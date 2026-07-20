Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Los diseños de uñas que hacen que tus manos luzcan menos elegantes

El exceso de volumen, la mezcla de acabados y los diseños saturados están perdiendo protagonismo frente a una manicura más equilibrada. Estas son las propuestas que los expertos empiezan a dejar atrás

Julio 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
CND For The Blonds Fall/Winter 2015

Los diseños de uñas que hacen que tus manos luzcan menos elegantes

Jennifer Graylock

Una manicura puede transformar por completo la apariencia de las manos, pero no siempre para mejor. Mientras el nail art continúa explorando nuevas técnicas y acabados, también crece el interés por diseños que prioricen la armonía sobre el exceso. La conversación ya no gira únicamente en torno a qué está de moda, sino a qué estilos consiguen un resultado sofisticado y cuáles terminan restando elegancia, incluso cuando requieren horas de trabajo y gran precisión técnica.

También te interesa...
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg
Belleza
Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Trophée Chopard Official Dinner Photocall
Belleza
Guía rápida: el tipo de uñas que más te favorece según la forma de tus manos
Junio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El exceso de elementos visuales rompe el equilibrio

Durante los últimos años se popularizaron las uñas que reunían flores en relieve, pedrería, estampados animales, efectos cromados y aplicaciones tridimensionales en una sola manicura. Aunque cada técnica funciona por separado, combinarlas todas suele generar un resultado visualmente recargado.
Cuando cada uña cuenta una historia distinta, la mano pierde uniformidad y el diseño deja de acompañar el estilo personal para convertirse en el centro absoluto de atención. Esa es una de las razones por las que los salones de lujo están apostando por composiciones más limpias y coherentes.

SaveInsta.to_504066578_18091835575719856_1905283587065408527_n.jpg

Exceso de elementos visuales

Instagram

Los relieves XL ya no dominan la conversación

Las flores 3D, los moños de gel, las perlas de gran tamaño y otras aplicaciones voluminosas vivieron un auge impulsado por las redes sociales. Funcionan especialmente bien en fotografías y videos de corta duración, donde el impacto visual tiene prioridad.
Sin embargo, fuera de ese contexto presentan varios inconvenientes. Además de dificultar las actividades cotidianas, suelen desgastarse con mayor rapidez y pueden hacer que la manicura luzca pesada. Hoy el relieve continúa presente, pero aparece de forma mucho más discreta, integrado como un detalle y no como el protagonista del diseño.

SaveInsta.to_515484109_18046411298531007_1238856626242466370_n.jpg

Uñas con diseños en 3D

Instagram

La longitud extrema exige un equilibrio que no siempre se consigue

Las uñas muy largas siguen teniendo espacio dentro de la industria de la belleza, especialmente en editoriales y pasarelas. El problema surge cuando esa longitud se combina con múltiples colores, acabados metálicos, cristales y formas muy puntiagudas.
El resultado suele endurecer la apariencia de las manos y resta protagonismo a la piel, que vuelve a ocupar un papel central en las tendencias actuales. Por ello, muchas propuestas recientes mantienen la longitud, pero reducen considerablemente la cantidad de elementos decorativos.

SaveInsta.to_670177568_18086595386201059_4647163791100765366_n.jpg

Cuida el equilibrio en tu manicure

Instagram

Colores demasiado contrastantes pueden endurecer la manicura

El uso de tonos neón, acabados holográficos y combinaciones muy saturadas responde a una estética divertida y creativa. No obstante, cuando varios colores intensos conviven en una misma mano sin una paleta definida, el conjunto pierde cohesión.
Esto no significa renunciar al color. La diferencia está en cómo se utiliza. Una manicura monocromática, un degradado suave o una francesa reinterpretada con un solo tono vibrante suele ofrecer un resultado mucho más refinado que una mezcla de efectos sin conexión entre sí.

SaveInsta.to_655181643_17995788581926676_395561407916533114_n.jpg

Colores demasiado contrastantes pueden endurecer la manicura

Pinterest

La sofisticación se está construyendo desde la sencillez

El cambio que vive la manicura refleja una transformación más amplia dentro del lujo contemporáneo. Igual que ocurrió con el maquillaje y la moda, el interés empieza a desplazarse hacia propuestas que transmiten calidad mediante los acabados y no por la cantidad de detalles.
Por eso ganan terreno las bases translúcidas, los esmaltes efecto gel en tonos lechosos, las microfrancesas, los acabados perlados y los diseños minimalistas que dejan espacio al color natural de la uña. Son estilos que acompañan cualquier look y envejecen mejor visualmente.

SaveInsta.to_611188014_18081743843154970_8018727019477591299_n.jpg

Diseños de uñas que ya no deberías llevar en 2026

Instagram

Elegancia no significa llevar uñas básicas

Reducir elementos no implica eliminar la creatividad. Una flor cuidadosamente ubicada, un detalle metálico fino o un efecto cromado aplicado con moderación pueden aportar personalidad sin saturar la manicura.
La diferencia está en la intención del diseño. Mientras algunas propuestas buscan llamar la atención desde el primer vistazo, otras privilegian la proporción, la limpieza y la coherencia visual. Ese cambio explica por qué las manos mejor cuidadas ya no son necesariamente las que llevan más decoración, sino las que encuentran un equilibrio entre técnica, color y forma.

uñas tendencia uñas manicura
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"The Odyssey" New York Premiere
Belleza
Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026
Julio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Arrivals
Belleza
La trenza diadema es el peinado elegante para cabello largo que dominará el resto de 2026
Julio 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2026-07-17 225730 (1).png
Belleza
¿La luz roja realmente funciona para rejuvenecer la piel? Esto dice la ciencia
Julio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Berlin Fashion Week - Spring/Summer 2027
Belleza
Las tendencias de color de uñas para el verano de 2026 que necesitas conocer
Julio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Special Access
Belleza
Uñas negras: la manicura elegante que regresa con más fuerza y redefine el lujo silencioso
El esmalte negro ha dejado de asociarse exclusivamente con la estética gótica. Hoy domina las pasarelas y los salones de belleza gracias a acabados brillantes, texturas sofisticadas y diseños minimalistas
Julio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elie Saab - Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027
Belleza
Los aceites que nunca deberías aplicar directamente sobre la piel, según dermatólogos
No todos los aceites naturales son seguros para usarse sobre la piel. Algunos pueden provocar irritación, dermatitis o incluso manchas permanentes al exponerse al sol, especialmente si se utilizan sin diluir
Julio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 14
Belleza
Las sonrisas naturales son el nuevo símbolo de sofisticación
La odontología estética cambia de rumbo: tratamientos menos invasivos, tonos de esmalte más reales y una mayor valoración de los rasgos propios redefinen lo que hoy se considera una sonrisa atractiva
Julio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
bbd19d591e185419a0aa82e4c7017fd4 (1).jpg
Belleza
Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano
Los diseños florales regresan con una estética mucho más refinada: pétalos en relieve, acabados translúcidos y tonos suaves convierten esta manicure en una de las favoritas para quienes buscan elegancia sin excesos
Julio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García