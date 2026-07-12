Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano

Los diseños florales regresan con una estética mucho más refinada: pétalos en relieve, acabados translúcidos y tonos suaves convierten esta manicure en una de las favoritas para quienes buscan elegancia sin excesos

Julio 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
bbd19d591e185419a0aa82e4c7017fd4 (1).jpg

Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano

Pinterest

Las uñas elegantes con flores dejaron atrás los diseños recargados que dominaron hace algunos años. Ahora apuestan por composiciones minimalistas, flores diminutas pintadas a mano, bases translúcidas y detalles en relieve que aportan textura sin saturar la manicure. Ese cambio explica por qué se han convertido en una de las propuestas más solicitadas para este verano: ofrecen un equilibrio entre sofisticación, frescura y versatilidad.

El regreso de las flores con una estética mucho más refinada

Las flores nunca desaparecieron por completo del nail art, pero sí cambiaron de lenguaje. Si antes predominaban los colores intensos y las composiciones llamativas, hoy la inspiración proviene de la estética clean, el lujo discreto y el gusto por los acabados naturales.

También te interesa...
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg
Belleza
Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Trophée Chopard Official Dinner Photocall
Belleza
Guía rápida: el tipo de uñas que más te favorece según la forma de tus manos
Junio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El resultado son manicures que incorporan margaritas, peonías, flores silvestres o pequeños pétalos en tonos blancos, rosa empolvado, mantequilla, durazno y lavanda. En muchos casos, el diseño ocupa solo una o dos uñas, mientras el resto permanece con esmaltes lisos o efecto gel translúcido.
Esta evolución responde también a un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más mujeres buscan manicures que funcionen durante varias semanas, combinen con distintos estilos y puedan acompañar tanto un evento especial como la rutina diaria.

Los acabados que marcan la diferencia

Más allá del motivo floral, lo que distingue a esta tendencia son las técnicas utilizadas.
Las bases tipo milky nails, los esmaltes jelly, el acabado glazed y las aplicaciones con gel 3D crean profundidad sin perder ligereza visual. Incluso cuando aparecen pequeños cristales o detalles metálicos, estos se integran de forma puntual para complementar el diseño, no para convertirse en el centro de atención.
También gana terreno la manicura con flores prensadas encapsuladas en gel, una técnica que aporta un efecto casi botánico y transmite la sensación de llevar pequeñas ilustraciones sobre las uñas.

ba2997aacfb9a4228381aa0bf4f2cf97.jpg

Uñas elegantes con flores en verano 2026

Pinterest

Una propuesta que funciona con cualquier longitud

Otro motivo detrás de su popularidad es su capacidad de adaptarse a diferentes estilos de vida. Las uñas cortas encuentran en los diseños florales minimalistas una forma de añadir personalidad sin perder practicidad, mientras que las uñas almendradas o de longitud media permiten composiciones más elaboradas con hojas, ramas delicadas o flores en relieve.
Las formas demasiado largas o extremadamente puntiagudas han cedido espacio a siluetas más naturales, una decisión que responde tanto a la comodidad como al interés por una imagen más pulida.

fd260a7a7e55e45f6590bad99ff66f5b.jpg

Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano

Pinterest

Los colores que dominarán el verano

Aunque las flores admiten prácticamente cualquier combinación cromática, existe una paleta que concentra la atención esta temporada:
Los blancos lechosos, el rosa ballet, el amarillo mantequilla, el verde salvia, el lila suave y los tonos nude crean un fondo limpio que permite que cada flor destaque con sutileza. Sobre estas bases también aparecen pequeños toques de azul cielo o coral para aportar un aire más luminoso sin romper la armonía del conjunto.
Esta selección de colores conecta con una tendencia más amplia en belleza: maquillajes ligeros, acabados naturales y prendas confeccionadas en lino, algodón o seda, donde predominan las texturas antes que los contrastes intensos.

ebdeef1c3ff56fea1583487b2a8cc84c.jpg

Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano

Pinterest

Cómo lograr un resultado elegante

La diferencia entre una manicure sofisticada y otra sobrecargada suele estar en la proporción. Elegir un solo tipo de flor, mantener una paleta reducida y dejar espacios negativos permite que el diseño respire. Los especialistas también recomiendan combinar ilustraciones pequeñas con esmaltes de alta cobertura y acabados brillantes que prolonguen la duración del manicure.
Quienes prefieren una versión aún más discreta pueden optar por flores dibujadas únicamente con líneas blancas o transparentes, una propuesta que conserva el detalle artesanal sin llamar excesivamente la atención.

d489d26cf815203580240589f61a6cf2.jpg

Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano

Pinterest

Las uñas elegantes con flores reflejan una idea que también domina otras áreas de la belleza: los detalles delicados tienen mayor impacto cuando están bien ejecutados. Más que seguir una tendencia pasajera, esta manicure demuestra que la sofisticación suele encontrarse en los elementos más sutiles, aquellos que enriquecen un look sin competir con él.

uñas nail art manicure
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 14
Belleza
Las sonrisas naturales son el nuevo símbolo de sofisticación
Julio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_741304969_18611125339012928_3583712558388622011_n (1).jpg
Belleza
Demi Moore apuesta por el peinado elegante que nunca falla cuando hace calor
Julio 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Day 5 - The 82nd Venice International Film Festival
Belleza
Manicura italiana, el truco que estiliza visualmente los dedos sin recurrir a uñas largas
Julio 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-07-06 at 12.06.48 PM (1).jpeg
Belleza
Cómo recuperar tus rizos naturales después de un alisado permanente
Julio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-07-06 at 12.15.17 PM (1).jpeg
Belleza
Siliconas para el cabello, los ingredientes que realmente dejan el pelo suave desde la primera aplicación
La suavidad que dejan muchos acondicionadores y sérums tiene una explicación: las siliconas crean una capa protectora que reduce el frizz, mejora el brillo y facilita el peinado desde la primera aplicación
Julio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BET Awards 2026 - Arrivals
Belleza
3 cortes de pelo corto que rejuvenecen, estilizan el cuello y son tendencia en 2026
Las melenas cortas siguen evolucionando con siluetas que aportan movimiento, enmarcan el rostro y alargan visualmente el cuello. Estas son tres propuestas que dominarán los salones durante 2026
Julio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
JINsoon at Rag & Bone Spring/Summer 2015 Collection
Belleza
Uñas desnudas: la manicura minimalista que conquista por su acabado limpio y natural
El brillo saludable, los tonos translúcidos y una apariencia casi imperceptible convierten a las uñas desnudas en una de las propuestas más elegantes para quienes buscan una manicura sofisticada sin exceso de color
Julio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2f63c98e6dbefe86e1dde41d2f16f2f7 (1).jpg
Belleza
Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial
Pequeñas estrellas metálicas, constelaciones, lunas y destellos sutiles transforman las manicuras minimalistas en uno de los diseños más elegantes y versátiles del momento
Junio 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García