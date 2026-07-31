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¿Qué productos de belleza comparten Tom Holland y Zendaya?

Tom Holland reveló que suele usar algunos de los productos de skincare de Zendaya. Aunque no mencionó marcas, sí habló de los básicos que forman parte de su rutina diaria y que pueden funcionar para cualquier persona

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¿Qué productos de belleza comparten Tom Holland y Zendaya?

Dave Benett/Alan Chapman/Dave Benett/WireImage

Tom Holland sorprendió al revelar que parte de su rutina de cuidado de la piel depende de Zendaya. Durante una entrevista con Esquire UK, el actor confesó que suele utilizar los productos de skincare que compra su esposa y admitió, entre risas, que ni siquiera sabe cómo se llaman. Lo que sí dejó claro es que su rutina es mucho más sencilla de lo que muchos imaginarían: una buena crema hidratante y protector solar son suficientes para mantener su piel en buen estado.

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Los productos de belleza que Tom Holland dijo compartir con Zendaya

La confesión surgió cuando le preguntaron qué crema hidratante utilizaba. Su respuesta fue tan espontánea como honesta: explicó que él no compra esos productos porque Zendaya se encarga de hacerlo y que una de las ventajas de vivir con ella es que puede tomar prestadas sus cremas. Incluso bromeó con que probablemente aplica más hidratante de la necesaria porque desconoce lo costosos que pueden ser esos cosméticos.
Aunque no reveló marcas ni nombres específicos, sí mencionó los productos que forman parte de su rutina diaria:

  • Crema hidratante, que utiliza todos los días.
  • Protector solar (SPF), un paso que procura no saltarse.
  • Agua, con la que simplemente enjuaga su rostro por las mañanas cuando no está trabajando.

La lista llamó la atención precisamente por su simplicidad. Frente a las rutinas de diez o más pasos que dominaron las redes sociales durante años, Holland apuesta por lo esencial y demuestra que una piel saludable no siempre requiere una larga colección de productos.

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Los productos de belleza que Tom Holland dijo compartir con Zendaya

Pexels

Qué productos de belleza pueden compartir hombres y mujeres

El comentario del actor también refleja una realidad cada vez más evidente, y es que la mayoría de los productos de cuidado de la piel no están formulados para un género en específico, sino para responder a las necesidades de cada tipo de piel.
Por esa razón, hombres y mujeres pueden compartir sin problema productos como:

  • Limpiador facial.
  • Crema hidratante.
  • Protector solar.
  • Sérums hidratantes con ácido hialurónico.
  • Bálsamos labiales.
  • Mascarillas hidratantes.
  • Cremas para el contorno de ojos.

La elección debe basarse en si la piel es seca, mixta, grasa o sensible, así como en las necesidades particulares de cada persona. Solo algunos tratamientos con ingredientes muy potentes o formulados para afecciones específicas suelen requerir una recomendación dermatológica individual.

Una rutina sencilla también puede ser efectiva

La rutina descrita por Tom Holland coincide con una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años tras abandonar los protocolos excesivamente largos para quedarse con los pasos que realmente hacen una diferencia.
Los dermatólogos coinciden en que la hidratación diaria ayuda a mantener la barrera cutánea, mientras que el protector solar continúa siendo el producto más importante para prevenir el envejecimiento prematuro causado por la radiación ultravioleta. Cuando estos hábitos se mantienen de forma constante, suelen ofrecer mejores resultados que una rutina compleja realizada de manera esporádica.
La confesión de Tom Holland también deja ver cómo el cuidado personal ha dejado de estar dividido por etiquetas. Compartir una crema hidratante o un protector solar con la pareja es una práctica cada vez más habitual y refleja una forma más práctica de entender el skincare: elegir productos por sus beneficios para la piel, no por el género al que supuestamente están dirigidos.

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