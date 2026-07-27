Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Diseños de uñas creativas que demuestran que lo divertido también puede ser elegante

Los diseños de uñas más creativos del momento combinan colores pastel, ilustraciones y detalles originales con un acabado sofisticado que transforma cualquier manicura

Julio 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six

Las uñas creativas que demuestran que lo divertido también puede ser elegante

Edward Berthelot/Getty Images

Las manicuras minimalistas siguen teniendo un lugar privilegiado, pero hay una tendencia que está conquistando a quienes buscan expresar su personalidad sin renunciar a la elegancia: las uñas creativas. Lejos de los diseños recargados de hace algunos años, la nueva generación de nail art apuesta por ilustraciones delicadas, colores suaves y detalles que convierten cada manicura en una pequeña obra de arte.

La clave está en el equilibrio. Un esmalte de acabado impecable, una paleta cromática armoniosa y dibujos cuidadosamente colocados permiten que corazones, caritas felices, figuras geométricas o incluso pequeños personajes luzcan sofisticados en lugar de infantiles.

También te interesa...
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg
Belleza
Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Trophée Chopard Official Dinner Photocall
Belleza
Guía rápida: el tipo de uñas que más te favorece según la forma de tus manos
Junio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El nuevo nail art apuesta por la creatividad con buen gusto

Si algo distingue a esta tendencia es que no existen reglas rígidas. Cada uña puede convertirse en un lienzo diferente sin perder coherencia visual. Los tonos pastel —como amarillo mantequilla, lila, verde menta, rosa empolvado y azul cielo— crean una base elegante sobre la que destacan ilustraciones discretas y acabados brillantes.

La intención no es saturar el diseño, sino lograr una manicura divertida que conserve una apariencia refinada. Precisamente por eso estas propuestas funcionan tanto para el día a día como para complementar looks más pulidos.

Diseños de uñas creativas que serán tendencia

Pollitos y corazones pastel

El amarillo mantequilla sigue siendo uno de los colores favoritos de la temporada. Combinado con pequeños corazones rosas y simpáticos dibujos de pollitos, el resultado transmite alegría sin perder delicadeza. Es una opción perfecta para primavera o para quienes buscan una manicura dulce y luminosa.

3fef7dd3e415a97ff9e2a08b1d86e88f (1).jpg

Pollitos y corazones pastel

Pinterest

Confeti multicolor

Los pequeños puntos en relieve inspirados en confeti aportan textura y movimiento. Sobre bases lila, menta, rosa o amarillo pastel, crean un efecto alegre que recuerda a los dulces de colores, pero con un acabado sorprendentemente elegante gracias a la armonía cromática.

8ba9bba32f1fc22079b7e1bd78cdf98c (1).jpg

Confeti multicolor

Pinterest

Doodles minimalistas

Estrellas, corazones, líneas curvas y pequeñas ilustraciones en negro se han convertido en uno de los diseños favoritos de quienes buscan algo diferente. Al combinarse con colores pastel, estos dibujos adquieren un aspecto artístico y contemporáneo que resulta fácil de llevar.

da8a3c51605a09cb48590d52bacb9a28 (1).jpg

Doodles minimalistas

Pinterest

Ilustraciones sobre base lechosa

Las bases translúcidas o efecto milky permiten que pequeños trazos negros, figuras abstractas y detalles en relieve destaquen con mucha sutileza. El resultado es moderno, ligero y sofisticado, ideal para quienes quieren experimentar sin apostar por colores intensos.

5ed1af555fd180afbb91113a1c781ba9 (1).jpg

Ilustraciones sobre base lechosa

Pinterest

Inspiración retro de los años 90

Las formas geométricas, líneas onduladas y bloques de color en turquesa, amarillo y rosa recuerdan al diseño gráfico noventero. Aunque llamativo, este estilo mantiene una apariencia elegante cuando se trabaja con acabados brillantes y composiciones limpias.

c1f058ae95ea66b20fefd559be67804b (1).jpg

Inspiración retro de los años 90

Pinterest

Cómo lograr que unas uñas creativas se vean elegantes

El secreto no está en limitar la imaginación, sino en cuidar la ejecución. Elegir una misma familia de colores, mantener una longitud uniforme y evitar mezclar demasiados estilos en una sola manicura hace que el resultado luzca mucho más refinado.
También influye el acabado: una superficie perfectamente pulida, esmaltes de alta pigmentación y líneas definidas elevan cualquier diseño, incluso aquellos con dibujos divertidos o elementos tridimensionales.

Porque sí, una manicura puede ser alegre, original y llena de personalidad sin dejar de transmitir sofisticación. Esa es precisamente la esencia de las uñas creativas que están marcando tendencia este año: demostrar que la elegancia también sabe divertirse.

manicure nail art Tendencias 2026 tendencia uñas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
ChatGPT Image 22 jul 2026, 06_03_27 p.m..png
Belleza
Los 6 trucos de belleza de Selena Gomez para lograr el natural make up perfecto
Julio 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-07-21 at 8.08.26 AM.jpeg
Belleza
El fleco de Zendaya es la inspiración perfecta para las mujeres con rostro ovalado
Julio 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
CND For The Blonds Fall/Winter 2015
Belleza
Los diseños de uñas que hacen que tus manos luzcan menos elegantes
Julio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" New York Premiere
Belleza
Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026
Julio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Arrivals
Belleza
La trenza diadema es el peinado elegante para cabello largo que dominará el resto de 2026
El regreso de los peinados con textura natural está desplazando los acabados rígidos. La trenza diadema reúne sofisticación, comodidad y versatilidad en un solo estilo
Julio 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - May 07, 2026
Belleza
Uñas mate: el acabado elegante que está desplazando al brillo tradicional en 2026
El efecto mate gana terreno gracias a una nueva generación de esmaltes y técnicas que ofrecen mayor duración, colores más profundos y una estética refinada que funciona durante todo el año
Julio 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2026-07-17 225730 (1).png
Belleza
¿La luz roja realmente funciona para rejuvenecer la piel? Esto dice la ciencia
El auge de las máscaras LED ha llevado esta tecnología del consultorio dermatológico al tocador. Sin embargo, sus resultados dependen de factores que pocas marcas explican antes de venderlas
Julio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Berlin Fashion Week - Spring/Summer 2027
Belleza
Las tendencias de color de uñas para el verano de 2026 que necesitas conocer
Los acabados translúcidos, los tonos mantequilla y los pasteles sofisticados desplazan a los colores intensos. Estas son las manicuras que dominarán la temporada
Julio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García