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Cómo recuperar tus rizos naturales después de un alisado permanente

Volver a una melena rizada requiere paciencia, una rutina adecuada y expectativas realistas. Estos cuidados pueden ayudarte a facilitar la transición sin comprometer la salud del cabello

Julio 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cómo recuperar tus rizos naturales después de un alisado permanente

Mauricio Santana/Getty Images

La relación con el cabello cambia con el tiempo. Muchas personas que durante años buscaron una melena completamente lisa ahora desean recuperar la textura natural de sus rizos, sin embargo, cuando el cabello ha pasado por un alisado permanente, el proceso no ocurre de un día para otro. Los tratamientos químicos modifican la estructura interna de la fibra capilar, por lo que el patrón original no puede reaparecer en las zonas ya tratadas. Aun así, existen estrategias que permiten acompañar el crecimiento del cabello nuevo, reducir el contraste entre ambas texturas y favorecer una transición mucho más saludable.

El primer paso consiste en comprender cómo actúa un alisado permanente. Este tipo de tratamiento rompe y reorganiza los enlaces químicos responsables de la forma natural del pelo. Una vez que esa estructura ha sido modificada, la parte tratada permanecerá lisa hasta que sea cortada. Por ello, la recuperación de los rizos depende del crecimiento del cabello nuevo desde la raíz y no de un producto capaz de revertir el procedimiento.

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Durante esa etapa de transición, la hidratación adquiere un papel fundamental. Los procesos químicos suelen volver la fibra capilar más porosa y vulnerable a la pérdida de humedad. Incorporar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana, así como acondicionadores ricos en ingredientes humectantes y aceites vegetales, ayuda a mejorar la elasticidad del cabello y a reducir el riesgo de quiebre, especialmente en la línea donde conviven la textura lisa y el nuevo crecimiento rizado.

Otro cambio importante consiste en adaptar la rutina de peinado. Cepillar el cabello en seco puede alterar el patrón de los rizos que comienzan a aparecer y aumentar el frizz. En su lugar, resulta más conveniente desenredarlo durante el lavado o con el cabello húmedo, utilizando un peine de dientes anchos o los dedos para minimizar la tensión sobre la fibra.

Muchas personas encuentran útil recurrir a técnicas de definición para integrar ambas texturas. Cremas para rizos, geles ligeros o espumas específicas ayudan a dar forma al cabello nuevo mientras suavizan la diferencia con las puntas alisadas. Aunque el resultado no elimina por completo el contraste, sí facilita peinados más uniformes durante los meses de crecimiento.

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Cómo recuperar tus rizos naturales después de un alisado permanente

Pexels

Los cortes periódicos también hacen una diferencia significativa. No es necesario renunciar inmediatamente al largo, pero eliminar progresivamente las puntas alisadas permite que la textura natural gane protagonismo. Algunas personas optan por un cambio más radical con un corte de transición, mientras que otras prefieren reducir unos centímetros cada pocas semanas hasta recuperar completamente sus rizos.

Durante este proceso conviene limitar el uso de herramientas de calor como planchas y tenazas. El exceso de temperatura puede debilitar tanto el cabello tratado como el nuevo crecimiento, dificultando la definición de los rizos y favoreciendo la resequedad. Si el secador forma parte de la rutina, utilizar un difusor a temperatura media ayuda a conservar mejor la forma natural del cabello.

También es importante tener expectativas realistas. No existe un tratamiento capaz de devolver los rizos originales a la parte del cabello que ya fue modificada químicamente por un alisado permanente. Los productos que prometen revertir este tipo de procedimientos no cuentan con evidencia que respalde ese resultado. La recuperación depende del crecimiento natural y de los cuidados que acompañen esa etapa.

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Cómo recuperar tus rizos naturales después de un alisado permanente

Pexels

Lejos de convertirse en un proceso frustrante, la transición puede ser una oportunidad para redescubrir la textura natural del cabello y construir una rutina adaptada a sus necesidades actuales. Con paciencia, hidratación constante y un mantenimiento adecuado, los nuevos rizos irán recuperando espacio hasta convertirse nuevamente en los protagonistas de la melena, permitiendo que el cambio ocurra de forma gradual y respetando la salud de la fibra capilar.

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