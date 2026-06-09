Suscríbete
Síguenos en:
Agenda

Todos los artistas que se presentarán en la inauguración de la máxima fiesta del futbol

Shakira, Katy Perry, LISA, Michael Bublé, J Balvin, Alanis Morissette y otras figuras internacionales encabezarán los espectáculos musicales que acompañarán el arranque de la Copa del Mundo 2026

Junio 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City Stadium

Todos los artistas que se presentarán en la inauguración de la máxima fiesta del futbol

Hector Vivas/Getty Images

La Copa del Mundo de 2026 no comenzará con una sola ceremonia. Por primera vez, el torneo tendrá tres espectáculos de apertura distribuidos entre los países anfitriones, una decisión que convierte a la música en una extensión de la identidad cultural de cada sede. México apostará por artistas vinculados al pop latino, el regional mexicano y la cumbia; Estados Unidos reunirá algunas de las figuras más influyentes de la industria global; mientras que Canadá pondrá el foco en voces que representan la diversidad de su escena musical contemporánea.

También te interesa...
mexico-femenil.png
Especiales
Poder inspirador: la Selección Femenina Mexicana de Futbol ganó el oro
Julio 31, 2018
 · 
Harper’s Bazaar
harper-destacada.jpg
Agenda
David Beckham comparte un momento especial con Harper Seven en la copa Mundial Femenil de Futbol
Junio 27, 2019
 · 
Harper’s Bazaar

México: Shakira encabeza la primera gran celebración del torneo

La Ciudad de México será la encargada de abrir oficialmente el Mundial el 11 de junio. El espectáculo previo al partido inaugural contará con la participación de Shakira y Burna Boy, intérpretes de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.
Junto a ellos estarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. La selección de artistas combina distintas generaciones y géneros musicales, desde el regional mexicano y el rock hasta la música urbana y el afropop.

La presencia de Los Ángeles Azules, Maná y Alejandro Fernández aporta algunos de los nombres más reconocibles de la música mexicana, mientras que figuras como J Balvin, Danny Ocean y Tyla amplían el alcance internacional del cartel.

Estados Unidos: pop, hip hop y afrobeats en Los Ángeles

El segundo espectáculo se celebrará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. La ceremonia estadounidense tendrá una orientación claramente internacional y estará encabezada por Katy Perry.

El cartel incluye además a LISA, Future, Anitta, Rema y Tyla. La combinación reúne algunas de las figuras más visibles del pop global, el hip hop, la música latina y el afrobeats, géneros que dominan actualmente las plataformas de streaming y los principales festivales internacionales.

Canadá: una celebración construida alrededor de la diversidad musical

Toronto albergará la ceremonia canadiense el mismo 12 de junio. A diferencia de las otras sedes, el enfoque está puesto en artistas que reflejan la diversidad cultural del país y su escena musical contemporánea.

Entre los nombres confirmados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince. FIFA presentó este cartel como una representación de distintas comunidades, géneros musicales y trayectorias artísticas que forman parte de la identidad canadiense actual.

Michael Bublé y Alanis Morissette figuran entre las voces más reconocidas internacionalmente del país, mientras que Alessia Cara y Jessie Reyez representan una generación más reciente que ha conseguido proyección global.

Un Mundial que comenzará con tres escenarios distintos

Las ceremonias de apertura de 2026 reflejan una de las principales características de esta edición, la convivencia de múltiples identidades culturales dentro de un mismo torneo. En lugar de concentrar toda la atención en un solo estadio, la FIFA distribuirá la celebración entre México, Estados Unidos y Canadá, permitiendo que cada país muestre una parte de su personalidad a través de la música.

La combinación de artistas latinos, estrellas del pop internacional, exponentes del afrobeats y figuras emblemáticas de la música canadiense convertirá el arranque del Mundial en uno de los eventos musicales más amplios que ha organizado la FIFA hasta la fecha.

Mundial 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
0U3A9547.jpg
Agenda
Una cancha de futbol se convirtió en pasarela durante Sports Week México
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_689355972_18604874488053457_8001031376507772437_n (1).jpg
Agenda
La razón por la que Rosalía canceló sus conciertos en Miami y Orlando
Junio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce_Gabbana_Diadora_260401_LJBTN_090_1527_RGB_300.jpg
Moda
Los tenis retro que combinan con todo y son la compra más inteligente del verano
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Moda
Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-michele-raffoni-88958531-9065167.jpg
Agenda
Luna Azul de mayo 2026: qué significa para cada signo
Este fenómeno lunar no ocurre con frecuencia y por eso suele despertar interés entre quienes siguen la astrología. Su energía se asocia con cierres, revelaciones y decisiones que llevaban tiempo gestándose
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
7 curiosidades de la Palma de Oro.jpg
Agenda
7 curiosidades de la Palma de Oro que la convierten en una pieza de alta joyería
Detrás del premio más famoso de Cannes hay oro ético, técnicas de alta joyería y decisiones de diseño que probablemente no sabías
Mayo 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
68th GRAMMY Awards - Show
Agenda
Bruno Mars llegará a México con The Romantic Tour: fechas, sede y lo que sabemos de la gira
Bruno Mars incluirá a la Ciudad de México dentro de The Romantic Tour, una gira internacional que marca su regreso a los grandes escenarios con nueva música y una producción de estadio
Mayo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 35th Annual GRAMMY Awards
Agenda
La razón por la que Janet Jackson no aparece en Michael
La ausencia de Janet Jackson en el biopic de su hermano abre preguntas sobre decisiones creativas, tensiones familiares y el control de la propia imagen
Abril 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García