principal función cosmética es aportar emoliencia y ayudar a conservar la hidratación de la superficie cutánea, por ello es ideal para prevenir las estrías resultantes del embarazo.

Por qué la piel puede sentirse diferente durante el embarazo

Los cambios hormonales y el estiramiento progresivo de la piel pueden modificar su textura y aumentar la sensación de picor o tirantez. El abdomen suele ser la zona más evidente, aunque los senos, las caderas y los muslos también pueden experimentar cambios.

Las estrías aparecen cuando las capas profundas de la piel se someten a un estiramiento que supera su capacidad de adaptación. La genética, el tipo de piel y el aumento de volumen influyen en su aparición, por lo que mantener la piel hidratada puede mejorar su comodidad y apariencia, pero no controla todos los factores involucrados.

Qué aporta realmente el aceite de almendras dulces

El aceite de almendras dulces destaca por su perfil de ácidos grasos y por sus propiedades emolientes. Aplicado sobre la piel, ayuda a suavizarla y a reducir la pérdida de agua, algo especialmente interesante cuando existe sequedad.

Su textura también explica parte de su popularidad en los rituales corporales ya que puede extenderse con facilidad y dejar una película ligera que ayuda a mantener la piel flexible. Para una rutina de embarazo, su interés está más relacionado con cuidar la barrera cutánea y mejorar la sensación de confort que con transformar la estructura de la piel.

¿Puede prevenir las estrías?

Una piel hidratada puede sentirse menos seca y tirante, y el masaje corporal puede convertirse además en un momento agradable dentro de la rutina diaria. Lo que no sería correcto es presentar el aceite de almendras dulces como un tratamiento capaz de impedir que aparezcan estrías.

Aceite de almendras dulces durante el embarazo Pexels

Cómo incorporarlo a la rutina corporal

Una forma sencilla de utilizarlo consiste en aplicar una pequeña cantidad sobre la piel ligeramente húmeda después de la ducha. El agua ayuda a mantener la humedad superficial mientras el aceite aporta una capa emoliente.

Puede utilizarse en abdomen, caderas, muslos, glúteos y senos, siempre evitando zonas irritadas o lesionadas. No hace falta realizar un masaje intenso: distribuirlo suavemente es suficiente. Si la piel es particularmente seca, también puede combinarse con una crema corporal sin perfume, colocando primero la crema y después unas gotas de aceite.

Aceite de almendras dulces durante el embarazo Moyo Studio/Getty Images

Almendras dulces no significa aceite esencial de almendras

Hay una diferencia importante entre un aceite vegetal de almendras dulces utilizado como ingrediente cosmético y los aceites esenciales empleados en aromaterapia. No deben tratarse como equivalentes.

Para una rutina corporal durante el embarazo resulta más sencillo optar por una fórmula de composición clara, sin mezclas innecesarias de aceites esenciales ni perfumes si la piel se ha vuelto más reactiva. Además, cualquier persona con alergia a los frutos secos debe evitar el aceite de almendras y consultar con su médico qué alternativa puede utilizar.

El aceite de almendras dulces tiene sentido dentro de una rutina de cuidado corporal porque hidratar y suavizar la piel sigue siendo importante cuando el cuerpo cambia rápidamente.