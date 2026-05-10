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Belleza

Taylor Swift cambia el labial rojo por un maquillaje suave y romántico

El nuevo beauty look de Taylor Swift apuesta por tonos melocotón, piel luminosa y maquillaje discreto, alejándose del labial rojo que definió gran parte de su estética pública

Mayo 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Taylor Swift cambia el labial rojo por un maquillaje suave y romántico

Getty images

El labial rojo fue casi una extensión de la imagen pública de Taylor Swift. Desde alfombras rojas hasta conciertos, entrevistas y apariciones casuales en Nueva York, ese tono escarlata terminó convirtiéndose en una firma estética reconocible al instante. Por eso, verla ahora con un maquillaje mucho más suave no pasa desapercibido.

En una reciente aparición nocturna, la cantante apostó por un beauty look completamente distinto al que construyó durante más de una década. En lugar del clásico rojo intenso de acabado mate, llevó labios en tonos durazno apagado con textura satinada, acompañados por una piel luminosa, delineado discreto y sombras neutras que suavizan por completo el rostro. El resultado no busca dramatismo ni impacto inmediato; transmite naturalidad y una elegancia mucho más relajada.

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El cambio también modifica la manera en que funciona todo el estilismo. El blazer negro oversized y el vestido floral de inspiración romántica encuentran equilibrio en un maquillaje menos rígido y mucho más ligero visualmente. Taylor Swift llevó el vestido Luna Corset Midi Dress Black Rose de la colección Primavera 2026 de Zimmermann, una pieza de silueta corsetera con estampado floral oscuro que refuerza esta nueva dirección estética mucho más suave y femenina.

Con el labial rojo, el look habría tomado una dirección más estructurada y nocturna. En cambio, los tonos cálidos y suaves permiten que el conjunto se sienta cercano y más contemporáneo.

La relación entre Taylor Swift y el labial rojo tiene además un peso cultural dentro del pop. No era solamente un elemento de maquillaje: funcionaba como parte de una narrativa visual perfectamente reconocible. Su estética durante la era Red terminó por consolidar ese tono como símbolo de sofisticación clásica con referencias vintage estadounidenses. Incluso generaciones más jóvenes comenzaron a asociar automáticamente el lipstick rojo con su imagen.

Por eso este giro hacia colores más naturales resulta interesante dentro de la conversación beauty actual. Después de varios años dominados por maquillajes intensos, contornos marcados y acabados completamente mate, muchas celebridades están regresando a fórmulas más suaves: piel real, brillo natural y labios que no parecen excesivamente trabajados.

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Taylor Swift cambia el labial rojo por un maquillaje suave y romántico

Cortesía

En el caso de Taylor Swift, este cambio no parece accidental. El maquillaje acompaña una etapa pública mucho más relajada en términos de estilo. Sus apariciones recientes han dejado atrás parte del maximalismo visual para acercarse a una estética más limpia, romántica y menos teatral.

Y aunque probablemente el labial rojo nunca desaparecerá del todo de su repertorio, este nuevo momento beauty confirma algo importante: incluso los códigos estéticos más icónicos pueden evolucionar sin perder identidad.

Taylor Swift Labiales
Eurídice Aiymet Garavito García
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