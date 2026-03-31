Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2026

Abril continúa ese momento de ajuste en la rutina de belleza: el clima se vuelve más templado y el cabello empieza a reaccionar distinto a la humedad, la exposición al sol y los cambios de temperatura. Es también cuando surgen decisiones más prácticas: recortar puntas, aligerar volumen o redefinir la forma del corte. En ese contexto, el calendario lunar vuelve a aparecer como una referencia para elegir el momento adecuado. No es una regla estricta, sino una forma de alinear el cambio con ciclos específicos.

Estas son las fases lunares de abril de 2026:



Cuarto Creciente : 6 de abril

: 6 de abril Luna Llena : 13 de abril

: 13 de abril Cuarto Menguante : 20 de abril

: 20 de abril Luna Nueva: 27 de abril

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El Cuarto Creciente (6 de abril) es la fase más asociada con impulso y expansión. Cortar el cabello en este punto se vincula con un crecimiento más acelerado, especialmente si buscas recuperar longitud después de un corte más marcado. Es un buen momento para despuntar o ajustar capas sin comprometer el objetivo de dejarlo crecer.

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (13 de abril) se relaciona con densidad y cuerpo. Es la fecha más elegida cuando la intención es que el cabello se perciba con mayor grosor visual. Funciona especialmente bien para cortes estructurados con capas, flequillos o estilos que dependen de una sensación de mayor volumen.

Estas son las fases lunares de abril de 2026 Getty images

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (20 de abril) se asocia con control y duración. Cortar en esta fase ayuda a que la forma del corte se mantenga por más tiempo, lo que resulta útil en estilos definidos o geométricos. También es un buen momento para sanear puntas y eliminar daño sin modificar demasiado la silueta general.

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (27 de abril) marca un punto de inicio. Es la fase que muchas personas eligen cuando buscan un cambio más evidente: modificar el largo de forma significativa, probar un estilo distinto o incluso acompañar el corte con un cambio de color. Se interpreta como un reinicio dentro del ciclo.

Más allá de la interpretación personal de estas fases, elegir una fecha concreta cambia la forma en que se vive el corte. Introduce una pausa, una decisión consciente. No es lo mismo acudir al salón por inercia que hacerlo con una intención clara detrás.

Estas son las fases lunares de abril de 2026 Getty images

Si abril 2026 ya está en tu radar para ajustar tu look, el calendario lunar ofrece una guía sencilla para decidir cuándo hacerlo. La elección final dependerá de lo que busques: favorecer el crecimiento, sumar volumen, prolongar la forma del corte o dar paso a un cambio más radical.