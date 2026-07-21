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Deseo: de qué trata la película de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta

Ludwika Paleta encabeza un thriller psicológico donde una relación prohibida pone en riesgo una familia aparentemente perfecta y confirma el auge del erotismo adulto en el streaming

Julio 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Deseo: de qué trata la película de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta

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Los thrillers eróticos atraviesan un nuevo momento de popularidad en el streaming y Deseo se ha convertido en uno de los títulos que mejor representa esa tendencia. La película, protagonizada por Ludwika Paleta y Óscar Casas, se ha colocado entre lo más visto de Netflix gracias a una historia que combina tensión psicológica, relaciones prohibidas y conflictos familiares, alejándose del erotismo como un simple recurso provocador.

Dirigida por Teresa Suárez, esta coproducción entre México y España presenta a Lucero, una exitosa abogada que aparenta tener una vida estable: un matrimonio sólido, dos hijos y una carrera profesional consolidada. Sin embargo, la llegada de Matías, el joven entrenador de natación de sus hijos desencadena una atracción que transforma por completo la dinámica familiar.

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¿De qué trata Deseo?

Lo que comienza como una aventura extramarital pronto toma un rumbo mucho más complejo. La relación entre Lucero y Matías deja de ser un secreto cuando la hija de la protagonista también desarrolla sentimientos por él, creando un triángulo emocional donde los celos, las mentiras y la obsesión comienzan a alterar la vida de todos los involucrados.

La película utiliza el deseo como punto de partida para explorar las consecuencias de las decisiones impulsivas, el peso de los secretos y la fragilidad de los vínculos familiares. Más allá de sus escenas íntimas, el relato mantiene la tensión a través de los dilemas morales que enfrentan sus personajes.

Ludwika Paleta interpreta uno de los personajes más complejos de su carrera

Con una trayectoria consolidada en cine y televisión, Ludwika Paleta da vida a una protagonista que rompe con los estereotipos habituales del género.
Lucero no es presentada como una heroína ni como una antagonista. Es una mujer que enfrenta sus propias contradicciones mientras intenta mantener el control de una vida que poco a poco comienza a desmoronarse. Esa construcción del personaje aporta profundidad a una historia donde las emociones pesan tanto como el suspenso.
A su lado, Óscar Casas interpreta a Matías, un personaje cuya presencia desencadena el conflicto central y mantiene la tensión durante gran parte de la película.

El regreso del thriller erótico al streaming

Durante los últimos años, las plataformas han apostado por historias dirigidas a un público adulto, donde el erotismo funciona como una herramienta narrativa y no como el eje principal de la trama.
Deseo sigue esa línea al construir un thriller que prioriza el desarrollo psicológico de sus personajes y las consecuencias de sus actos. La película plantea preguntas sobre la fidelidad, el deseo y los límites personales, elementos que han despertado el interés de los espectadores y la han llevado a posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix.

Un elenco que reúne talento mexicano y español

Además de Ludwika Paleta y Óscar Casas, el reparto incluye a José María Yazpik, Pilar Pascual, Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón y Gabi Zamora, una combinación de actores mexicanos y españoles que aporta distintas perspectivas a la historia.
Con una duración cercana a los 100 minutos, Deseo desarrolla un relato de ritmo constante, donde cada revelación incrementa la tensión hasta conducir a un desenlace marcado por las consecuencias de los secretos y las decisiones impulsivas.
El éxito de la película también refleja el buen momento que atraviesan las producciones mexicanas dentro del streaming. Historias con personajes complejos, una propuesta visual cuidada y conflictos universales están encontrando una audiencia internacional, demostrando que el cine hecho en la región tiene la capacidad de competir con los grandes estrenos de las plataformas.

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