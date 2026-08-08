El cabello del cuero cabelludo crece, en promedio, alrededor de un centímetro al mes, aunque la velocidad puede variar entre personas. Eso significa que conseguir 10 centímetros adicionales puede tomar aproximadamente un año. La cifra parece sencilla, pero no cuenta toda la historia: para entender cuánto tarda realmente en crecer el cabello también hay que considerar cuánto tiempo permanece activo cada folículo, qué ocurre con las puntas y por qué algunas personas sienten que su cabello lleva meses sin ganar longitud.

El cabello no crece de manera indefinida

Cada folículo atraviesa un ciclo que determina cuánto tiempo puede producir cabello. La fase de crecimiento, conocida como anágena, puede durar varios años y es la responsable de que el cabello alcance diferentes longitudes.

Después llegan una fase de transición y otra de reposo. Finalmente, el cabello se desprende y el folículo vuelve a iniciar el proceso. La duración de estas etapas no es idéntica para todas las personas, por lo que la longitud máxima que puede alcanzar el cabello también varía.

Por eso, comparar el crecimiento con el de otra persona no siempre resulta útil. La genética tiene un papel importante en el ritmo y en la duración de la fase de crecimiento.

¿Cuánto crece el cabello en seis meses?

Si se utiliza como referencia el crecimiento promedio de un centímetro mensual, seis meses representarían aproximadamente seis centímetros y un año, cerca de 12 centímetros.

Sin embargo, esa longitud no necesariamente permanece intacta. El cabello que crece desde la raíz debe recorrer toda la fibra capilar hasta llegar a las puntas, que son las zonas más antiguas y, por tanto, las que han estado expuestas durante más tiempo al cepillado, al calor, al sol y a procesos químicos.

Ahí aparece una de las razones por las que el cabello puede crecer sin que la longitud parezca cambiar demasiado.

El verdadero enemigo de las melenas largas: el quiebre

Cuando las puntas se deterioran y comienzan a romperse, parte del crecimiento nuevo se pierde. El folículo continúa produciendo cabello, pero la fibra no consigue conservar todos los centímetros que ha ganado.

El uso frecuente de herramientas térmicas, decoloraciones, tintes, alisados, cepillados agresivos y peinados que ejercen tensión puede aumentar el daño. Mantener el cabello acondicionado y manipularlo con cuidado ayuda a reducir el quiebre y permite conservar mejor la longitud.

Esta diferencia entre crecimiento y retención de longitud es fundamental. Si el objetivo es tener el cabello largo, no basta con esperar a que crezca: también hay que proteger lo que ya ha crecido.

Cuánto tarda realmente en crecer el cabello Theo Wargo/Getty Images

¿Cortar las puntas hace que el cabello crezca más rápido?

No. Es uno de los mitos más extendidos.

Cortar las puntas no modifica la actividad del folículo porque el crecimiento ocurre en la raíz, dentro de la piel. Un corte puede mejorar considerablemente la apariencia de una melena al retirar zonas dañadas, pero no acelera la velocidad con la que aparece cabello nuevo.

Su utilidad está en otra parte: eliminar puntas muy deterioradas puede evitar que el daño continúe avanzando por la fibra y ayudar a conservar una apariencia más uniforme.

¿Existe alguna forma de acelerar el crecimiento?

No existe un método cosmético capaz de multiplicar de manera drástica la velocidad natural del cabello sano. Los productos que prometen varios centímetros adicionales en pocas semanas suelen generar expectativas poco realistas.

La alimentación también importa. Una dieta insuficiente en determinados nutrientes puede afectar el crecimiento o favorecer la caída, pero tomar suplementos sin saber si existe una deficiencia tampoco es una solución universal.

Cuando el cabello comienza a caerse más de lo habitual, pierde densidad o el crecimiento parece haberse detenido de manera repentina, conviene buscar la causa en lugar de recurrir automáticamente a un producto para el crecimiento.

Cuánto tarda realmente en crecer el cabello instagram selena gomez

La paciencia también forma parte del cuidado

Conseguir una melena considerablemente más larga es un proceso lento porque la biología tiene sus propios tiempos. El cabello puede ganar alrededor de un centímetro cada mes, pero conservar esos centímetros depende en buena medida de cómo se trate la fibra.

Por eso, una estrategia sencilla suele ser más efectiva que perseguir soluciones milagrosas: reducir el daño, cuidar las puntas, evitar la tensión constante y darle tiempo al cabello para completar su ciclo. La longitud no aparece de un día para otro; se acumula centímetro a centímetro.