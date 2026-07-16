Muere la matriarca del clan Kardashian-Jenner

Detrás del imperio mediático construido por las Kardashian-Jenner siempre existió una figura discreta, alejada de los reflectores, pero indispensable para la familia. Mary Jo Campbell, conocida cariñosamente como MJ, falleció, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos.

La noticia fue dada a conocer por Kris Jenner, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de la mujer que describió como “el corazón de nuestra familia” y la persona que le enseñó los valores que han marcado su vida.

Kris Jenner dedica una emotiva despedida a su madre

A través de una publicación acompañada de fotografías familiares, Kris Jenner recordó el papel que su madre desempeñó durante décadas como el vínculo que mantuvo unida a la familia.

Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No existen palabras que puedan expresar lo que significó para mí o el dolor que siento al decirle adiós Kris Jenner

La empresaria también aseguró que fue Mary Jo Campbell quien le enseñó a amar incondicionalmente, a valorar cada momento compartido y a poner siempre a la familia en el centro de todo.

Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa: amar ferozmente a tu familia, ser amable, estar presente para quienes amas y no dar nunca por sentado el tiempo juntos Kris Jenner

¿Quién era Mary Jo Campbell?

Aunque millones de personas identifican a Kris Jenner como la cabeza del clan Kardashian-Jenner, Mary Jo Campbell fue la mujer que estuvo presente mucho antes de que la familia alcanzara la fama internacional.

Conocida simplemente como MJ, apareció en numerosas ocasiones en el reality Keeping Up with the Kardashians y posteriormente en The Kardashians, donde conquistó al público por su personalidad cálida, su sentido del humor y la estrecha relación que mantenía con sus hijas, nietos y bisnietos.

Su presencia, aunque ocasional frente a las cámaras, siempre transmitió la imagen de una familia profundamente unida, convirtiéndose en una de las figuras más queridas por los seguidores del programa.

El mensaje que conmovió a los seguidores de la familia

En su despedida, Kris Jenner agradeció cada uno de los sacrificios y enseñanzas que recibió de su madre, asegurando que gran parte de lo que ha logrado en la vida se lo debe a ella.

Si he hecho algo bien en este mundo, es porque pasé mi vida intentando vivir de una manera que te hiciera sentir orgullosa Kris Jenner

También confesó que extrañará las conversaciones diarias, su sonrisa y su risa, pero aseguró encontrar consuelo en saber que el amor de Mary Jo Campbell permanecerá vivo en cada tradición familiar y en las nuevas generaciones.

La mujer que ayudó a construir una de las familias más famosas del mundo

Aunque rara vez ocupó el centro de la conversación pública, Mary Jo Campbell fue una presencia constante en la vida de las Kardashian-Jenner y una figura clave en la historia de la familia.

Su fallecimiento marca el adiós a la generación que sentó las bases del clan antes de que este se convirtiera en uno de los fenómenos mediáticos más importantes del entretenimiento. Mientras miles de seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, las palabras de Kris Jenner reflejan el lugar que MJ ocupó dentro de la familia: no solo como madre y abuela, sino como el corazón que mantuvo unidos a quienes hoy forman uno de los apellidos más influyentes de la cultura pop.