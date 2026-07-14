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Louis Vuitton revela el baúl que custodiará el trofeo de la Copa Mundial 2026

Fabricado en los históricos talleres de Asnières, el nuevo Trophy Trunk acompañará el momento más esperado del Mundial 2026 y marca un nuevo capítulo en la colaboración entre la Maison francesa y la FIFA

Julio 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Louis Vuitton revela el baúl que custodiará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cortesía

El trofeo más codiciado del fútbol mundial ya tiene el baúl que lo acompañará durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Louis Vuitton presentó el nuevo Trophy Trunk, una pieza elaborada de manera artesanal que será la encargada de transportar, proteger y exhibir el galardón antes de que el próximo campeón levante la copa en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. La revelación va más allá de un objeto de lujo: simboliza la estrecha relación entre la artesanía francesa y uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta.

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Una tradición que acompaña al fútbol desde 2010

La colaboración entre Louis Vuitton y la FIFA comenzó hace más de una década, cuando la Maison fue elegida para crear el baúl oficial del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Desde entonces, la pieza ha acompañado algunos de los momentos más memorables del torneo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Para la edición de 2026, el protocolo se mantiene. Antes del partido decisivo, el baúl será llevado al terreno de juego por un embajador de Louis Vuitton y una leyenda de la FIFA, una escena que se ha convertido en parte de la ceremonia previa a la entrega del trofeo y que refuerza el carácter icónico del campeonato.

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Louis Vuitton revela el baúl que custodiará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El savoir-faire de Asnières vuelve a escena

El nuevo Trophy Trunk fue confeccionado en los históricos talleres de Asnières-sur-Seine, a las afueras de París, donde Louis Vuitton continúa produciendo algunos de sus baúles más emblemáticos desde el siglo XIX.
La pieza está revestida con la icónica lona Monogram e incorpora una “V” dorada pintada a mano en el frente, una referencia simultánea a Victoria y Vuitton. También conserva elementos característicos de la Maison, como las cantoneras de latón dorado, los ribetes de cuero y el tradicional sistema de cierre inspirado en los baúles que Louis Vuitton comenzó a fabricar en la década de 1860. En el interior, un forro de cuero beige y un emblema de la colaboración con la FIFA completan una creación pensada para proteger uno de los objetos más valiosos del deporte.

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Louis Vuitton revela el baúl que custodiará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El lujo encuentra un nuevo escenario en el deporte

La presencia de Louis Vuitton en la Copa Mundial de la FIFA refleja un cambio más amplio dentro de la industria del lujo. Las grandes maisons ya no limitan su influencia a las pasarelas o la alta relojería; también participan en acontecimientos deportivos capaces de reunir a millones de espectadores alrededor del mundo.
Esta estrategia responde a una transformación del consumidor contemporáneo, que entiende el lujo como una experiencia cultural y emocional, además de un símbolo de exclusividad. Un baúl para un trofeo puede convertirse así en una pieza de patrimonio, capaz de conectar la tradición artesanal con la emoción colectiva que genera el fútbol.

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Louis Vuitton revela el baúl que custodiará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Una edición limitada para coleccionistas

Como licenciatario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Louis Vuitton también presentó una colección de baúles de edición limitada inspirada en el Trophy Trunk.
La selección incluye el Coffret 8 Montres, diseñado para albergar ocho relojes; el Cotteville 16 Montres, dedicado a la relojería de colección; y el Malle Courrier Lozine 110, uno de los modelos más representativos de la Maison. Todos incorporan detalles pintados a mano con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la característica “V” dorada, además de la posibilidad de personalizarse con las iniciales de sus propietarios, una tradición que forma parte del legado de Louis Vuitton.

El objeto que viajará junto a un momento histórico

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después al convertirse en el primer torneo con 48 selecciones y el primero organizado de manera conjunta por tres países. En ese contexto, el baúl diseñado por Louis Vuitton adquiere un significado que trasciende su función práctica. No solo resguarda el trofeo; también acompaña el instante en que se consuma el mayor logro del fútbol internacional.
Esa capacidad de transformar un objeto utilitario en un símbolo explica por qué los baúles siguen ocupando un lugar central dentro de la historia de la Maison. Mientras el deporte celebra la victoria sobre el césped, Louis Vuitton recuerda que el lujo también puede construirse alrededor de los rituales que permanecen en la memoria colectiva mucho después del silbatazo final.

Mundial 2026 Louis Vuitton
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