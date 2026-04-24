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Cada cuánto debes cortar las puntas si quieres que tu cabello crezca largo y sano

La frecuencia correcta para despuntar el cabello depende de su estado y hábitos. Aquí el rango ideal y cómo ajustarlo para evitar puntas abiertas sin perder largo

Abril 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cada cuánto debes cortar las puntas si quieres que tu cabello crezca largo y sano

Edward Berthelot/Getty Images

La idea de que cortar las puntas hace que el cabello crezca más rápido sigue circulando, pero no es precisa. El crecimiento ocurre desde la raíz, no en las puntas. Entonces, ¿por qué sí importa recortarlas? Porque ahí es donde empieza el desgaste: si la fibra se abre y no se corta a tiempo, el daño sube y termina obligando a cortar más de lo que se quería.

La frecuencia ideal no es arbitraria. Para un cabello medio a largo, el rango más funcional está entre 8 y 12 semanas. Ese intervalo permite mantener las puntas en buen estado sin comprometer el largo acumulado. Es un mantenimiento, no un reinicio.

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Ahora bien, no todos los cabellos se comportan igual. Si usas herramientas de calor con frecuencia —plancha, secadora, tenaza—, lo recomendable es acortar ese margen a 6–8 semanas. El calor debilita la fibra y acelera la aparición de puntas abiertas. Lo mismo ocurre con el cabello teñido o decolorado ya que al estar químicamente procesado, requiere recortes más constantes para evitar que el daño avance.

En cambio, si tu cabello es natural y casi no recurres al calor, puedes espaciar los cortes hasta 10–12 semanas sin problema. Incluso si lo estás dejando crecer, este rango sigue siendo útil, siempre que los recortes sean mínimos. La clave no es dejar de cortar, sino hacerlo de forma estratégica.

cortes de cabello para mujer

Cada cuánto debes cortar las puntas si quieres que tu cabello crezca largo y sano

Getty images

Hay señales que no conviene ignorar. Puntas que se sienten ásperas, que se enredan con facilidad o que se ven opacas suelen indicar que el corte ya es necesario. También cuando el cabello pierde forma o movimiento en la parte final. No hace falta esperar a que la orzuela sea evidente; cuando aparece, el daño ya empezó.

Otro punto que suele pasarse por alto es cuánto cortar. Mantener el cabello sano no implica eliminar varios centímetros cada vez. En muchos casos, medio centímetro a un centímetro es suficiente para sanear sin afectar el largo. La constancia pesa más que la cantidad.

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Cada cuánto debes cortar las puntas si quieres que tu cabello crezca largo y sano

Pexels

Dejar crecer el cabello no es solo cuestión de paciencia. También implica cuidar lo que ya creció. Cortar las puntas con la frecuencia adecuada no acelera el crecimiento, pero sí evita retrocesos. Y en términos prácticos, eso es lo que permite que el largo realmente se mantenga y se vea bien.

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