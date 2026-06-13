El delineado de Taylor Swift que sigue favoreciendo a cualquier edad

Las tendencias de maquillaje suelen moverse entre extremos. Un año dominan las sombras intensas, al siguiente llegan los acabados casi imperceptibles, sin embargo, existen ciertos recursos que sobreviven a esos cambios porque trabajan a favor de la estructura natural del rostro, por eso amamos el delineado con efecto lifting, que sigue siendo uno de los favoritos de las it-girls.

No depende de la edad, del tipo de piel ni de una temporada específica; funciona porque dirige la mirada hacia arriba, aporta definición sin endurecer las facciones y permite que los ojos mantengan protagonismo sin necesidad de acumular producto.

Taylor Swift ha convertido ese delineado en una de las constantes más reconocibles de su imagen pública. Aunque ha experimentado con distintos peinados, colores de labios y estilos de vestuario a lo largo de los años, el cat eye limpio se ha mantenido como un elemento recurrente. En sus apariciones más recientes vuelve a verse una versión especialmente refinada de este delineado, una línea fina pegada a las pestañas superiores que se prolonga con una pequeña inclinación ascendente hacia la sien.

La clave de este delineado está precisamente en lo que no hace. No busca crear una línea gruesa ni cubrir gran parte del párpado. Tampoco pretende competir con sombras llamativas o pestañas excesivamente dramáticas. El resultado es elegante porque define la forma del ojo respetando sus proporciones naturales.

Ese detalle explica por qué suele favorecer a mujeres de distintas edades. En rostros jóvenes aporta estructura y sofisticación. En pieles maduras ayuda a dirigir visualmente la mirada hacia arriba, generando una sensación de mayor apertura en el área de los ojos. Al tratarse de un trazo fino, evita endurecer la expresión, un problema frecuente cuando se utilizan delineados demasiado gruesos o ángulos muy pronunciados.

Otro aspecto interesante es su versatilidad. Puede acompañarse con un labial rojo clásico, como suele hacerlo la cantante, pero también funciona con maquillaje prácticamente desnudo. De hecho, muchas maquillistas recurren a esta técnica cuando buscan un resultado pulido que pueda utilizarse tanto de día como de noche.

Para recrearlo, no es necesario dibujar una cola larga o exagerada. El efecto más actual apuesta por una terminación discreta, siguiendo la dirección natural de las pestañas inferiores hacia el exterior. La línea debe verse continua y limpia, sin cortes visibles ni grosor excesivo en el centro del párpado.

El éxito duradero de este delineado también responde a un cambio más amplio dentro de la belleza contemporánea. Las técnicas que permanecen suelen ser aquellas que realzan rasgos existentes en lugar de transformarlos por completo. En ese sentido, el cat eye característico de Taylor Swift encaja perfectamente con una estética que privilegia la definición estratégica sobre el exceso de producto.

El delineado de Taylor Swift que sigue favoreciendo a cualquier edad Pinterest

Mientras otras tendencias aparecen y desaparecen con rapidez, este tipo de delineado mantiene su relevancia porque ofrece algo cada vez más valorado: un resultado favorecedor, adaptable y fácil de incorporar a la rutina diaria sin importar la edad.