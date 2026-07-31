El recogido con ondas de Inés García Santos convierte los mechones frontales en protagonistas

El recogido con ondas de Inés García Santos reúne tres elementos que rara vez fallan cuando se busca un peinado sofisticado. Se trata de un moño de apariencia desenfadada, textura natural y mechones que caen a ambos lados del rostro. Esa combinación suaviza las facciones, aporta movimiento y evita el acabado rígido que durante años dominó los peinados de gala. El resultado es una propuesta que funciona tanto para una alfombra roja como para una boda o una cena especial.

Los mechones frontales son el detalle que transforma el peinado

Durante mucho tiempo, los recogidos pulidos apostaban por despejar completamente el rostro. La versión que luce Inés García Santos toma el camino contrario pues deja escapar dos mechones ligeramente ondulados que acompañan la línea de la mandíbula y crean un efecto mucho más natural.

Ese pequeño gesto modifica por completo la percepción del peinado. En lugar de endurecer las facciones, las equilibra y aporta un aire más fresco. Además, favorece prácticamente a cualquier tipo de rostro porque rompe la simetría y genera un marco visual que dirige la atención hacia los ojos.

No se trata de dejar mechones al azar. La diferencia está en trabajar la textura con una herramienta de calor o un cepillo redondo para conseguir una curva suave que acompañe el contorno facial sin perder ligereza.

Un recogido que apuesta por la textura en lugar del exceso de fijación

Visto desde atrás, el peinado también deja clara una tendencia que gana terreno entre estilistas y celebridades: los moños estructurados, pero con acabado orgánico.

El cabello conserva volumen en la coronilla, mientras que el recogido presenta ligeras irregularidades que transmiten movimiento. Esa textura evita que el peinado luzca demasiado rígido y hace que el resultado se perciba más actual.

La elección también responde a un cambio en la estética de la belleza contemporánea. Hoy, la sofisticación ya no depende de un acabado perfectamente inmóvil, sino de lograr equilibrio entre precisión y naturalidad.

Por qué este peinado favorece a tantos tipos de rostro

El éxito de este recogido no depende únicamente del moño. La raya al centro alarga visualmente el rostro, mientras que los mechones ondulados suavizan los ángulos y aportan armonía.

En rostros redondos ayudan a crear una sensación de mayor longitud. En rostros cuadrados equilibran la mandíbula, y en rostros alargados aportan amplitud alrededor de los pómulos. Esa versatilidad explica por qué esta técnica continúa apareciendo en alfombras rojas, campañas de moda y eventos de alta joyería.

Otro punto a favor es que funciona con distintas longitudes de cabello. Tanto una melena media como un cabello largo permiten recrear este efecto sin necesidad de extensiones.

Cómo recrear el recogido con ondas de Inés García Santos

Para conseguir un resultado similar, conviene preparar el cabello con un producto texturizante antes de recogerlo. Esto aporta cuerpo y facilita que el moño conserve volumen.

Después, basta con realizar una raya al centro, recoger el cabello en un moño bajo o medio sin tensarlo demasiado y reservar dos mechones finos a cada lado del rostro. Una vez terminado el recogido, esos mechones pueden trabajarse con una tenaza de diámetro medio para crear una onda suave y flexible.

El acabado final debe fijarse con un spray ligero, suficiente para mantener la forma sin eliminar el movimiento natural del cabello.

Más que un peinado pensado para una sola ocasión, el recogido con ondas de Inés García Santos refleja una manera distinta de entender la elegancia: menos rígida, más favorecedora y con pequeños detalles que consiguen un efecto mucho más sofisticado que cualquier acabado excesivamente perfecto.