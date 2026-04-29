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Belleza

Cómo lograr un makeup ligero, fresco y bien pensado para primavera 2026

Texturas ligeras, color estratégico y acabados que respetan la piel: así se construye un maquillaje de primavera que suma sin saturar

Abril 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portrait of a beautiful young woman.

Cómo lograr un makeup ligero, fresco y bien pensado para primavera 2026

Husam Cakaloglu/Getty Images

La primavera pide un cambio de ritmo en el maquillaje. La piel ya no necesita capas que la cubran, sino fórmulas que la acompañen. La diferencia se nota en cómo se ve el rostro a plena luz: más uniforme, sí, pero todavía reconocible, con movimiento y con esa sensación de frescura que no se logra acumulando producto.

El primer ajuste empieza en la base. En lugar de buscar cobertura total, conviene elegir texturas ligeras —tintas, sueros con color o bases fluidas— que se integren sin borrar la piel. La clave está en aplicar solo donde hace falta: alrededor de la nariz, en el centro del rostro o sobre pequeñas rojeces. El resto puede quedarse prácticamente limpio. Este enfoque no solo se ve más natural, también permite que el maquillaje resista mejor el calor y la humedad.

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El corrector sigue la misma lógica. No es una capa uniforme bajo los ojos, sino un gesto puntual. Colocado en el lagrimal y difuminado hacia abajo, ilumina sin marcar líneas. Si la piel está bien hidratada, el resultado se ve más terso sin necesidad de exceso de producto. Aquí, la preparación importa tanto como el maquillaje. Aplica una crema ligera y un protector solar bien integrado, ambos hacen más por el acabado que cualquier fórmula pesada.

El rubor se convierte en protagonista, pero con intención. Tonos durazno, rosa cálido o coral aplicados en la parte alta de la mejilla dan estructura sin endurecer el rostro. La aplicación importa, es mejor difuminar hacia la sien que concentrar el color en el centro. Así se crea un efecto más natural, casi como si el color viniera de la piel.

En los ojos, la primavera se traduce en suavidad. Sombras en tonos neutros —beige, topo o rosados apagados— trabajadas en capas finas aportan definición sin dramatizar. Un delineado difuminado, más cercano a una sombra que a una línea rígida, suma profundidad sin endurecer la mirada. Las pestañas, bien peinadas y con máscara ligera, enmarcan sin volverse protagonistas.

primavera (1).jpg

Makeup de primavera

Pinterest

Las cejas siguen un camino similar: naturales, con relleno estratégico y textura visible. No se trata de fijarlas en exceso, sino de respetar su forma y darles dirección. Un gel ligero o un lápiz fino es suficiente para mantenerlas definidas sin que se vean rígidas.

Los labios terminan de equilibrar el look. En lugar de colores opacos o fórmulas densas, funcionan mejor los bálsamos con pigmento, los glosses con tono o los labiales hidratantes. Aportan color sin sensación pesada y acompañan el resto del maquillaje sin competir.

El acabado general es lo que marca la diferencia. Sellar solo donde es necesario —zona T, por ejemplo— mantiene el control del brillo sin eliminar la luminosidad natural. Un toque de iluminador en puntos estratégicos, aplicado con moderación, puede sumar dimensión sin convertir el rostro en un reflejo constante.

primavera 2026 (1).jpg

Makeup primavera 2026

Pinterest

Maquillarse en primavera no significa usar menos por regla, sino elegir mejor. Texturas ligeras, aplicación precisa y una lectura más honesta de la piel construyen un resultado que se siente cómodo, se ve actual y fresco.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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