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Si tienes mucho cabello, el corte de pelo acampanado puede transformar el movimiento de tu melena

Capas largas, puntas abiertas hacia el exterior y una silueta equilibrada convierten al corte acampanado en una de las mejores opciones para dar ligereza al cabello abundante sin renunciar al largo

Junio 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Si tienes mucho cabello, el corte de pelo acampanado puede transformar el movimiento de tu melena

Karwai Tang/WireImage

Cuando una melena tiene mucha densidad, el principal desafío no suele ser el volumen, sino el peso. El exceso de cabello puede hacer que los largos pierdan movimiento, que las puntas se vean rígidas y que incluso el peinado dure menos tiempo. Por esa razón, los cortes más favorecedores no siempre son los que eliminan mayor cantidad de cabello, sino aquellos que redistribuyen el volumen de manera inteligente. El corte de pelo acampanado responde precisamente a la necesidad de crear una silueta más fluida, aporta ligereza visual y permite que el cabello conserve su longitud mientras gana dinamismo.

Inspirado en la forma de una campana, este corte mantiene la parte superior más pulida y acompaña el crecimiento natural del cabello con capas largas que se abren suavemente desde la altura de la mandíbula o los hombros hasta las puntas. El resultado es una melena con una caída mucho más flexible, donde el movimiento aparece de forma natural sin perder cuerpo.

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A diferencia de los cortes muy desfilados o con capas cortas, el corte acampanado evita crear un exceso de volumen alrededor del rostro. En cambio, concentra la amplitud en la parte inferior del cabello, logrando un efecto visual equilibrado que estiliza las facciones y suaviza el peso característico de las melenas abundantes.

Otra de sus ventajas es su capacidad para adaptarse a diferentes texturas. Funciona especialmente bien en cabellos lisos y ligeramente ondulados, donde las puntas adquieren una forma envolvente que recuerda la apertura de una campana. En cabellos con ondas naturales también aporta definición sin alterar el patrón del rizo, permitiendo que la melena conserve su personalidad mientras gana estructura.

El acabado puede personalizarse según el estilo de cada persona. Algunas prefieren llevar las puntas peinadas ligeramente hacia el exterior para reforzar la silueta del corte, mientras que otras optan por un acabado más natural, donde el movimiento surge únicamente gracias al trabajo de las capas. En ambos casos, la sensación es la misma: una melena más ligera y con mayor fluidez.

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Corte de pelo acampanado

Pinterest

El corte de pelo acampanado también resulta favorecedor para quienes desean conservar el largo. En lugar de recurrir a un cambio drástico, permite renovar la forma del cabello sin sacrificar centímetros, una característica especialmente valorada por quienes han dedicado tiempo al crecimiento de su melena. Esa combinación entre longitud y movimiento explica por qué ha comenzado a ganar protagonismo entre estilistas especializados en cabellos densos.

Para potenciar aún más el resultado, suele recomendarse acompañarlo con un secado mediante cepillo redondo de gran diámetro o con herramientas que aporten una curvatura suave en las puntas. El objetivo no es crear rizos marcados, sino reforzar la apertura característica del corte y favorecer una caída mucho más elegante.

El mantenimiento también es relativamente sencillo. Un retoque cada ocho o diez semanas permite conservar la forma sin modificar el largo de manera significativa. Además, el crecimiento resulta más uniforme que en otros cortes muy escalonados, por lo que la melena mantiene su estructura durante más tiempo.

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Corte de pelo acampanado

Pinterest

En una temporada donde predominan los peinados con movimiento y las melenas de aspecto natural, el corte de pelo acampanado ofrece una solución práctica para quienes tienen mucho cabello y buscan una imagen más ligera. Más que reducir el volumen, reorganiza la forma de la melena para que cada capa acompañe el movimiento del cabello, consiguiendo un resultado elegante, equilibrado y fácil de adaptar al día a día.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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