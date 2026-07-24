Paris Fashion Week Primavera-Verano 2027: los regresos, debuts y ausencias que marcarán la temporada

París acaba de revelar el calendario oficial de la Fashion Week Primavera-Verano 2027 y, como ocurre cada temporada, la lista de desfiles dice mucho más que el orden de las presentaciones. Entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre desfilarán 68 colecciones y se celebrarán 33 presentaciones, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, pero suficiente para anticipar los movimientos que marcarán el siguiente capítulo de la industria. Más allá de las grandes casas habituales, la atención se concentra en quién regresa, quién debuta y quién, por ahora, ha decidido quedarse fuera.

Los regresos que vuelven a poner a París en el centro

Uno de los anuncios más relevantes del calendario es el regreso de Valentino, Maison Margiela y Sacai a la capital francesa. Las tres firmas habían presentado sus colecciones anteriores fuera del circuito parisino: Valentino eligió Roma, Maison Margiela mostró en Shanghái y Sacai apostó por una estrategia diferente durante la temporada pasada. Su vuelta refuerza el papel de París como el escenario donde las grandes maisons buscan presentar los momentos más importantes de su narrativa creativa.

El regreso también refleja un cambio de estrategia. En un momento en el que las marcas exploran formatos alternativos y desfiles itinerantes, la Paris Fashion Week mantiene un peso simbólico difícil de igualar. Mostrar una colección en la capital francesa continúa siendo una declaración de posicionamiento dentro del mercado del lujo.

Dos debuts que estarán bajo la lupa

Cada temporada tiene nombres que concentran la expectativa, y esta edición no será la excepción. Drew Henry presentará su primera colección para Courrèges el 30 de septiembre, mientras que Kai Nesselrath hará su debut como director de diseño de Carven el 1 de octubre. Ambos llegan en un momento en el que la industria exige una identidad creativa clara desde la primera colección.

Los debuts creativos se han convertido en algunos de los acontecimientos más observados del calendario internacional. Más allá de la ropa, representan una oportunidad para redefinir el lenguaje de una casa histórica y responder a una pregunta que hoy resulta inevitable: cómo evolucionar sin perder el ADN que convirtió a una marca en referente.

Las ausencias también cuentan una historia

Si el calendario celebra regresos, también deja vacíos significativos. McQueen, Rabanne, Nina Ricci y Off-White no figuran en la programación oficial de esta temporada. Cada caso responde a circunstancias distintas, desde reorganizaciones internas hasta cambios en la dirección creativa, pero en conjunto evidencian que el sector atraviesa una etapa de reajuste poco habitual.

Especial atención genera la ausencia de Rabanne, donde el debut de Olivier Rousteing se ha pospuesto hasta marzo de 2027. Mientras tanto, McQueen regresa al calendario de Londres, una decisión que modifica uno de los recorridos más tradicionales del circuito europeo de la moda.

Nuevos nombres que buscan ganar espacio

Aunque las grandes maisons siguen dominando la conversación, el calendario también abre la puerta a nuevos protagonistas. La firma sudafricana Maxhosa Africa se incorpora por primera vez al programa oficial de desfiles, mientras que Alexandra Golovanoff y Fidan Novruzova debutarán en el calendario de presentaciones. Estas incorporaciones reflejan el interés de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode por ampliar la diversidad creativa sin perder el nivel de exigencia que caracteriza a París.

La presencia de nuevas voces resulta especialmente relevante en un momento en el que el lujo busca conectar con públicos más jóvenes, interesados en propuestas con identidad cultural, artesanía y una visión contemporánea del diseño.

Lo que realmente anticipa este calendario

El programa de la Paris Fashion Week Primavera-Verano 2027 deja claro que la próxima temporada estará menos marcada por la cantidad de desfiles y más por la calidad de los cambios creativos. Después de varios años de constantes relevos en las direcciones artísticas, la conversación empieza a desplazarse hacia la consolidación de esas nuevas etapas y la manera en que cada maison construirá su identidad a largo plazo.

París sigue siendo el lugar donde la industria presenta sus mayores apuestas, pero este calendario demuestra que el verdadero espectáculo ya no consiste únicamente en revelar una colección. También se juega en las decisiones estratégicas de las marcas, en los regresos cuidadosamente calculados y en los silencios que dejan las ausencias. Ahí comienza a dibujarse el rumbo que seguirá el lujo durante la Primavera-Verano 2027.