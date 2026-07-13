El nuevo perfume de CHANEL que debes usar si no quieres pasar desapercibida

Dejar una impresión duradera es la premisa detrás de COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, la nueva creación de CHANEL que lleva uno de sus perfumes más emblemáticos hacia un territorio más intenso y envolvente. Firmada por el perfumista Olivier Polge, esta reinterpretación conserva el ADN de COCO MADEMOISELLE, pero apuesta por una composición ambarada con mayor profundidad, pensada para quienes prefieren fragancias con personalidad y una presencia difícil de ignorar.

La evolución de un ícono de la perfumería

Desde su lanzamiento en 2001, COCO MADEMOISELLE se convirtió en uno de los grandes éxitos de CHANEL gracias a su equilibrio entre frescura, feminidad y elegancia. Su firma olfativa marcó una generación y consolidó una identidad reconocible dentro de la perfumería de lujo.

Con COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU, la Maison no rompe con ese legado; lo lleva un paso más allá. La nueva fragancia conserva la esencia que hizo célebre a la colección, pero intensifica sus facetas más cálidas y sensuales para crear una experiencia olfativa más envolvente.

Las notas que hacen diferente a COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU

CHANEL clasifica esta creación dentro de la familia ámbar intenso, una elección que refleja el protagonismo de los acordes cálidos sin renunciar al contraste entre frescura y flores.

La salida combina el brillo cítrico del pomelo con la dulzura jugosa del lichi, una apertura luminosa que aporta energía desde los primeros minutos.

Después emerge un corazón compuesto por rosa y jazmín, dos ingredientes que han definido históricamente el universo de COCO MADEMOISELLE y que aquí aportan una feminidad refinada sin resultar excesivamente empolvada.

La evolución culmina con una base de pachulí, vainilla y vetiver, un acorde ambarado y amaderado que deja una estela cálida, sofisticada y persistente sobre la piel. Es precisamente esta combinación la que convierte a CRUSH ABSOLU en la interpretación más intensa de la colección hasta ahora.

El nuevo perfume de CHANEL que debes usar si no quieres pasar desapercibida Pexels

¿A qué huele realmente?

Más allá de la pirámide olfativa, la experiencia cambia conforme pasan las horas. El inicio resulta vibrante gracias al pomelo, mientras que el lichi añade un matiz afrutado que suaviza la salida cítrica.

Con el paso del tiempo, la fragancia adquiere una textura más sedosa. La rosa y el jazmín aportan elegancia, pero nunca dominan la composición. Son el pachulí y la vainilla los que construyen el carácter del perfume, creando una sensación envolvente que el vetiver equilibra con un acabado ligeramente amaderado y seco.

El resultado es un perfume con una presencia evidente, pero refinada, pensado para quienes disfrutan de aromas que evolucionan y permanecen durante horas.

El nuevo perfume de CHANEL que debes usar si no quieres pasar desapercibida Cortesía

Una fragancia para quienes buscan una firma olfativa

El auge de los perfumes intensos responde a un cambio en las preferencias del consumidor. Cada vez más personas buscan una fragancia que se convierta en parte de su identidad y que pueda reconocerse incluso después de abandonar una habitación.

COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU se inscribe en esa tendencia. Su composición está diseñada para acompañar momentos especiales, reuniones importantes o cualquier ocasión en la que el perfume forme parte del estilo personal y no solo del ritual de belleza.

El diseño también habla de intensidad

El frasco conserva las líneas limpias que distinguen a COCO MADEMOISELLE, pero incorpora una etiqueta contrastante que subraya el carácter de esta nueva interpretación. El tapón facetado y la geometría minimalista mantienen el lenguaje estético de CHANEL, demostrando que la innovación puede convivir con la tradición.

El nuevo perfume de CHANEL que debes usar si no quieres pasar desapercibida Cortesía

Con este lanzamiento, la Maison no solo presenta una nueva fragancia; también redefine el papel de uno de sus perfumes más emblemáticos. COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU propone una feminidad más magnética y decidida, donde la intensidad no busca imponerse, sino convertirse en una forma de expresión. Para quienes creen que un perfume puede hablar antes que las palabras, esta nueva creación de CHANEL está hecha para dejar huella.