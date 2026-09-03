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Belleza

El pedicure rojo que vimos en Venecia es justo el color que queremos llevar este otoño

El rojo cambia de registro para septiembre: los tonos cereza, carmesí y merlot llegan a los pies con acabados brillantes y una sofisticación mucho más otoñal

Septiembre 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Bucking Fastard" Photocall - The 83rd Venice International Film Festival

El pedicure rojo que vimos en Venecia es justo el color que queremos llevar este otoño

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

El pedicure rojo encontró en la alfombra del Festival de Cine de Venecia el escenario perfecto para marcar la transición entre verano y otoño. Frente a vestidos de gala, sandalias y zapatos de alto impacto, un esmalte rojo intenso en los pies consiguió demostrar que el cambio de temporada también puede comenzar con un detalle pequeño.

El rojo que funciona entre dos temporadas

El tono que interesa ahora no es necesariamente el rojo anaranjado y luminoso que suele dominar durante los meses de calor. Para septiembre, la paleta se desplaza hacia rojos con mayor profundidad: cereza oscura, carmesí, granate y merlot, colores que conservan la energía del rojo pero adquieren una apariencia más sofisticada.
La diferencia está también en el acabado. Un esmalte completamente brillante hace que estos tonos parezcan más jugosos y contemporáneos, mientras que una terminación más oscura y cremosa los acerca a la estética otoñal. En los pies, además, el color funciona de manera especialmente sencilla ya que no necesita nail art, efectos metálicos ni dibujos para llamar la atención.

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Por qué Venecia importa para este color

El Festival de Cine de Venecia comenzó el 2 de septiembre y se extiende hasta el 12, justo cuando las tendencias empiezan a abandonar los tonos que usamos exclusivamente en verano. Esa coincidencia convierte la alfombra roja en un escenario especialmente interesante para detectar pequeños cambios de belleza.
El pedicure tiene, además, una ventaja frente a otros elementos del look de alfombra roja pues aparece de manera intermitente, casi accidental, cuando un vestido deja ver los pies o cuando una sandalia adquiere protagonismo. Esa discreción permite que un color destaque sin competir directamente con la ropa. En este caso, el rojo funciona precisamente porque no intenta convertirse en el centro absoluto del conjunto.

Del rojo de verano al cherry de otoño

La evolución del tono explica por qué resulta tan fácil incorporarlo ahora. Durante el verano, los rojos más vivos funcionan junto a blancos, estampados, vestidos ligeros y accesorios de colores intensos. Cuando llega septiembre, basta con llevar el mismo espectro hacia una versión más profunda para que el pedicure cambie de carácter.
Los tonos cereza son especialmente interesantes porque ocupan ese punto intermedio. No llegan al dramatismo de un borgoña casi negro, pero tampoco tienen la ligereza de un rojo tomate. Con denim, chocolate, camel, gris, negro o blanco, pueden integrarse en un clóset otoñal sin exigir que el resto del look siga la misma gama.

"Bucking Fastard" Photocall - The 83rd Venice International Film Festival

El pedicure rojo que vimos en Venecia es justo el color que queremos llevar este otoño

Daniele Venturelli/WireImage

Cómo pedirlo en el salón

Si quieres llevar este pedicure durante septiembre, conviene pedir un rojo cereza profundo o carmesí con acabado glossy, en lugar de un rojo demasiado anaranjado. Para un resultado más sofisticado, el color debe conservar suficiente intensidad para verse rojo a plena luz, pero incorporar una base ligeramente azulada o vino.
La forma de la uña tampoco necesita modificaciones especiales. En los pies, una longitud corta y una superficie perfectamente pulida hacen que el tono tenga mayor protagonismo. También funciona con sandalias minimalistas, mules abiertos y zapatos de punta descubierta, especialmente en blanco, negro, nude o tonos metálicos.

Un clásico que vuelve a sentirse actual

El interés por los rojos profundos no se limita al pedicure. La misma familia cromática aparece entre las propuestas de uñas para otoño de 2026, desde cereza hasta tonos más cercanos al vino, mientras otros colores otoñales comparten protagonismo con acabados jelly, cromados y efectos de brillo.
Eso hace que el pedicure rojo tenga algo que muchas tendencias de belleza no consiguen: puede sentirse actual sin parecer una novedad pasajera. Después de todo, quizá la forma más elegante de estrenar el otoño no sea cambiar por completo de estética, sino oscurecer apenas un clásico que ya sabemos que funciona.

Eurídice Aiymet Garavito García
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