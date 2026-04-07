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Perfumes

Perfumes con olor a plátano —que son perfectos para primavera

Notas cremosas, dulces y ligeramente verdes empiezan a ganar espacio en fragancias de temporada. Estas opciones integran el plátano sin volverse empalagosas

Abril 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
eating a banana

Perfumes con olor a plátano —que son perfectos para primavera

ileela/Getty Images

Hay notas que no suelen protagonizar conversaciones sobre perfumes, pero cuando aparecen, cambian por completo la percepción de una fragancia. Y esta temporada, el plátano es una de ellas. No es una nota clásica ni especialmente frecuente, pero en composiciones bien construidas puede aportar una dimensión cremosa, luminosa y ligeramente tropical que encaja con la energía de la primavera.

Lejos de lo que podría pensarse, el plátano en perfumería no huele literalmente a fruta madura. Su interpretación suele ser más abstracta: puede inclinarse hacia lo verde, lo lactónico o incluso lo floral, dependiendo de cómo esté trabajado dentro de la fórmula. El resultado, cuando está bien logrado, no es infantil ni obvio, sino envolvente y moderno.

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Una de las referencias más interesantes en esta línea es Comptoir Sud Pacifique Vanille Banane. Aquí, el plátano se mezcla con vainilla para crear una sensación cálida y dulce, pero sin caer en lo pesado. Funciona especialmente bien en días templados, cuando la piel amplifica las notas cremosas sin saturarlas.

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Comptoir Sud Pacifique Vanille Banane

Cortesía

Otra opción a considerar es Demeter Banana Flambee, que se acerca más a una interpretación gourmand. Tiene un perfil más directo, casi culinario, pero puede ser interesante para quienes buscan un aroma reconocible y poco convencional dentro de su colección.

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Demeter Banana Flambee

Cortesía

En una línea más indulgente, The Dua Brand Banana Affair trabaja el plátano desde un perfil dulce y cremoso, con una construcción que lo mantiene al centro sin diluirlo entre otras notas. El resultado se acerca a un acorde tipo postre, pero con suficiente estructura para sostenerse en piel sin sentirse plano.

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The Dua Brand Banana Affair

Cortesía

Otra referencia menos evidente pero válida dentro del acorde es Hexennacht Bananas Foster, que interpreta el plátano desde un ángulo más tostado y cálido, evocando el postre clásico con matices de caramelo y mantequilla. Aquí la fruta no es fresca, sino transformada, lo que le da más profundidad y lo vuelve más interesante para usar en climas templados.

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Hexennacht Bananas Foster

Cortesía

Lo que tienen en común estas fragancias es que entienden el plátano como una textura más que como un aroma protagonista. Esa es la clave para que funcione en primavera: aportar calidez sin densidad, dulzura sin saturación.

Elegir un perfume con esta nota implica también considerar el contexto. En climas cálidos, las versiones más ligeras o verdes funcionan mejor, mientras que las composiciones más dulces se adaptan a tardes o noches donde la temperatura permite que el perfume evolucione con más calma.

El plátano, bien trabajado, no busca ser evidente. Se filtra en la fragancia como una sensación que se percibe más de lo que se identifica.

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