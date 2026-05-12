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Belleza

Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

Los diseños inspirados en sandía llegan a la primavera 2026 con esmaltes brillantes, tonos frutales y detalles gráficos que transforman cualquier manicura en un acento lleno de color

Mayo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

Pinterest

Las tendencias de uñas para primavera 2026 están dejando claro que el color vuelve a ocupar el centro de la conversación beauty. Después de temporadas dominadas por tonos neutros y manicuras apenas visibles, los diseños inspirados en frutas comienzan a aparecer con fuerza en redes sociales, salones y moodboards de belleza. Entre todos ellos, hay uno que está destacando especialmente, se trata de las uñas sandía.

La tendencia mezcla tonos rojo rosado, verdes vibrantes y pequeños detalles gráficos inspirados en la fruta, pero desde una versión mucho más estética y pulida que literal. Ya no se trata únicamente de dibujar sandías completas sobre las uñas. La nueva interpretación apuesta por combinaciones cromáticas frescas, acabados glossy y diseños minimalistas que conservan una sensación sofisticada.

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Parte del éxito de esta manicura tiene que ver con el regreso de los colores jugosos dentro de la belleza. Igual que sucede con los lip oils brillantes o los rubores efecto sunkissed, las uñas ahora buscan transmitir frescura visual. El rojo sandía encaja perfectamente en esa idea porque aporta intensidad sin sentirse pesado o demasiado dramático.

Las versiones más populares de primavera 2026 incluyen uñas jelly translúcidas, francesas verdes con base rosada y pequeños acentos negros que recuerdan semillas de sandía de forma muy sutil. También están apareciendo diseños completamente monocromáticos en tonos sandía brillante, especialmente en uñas cortas y redondeadas que se ven mucho más modernas y fáciles de llevar.

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Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

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Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

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Otro punto importante es que este tipo de manicure funciona especialmente bien durante la temporada cálida. Los tonos vibrantes resaltan el bronceado, contrastan con prendas blancas o lino natural y además tienen un efecto visual muy luminoso bajo la luz del sol. Por eso comenzaron a dominar contenidos relacionados con vacaciones, beach looks y estética mediterránea.

La manicura sandía también conecta con una tendencia más amplia dentro de la Gen Z y Pinterest beauty: los diseños que transmiten personalidad sin verse excesivamente producidos. Las uñas perfectas y extremadamente elaboradas empiezan a perder terreno frente a propuestas más relajadas, coloridas y ligeramente nostálgicas.

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Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

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Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026

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Además, es un diseño adaptable. Puede verse divertido con ilustraciones frutales y acabados brillantes, pero también elegante cuando se traduce únicamente en una paleta de color inspirada en la fruta. Esa flexibilidad explica por qué la tendencia está funcionando tanto en estilos minimalistas como en nail arts mucho más creativos.

Primavera 2026 parece estar apostando por manicuras que generen impacto visual inmediato sin perder frescura. Y las uñas sandía consiguen exactamente eso: color, brillo y una vibra veraniega que transforma incluso el look más simple en algo mucho más alegre y actual.

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