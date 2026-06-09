Todos los artistas que se presentarán en la inauguración de la máxima fiesta del futbol

La Copa del Mundo de 2026 no comenzará con una sola ceremonia. Por primera vez, el torneo tendrá tres espectáculos de apertura distribuidos entre los países anfitriones, una decisión que convierte a la música en una extensión de la identidad cultural de cada sede. México apostará por artistas vinculados al pop latino, el regional mexicano y la cumbia; Estados Unidos reunirá algunas de las figuras más influyentes de la industria global; mientras que Canadá pondrá el foco en voces que representan la diversidad de su escena musical contemporánea.

México: Shakira encabeza la primera gran celebración del torneo

La Ciudad de México será la encargada de abrir oficialmente el Mundial el 11 de junio. El espectáculo previo al partido inaugural contará con la participación de Shakira y Burna Boy, intérpretes de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

Junto a ellos estarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. La selección de artistas combina distintas generaciones y géneros musicales, desde el regional mexicano y el rock hasta la música urbana y el afropop.

La presencia de Los Ángeles Azules, Maná y Alejandro Fernández aporta algunos de los nombres más reconocibles de la música mexicana, mientras que figuras como J Balvin, Danny Ocean y Tyla amplían el alcance internacional del cartel.

Estados Unidos: pop, hip hop y afrobeats en Los Ángeles

El segundo espectáculo se celebrará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. La ceremonia estadounidense tendrá una orientación claramente internacional y estará encabezada por Katy Perry.

El cartel incluye además a LISA, Future, Anitta, Rema y Tyla. La combinación reúne algunas de las figuras más visibles del pop global, el hip hop, la música latina y el afrobeats, géneros que dominan actualmente las plataformas de streaming y los principales festivales internacionales.

Canadá: una celebración construida alrededor de la diversidad musical

Toronto albergará la ceremonia canadiense el mismo 12 de junio. A diferencia de las otras sedes, el enfoque está puesto en artistas que reflejan la diversidad cultural del país y su escena musical contemporánea.

Entre los nombres confirmados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince. FIFA presentó este cartel como una representación de distintas comunidades, géneros musicales y trayectorias artísticas que forman parte de la identidad canadiense actual.

Michael Bublé y Alanis Morissette figuran entre las voces más reconocidas internacionalmente del país, mientras que Alessia Cara y Jessie Reyez representan una generación más reciente que ha conseguido proyección global.

Un Mundial que comenzará con tres escenarios distintos

Las ceremonias de apertura de 2026 reflejan una de las principales características de esta edición, la convivencia de múltiples identidades culturales dentro de un mismo torneo. En lugar de concentrar toda la atención en un solo estadio, la FIFA distribuirá la celebración entre México, Estados Unidos y Canadá, permitiendo que cada país muestre una parte de su personalidad a través de la música.

La combinación de artistas latinos, estrellas del pop internacional, exponentes del afrobeats y figuras emblemáticas de la música canadiense convertirá el arranque del Mundial en uno de los eventos musicales más amplios que ha organizado la FIFA hasta la fecha.