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Rosalía llega a Satélite: así es la experiencia inmersiva de Calvin Klein inspirada en Euphoria Elixirs

Entre fragancias, música, instalaciones interactivas y espacios para crear contenido, la nueva activación de Calvin Klein transforma Plaza Satélite en un recorrido sensorial abierto al público

Junio 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Rosalía llega a Satélite: así es la experiencia inmersiva de Calvin Klein inspirada en Euphoria Elixirs

Cortesía

La relación entre las marcas de moda y las experiencias presenciales ha cambiado de escala. Ya no se trata únicamente de presentar un producto, sino de construir espacios capaces de trasladar una campaña completa al mundo físico. Eso es precisamente lo que ocurre con la nueva activación de Calvin Klein en México, una propuesta que toma como punto de partida la participación de Rosalía para convertir una colección de fragancias en una experiencia que involucra imagen, sonido, aroma y entretenimiento.

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Instalada en Plaza Satélite, la pop-up de Euphoria Elixir traslada al público al universo visual desarrollado para la nueva campaña protagonizada por la cantante española. Los tonos violeta, rosa y amarillo que distinguen a las tres fragancias aparecen en cada rincón de la instalación, desde los grandes paneles luminosos hasta las áreas de interacción diseñadas para explorar la colección de manera más cercana.

La activación acompaña el lanzamiento de Euphoria Elixirs, una nueva línea de Calvin Klein Fragrances integrada por tres interpretaciones distintas de la vainilla: Solar Elixir, Magnetic Elixir y Bold Elixir. Lo mejor de esta colección es que utiliza concentraciones superiores al 28%, las más altas desarrolladas hasta ahora por Calvin Klein Fragrances.

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Rosalía llega a Satélite: así es la experiencia inmersiva de Calvin Klein inspirada en Euphoria Elixirs

Juan Gracia

Sin embargo, el atractivo principal del espacio no está únicamente en descubrir las nuevas fragancias. Los visitantes pueden recorrer estaciones interactivas dedicadas a cada aroma, conocer la interpretación de Rosalía sobre la colección y participar en distintas experiencias diseñadas para extender la narrativa de la campaña más allá del perfume.

Entre las actividades disponibles se encuentran un bar de mocktails inspirado en las notas olfativas de los elixires, degustaciones de helados creados a partir de los perfiles aromáticos de la colección, sesiones de DJ en vivo durante los fines de semana y una experiencia de personalización de orquídeas para quienes adquieran alguna de las fragancias. También destaca una instalación fotográfica construida alrededor de la icónica silla de Calvin Klein.

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Rosalía llega a Satélite: así es la experiencia inmersiva de Calvin Klein inspirada en Euphoria Elixirs

Juan Gracia

La presencia de Rosalía ocupa un lugar central dentro de la propuesta. La artista, quien ya había colaborado con la firma en campañas anteriores, encabeza ahora una nueva etapa para la familia Euphoria a través de imágenes realizadas por la fotógrafa Carlijn Jacobs. Su participación aporta continuidad a una estrategia que busca conectar la fragancia con referencias culturales reconocibles para nuevas generaciones de consumidores.

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Rosalía llega a Satélite: así es la experiencia inmersiva de Calvin Klein inspirada en Euphoria Elixirs

Juan Gracia

Podrás visitar la experiencia inmersiva de Calvin Klein Euphoria Elixir en Plaza Satélite hasta el 21 de junio de 2026. Más que una presentación convencional de producto, la instalación funciona como un espacio donde la campaña abandona las pantallas para convertirse en una experiencia que puede recorrerse, escucharse y experimentarse en primera persona.

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