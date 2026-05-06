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Perfumes

Cómo elegir el perfume ideal para mamá

Elegir una fragancia para mamá requiere observar gustos, rutinas y personalidad antes que tendencias. Estas claves ayudan a encontrar un perfume que realmente conecte con ella

Mayo 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cómo elegir el perfume ideal para Mamá sin terminar regalando algo genérico

Pexels

Regalar perfume sigue siendo uno de los gestos más personales que existen. No se trata solo de entregar un frasco bonito o elegir la campaña más viral de la temporada; una fragancia tiene la capacidad de quedarse en la memoria durante años. Puede convertirse en parte de la identidad de alguien, acompañar rutinas diarias o incluso evocar momentos específicos cada vez que vuelve a usarse.

Por eso elegir el perfume ideal para mamá implica algo más que entrar a una tienda y pedir el más vendido. La clave está en pensar cómo es ella realmente: qué aromas disfruta, cómo se viste, qué ambientes frecuenta y hasta qué tan intensa le gusta una fragancia. Hay mamás que prefieren perfumes limpios y discretos; otras disfrutan las notas profundas, especiadas o florales que dejan huella desde el primer momento.

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Uno de los errores más comunes es elegir únicamente con base en la edad. Las fragancias no funcionan bajo esa lógica. Hay mujeres que aman los perfumes dulces con vainilla y frutas toda la vida, mientras otras prefieren composiciones verdes, cítricas o amaderadas desde muy jóvenes. Más útil que pensar en generaciones es observar hábitos: ¿usa perfume todos los días o solo en ocasiones especiales? ¿Le gustan aromas frescos después de bañarse o algo más elegante para la noche?

Las familias olfativas pueden ayudar muchísimo al momento de decidir. Los perfumes florales suelen sentirse románticos y clásicos, especialmente aquellos con rosa, jazmín o peonía. Los cítricos transmiten frescura y ligereza, ideales para mamás que prefieren algo fácil de usar diariamente. Las notas amaderadas aportan sofisticación y profundidad, mientras los perfumes orientales o gourmand, con vainilla, ámbar o caramelo, suelen sentirse más cálidos y envolventes.

También vale la pena pensar en el clima y estilo de vida. En ciudades cálidas, muchas personas prefieren fragancias ligeras que no resulten pesadas durante el día. En cambio, quienes salen constantemente por la noche o disfrutan perfumes más elegantes suelen inclinarse hacia composiciones intensas con mayor duración.

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Cómo elegir el perfume ideal para Mamá

Pexels

Otro detalle importante es identificar si mamá ya te dio pistas sobre lo que le gusta. Revisar los perfumes que usa actualmente puede dar muchísima información. Si siempre elige aromas suaves y limpios, probablemente no conectará con una fragancia extremadamente dulce o intensa. Incluso observar los productos que utiliza diariamente —cremas, shampoos o velas aromáticas— puede revelar preferencias olfativas claras.

Las presentaciones pequeñas o sets también son una buena alternativa cuando no se tiene total seguridad. Permiten probar distintos aromas sin el compromiso de un frasco grande y suelen incluir lociones o productos complementarios que hacen el regalo más completo.

Y aunque las tendencias cambian constantemente, hay algo que sigue funcionando mejor que cualquier ranking de ventas: elegir pensando en la personalidad de quien va a usarlo. Un perfume bien elegido no necesariamente es el más caro ni el más exclusivo. A veces el verdadero acierto está en encontrar ese aroma que parece encajar naturalmente con alguien desde el primer instante.

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Cómo elegir el perfume ideal para Mamá

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Porque al final, las mejores fragancias no son las que dominan una habitación, sino las que terminan formando parte de los recuerdos.

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