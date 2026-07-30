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Todos los detalles sobre el Festival de Cine de Venecia 2026

La edición 83 de la Mostra reunirá estrenos internacionales, cineastas de prestigio y algunas de las alfombras rojas más esperadas del año, consolidando a Venecia como el punto de partida de la temporada de premios

Julio 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 Winners Photocall - The 82nd Venice International Film Festival

Todos los detalles sobre el Festival de Cine de Venecia 2026

Dominique Charriau/WireImage

El Festival de Cine de Venecia 2026 volverá a colocar a la ciudad italiana en el centro de la conversación cinematográfica internacional. Del 2 al 12 de septiembre, el Lido recibirá a algunos de los directores, actores y actrices más importantes del momento en una edición que combina grandes estrenos, cine de autor y una intensa agenda de alfombras rojas. Como ocurre cada año, la Mostra no solo marcará el inicio de la temporada de premios, sino que también servirá como escaparate para las tendencias que dominarán el cine y la moda durante los próximos meses.

¿Cuándo se celebra el Festival de Cine de Venecia 2026?

La 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre de 2026 en el Lido de Venecia, sede histórica del certamen desde hace más de nueve décadas.
Fundado en 1932, es el festival de cine más antiguo del mundo y uno de los eventos con mayor influencia dentro de la industria cinematográfica. Obtener un premio en Venecia suele impulsar la carrera de una película rumbo a galardones como los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios Oscar.

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Las películas que competirán por el León de Oro

La competencia oficial de este año vuelve a reunir a algunos de los cineastas más reconocidos del panorama internacional.
Entre los títulos más esperados se encuentran Wild Horse Nine, dirigida por Martin McDonagh; Ink, la nueva película de Danny Boyle encargada de inaugurar el festival; Bunker, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem bajo la dirección de Florian Zeller, además de nuevos proyectos firmados por Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong y Nanni Moretti.
La selección refleja una apuesta por historias con una fuerte identidad autoral y producciones internacionales que buscarán conquistar al jurado con propuestas alejadas del cine comercial tradicional.

Las estrellas que llegarán al Lido

Además de los directores, el Festival de Cine de Venecia volverá a reunir a algunas de las figuras más importantes de Hollywood y del cine europeo.
George Clooney, Penélope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson y Rooney Mara forman parte de las personalidades que podrían desfilar por la alfombra roja para presentar sus nuevas películas. A ellos se sumarán decenas de actores, productores y creadores que convertirán al festival en uno de los encuentros culturales más importantes del año.
La edición 2026 también reconocerá la trayectoria de George Clooney y Ellen Burstyn, quienes recibirán el León de Oro Honorífico, una distinción reservada para figuras cuya carrera ha dejado una huella profunda en la historia del cine.

Un jurado encabezado por Maggie Gyllenhaal

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado internacional encargado de elegir a los ganadores del León de Oro y del resto de los premios oficiales.
Su nombramiento refuerza la presencia de cineastas que han construido una carrera tanto delante como detrás de la cámara y refleja el interés del festival por reunir voces con perspectivas diversas sobre el cine contemporáneo.

Mucho más que una competencia cinematográfica

El Festival de Venecia también se ha consolidado como una de las citas más relevantes para la industria de la moda y el lujo.
Las grandes casas de Alta Costura aprovechan la visibilidad del certamen para vestir a actrices y actores durante las premieres, mientras que las firmas de alta joyería presentan algunas de sus piezas más exclusivas en una de las alfombras rojas más elegantes del calendario internacional.
A diferencia de otros festivales, Venecia mantiene una identidad muy particular. El entorno histórico del Lido, la arquitectura de la ciudad y la cercanía entre artistas, cineastas y marcas convierten cada estreno en una experiencia que trasciende la pantalla.

¿Por qué Venecia sigue marcando el rumbo de la temporada?

Más allá de los premios, el Festival de Cine de Venecia suele anticipar buena parte de las conversaciones que dominarán los siguientes meses. Muchas de las películas que debutan aquí terminan compitiendo en los principales galardones internacionales, mientras que las alfombras rojas inspiran tendencias que después se replican en otras ceremonias.
Esa combinación de excelencia cinematográfica, relevancia cultural y moda convierte a la Mostra en un evento único. Durante diez días, Venecia deja de ser únicamente uno de los destinos más emblemáticos de Italia para convertirse en el escenario donde comienzan a definirse las historias, los talentos y las imágenes que marcarán el resto del año.

Festival de Cine de Venecia
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