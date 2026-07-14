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El antes y después de Ines Rau, la modelo transgénero que fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé

La francesa hizo historia como la primera Playmate abiertamente transgénero de Playboy y construyó una carrera en la moda mucho antes de que los rumores sobre su vida privada la colocaran bajo los reflectores

Julio 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El antes y después de Ines Rau, la modelo transgénero que fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Las búsquedas sobre Ines Rau volvieron a dispararse a raíz del interés por su supuesta relación con Kylian Mbappé y de la circulación de imágenes que comparan su transformación física a lo largo de los años. Aunque su nombre suele aparecer asociado al futbolista, su trayectoria trasciende esos titulares: la modelo francesa abrió camino en la industria al convertirse en la primera Playmate abiertamente transgénero de Playboy y ha trabajado para algunas de las firmas más importantes de la moda internacional.

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Las fotografías que más buscan los usuarios

Gran parte del interés en internet gira en torno al antes y después de Ines Rau. Las imágenes más compartidas muestran distintas etapas de su vida y de su carrera como modelo, una evolución que ella misma ha abordado públicamente en entrevistas, donde ha explicado que vivió durante años sin revelar que era una mujer trans antes de decidir hablar abiertamente sobre su identidad a los 24 años.
Más allá del cambio físico, esas fotografías reflejan también su crecimiento profesional. Sus primeras apariciones en editoriales de moda dieron paso a campañas para marcas internacionales y colaboraciones con publicaciones especializadas, consolidando una carrera que fue ganando reconocimiento dentro de la industria.

El hito que cambió su carrera

El punto de inflexión llegó en 2017, cuando Playboy la nombró la primera Playmate abiertamente transgénero de su historia. La revista ya había incluido anteriormente a modelos trans, pero nunca había otorgado ese reconocimiento a una mujer que hubiera hecho pública su identidad por decisión propia. El nombramiento tuvo un impacto internacional y convirtió a Ines Rau en un referente de representación dentro de la moda.
Antes de ese momento ya había trabajado con publicaciones y marcas de lujo demostrando que su carrera no comenzó con la histórica portada, sino que fue el resultado de varios años de trabajo en el modelaje.

Lo que realmente se sabe sobre su relación con Kylian Mbappé

El nombre de Ines Rau volvió a convertirse en tendencia en 2022, cuando fue fotografiada junto a Kylian Mbappé durante unas vacaciones en el sur de Francia. Las imágenes alimentaron especulaciones sobre un romance y numerosos medios reprodujeron esa versión, sin embargo, ni la modelo ni el futbolista confirmaron públicamente una relación sentimental. Con el paso del tiempo, la historia continuó circulando en redes sociales y volvió a cobrar fuerza durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque la información disponible sigue basándose en fotografías y reportes de prensa, no en una confirmación directa de alguno de los dos.

Mucho más que un nombre asociado al fútbol

Reducir la trayectoria de Ines Rau a los rumores sobre su vida privada deja fuera una parte importante de su historia. Además de su trabajo como modelo, ha participado en proyectos editoriales y ha hablado sobre la importancia de vivir con autenticidad, convirtiéndose en una figura visible para muchas personas trans que buscaban referentes dentro de una industria tradicionalmente limitada en términos de representación.
Su presencia en campañas de moda y revistas internacionales también coincide con un momento en el que las grandes firmas comenzaron a ampliar la diversidad de perfiles sobre las pasarelas y en la publicidad, una transformación que redefinió los estándares de belleza en el sector.

Las imágenes del antes y después de Ines Rau despiertan curiosidad porque muestran una transformación personal, pero también porque narran el recorrido de una modelo que logró abrirse paso en la industria del lujo. Su historia recuerda que, detrás de las fotografías virales y de los rumores que dominan los buscadores, existe una carrera construida con años de trabajo y un papel que dejó huella en la representación dentro de la moda.

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