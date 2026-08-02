Los ingredientes que sí ayudan a eliminar los granitos de los brazos (y los 5 errores que los empeoran)

Si la piel de tus brazos tiene pequeños granitos que se sienten ásperos al tacto, no estás sola. Esta condición, conocida como queratosis pilaris, afecta a millones de personas y suele aparecer cuando la queratina se acumula alrededor de los folículos pilosos, formando pequeños bultos que recuerdan a la “piel de gallina”.

Aunque no representa un problema de salud y no es contagiosa, muchas personas buscan mejorar su apariencia por razones estéticas. La buena noticia es que ciertos ingredientes cosméticos cuentan con evidencia para suavizar la textura de la piel, mientras que algunos hábitos cotidianos pueden hacer que los granitos sean más notorios.

¿Qué es la queratosis pilaris?

La queratosis pilaris es una alteración muy frecuente de la piel caracterizada por la acumulación de queratina en los folículos pilosos. Como consecuencia, aparecen pequeñas protuberancias que suelen localizarse en la parte posterior de los brazos, aunque también pueden presentarse en muslos, glúteos e incluso mejillas.

Es más común en personas con piel seca, dermatitis atópica o antecedentes familiares de esta condición, y suele intensificarse durante el invierno o en ambientes con baja humedad.

Los 7 ingredientes que sí ayudan a mejorar los granitos de los brazos

Aunque no existe una cura definitiva para la queratosis pilaris, incorporar los activos adecuados en tu rutina puede hacer una diferencia visible en pocas semanas.

1. Urea

La urea, en concentraciones del 10 al 20 %, es uno de los ingredientes con mayor respaldo para tratar la queratosis pilaris.

Además de hidratar intensamente, ayuda a romper la acumulación de queratina que provoca la textura áspera, dejando la piel más suave con el uso continuo.

2. Ácido láctico

Este alfa hidroxiácido (AHA) exfolia suavemente mientras aporta hidratación, por lo que resulta especialmente útil para quienes tienen la piel seca. Su uso constante favorece una superficie más uniforme sin resecar en exceso.

3. Ácido salicílico

El ácido salicílico pertenece a los beta hidroxiácidos (BHA) y tiene la capacidad de penetrar en los folículos pilosos para ayudar a eliminar los tapones de queratina. También puede contribuir a disminuir el enrojecimiento que acompaña a algunos casos.

4. Ácido glicólico

Conocido por estimular la renovación celular, el ácido glicólico mejora progresivamente la textura de la piel y favorece una apariencia más lisa cuando se utiliza con regularidad.

5. Ceramidas

Aunque no exfolian, las ceramidas ayudan a reparar la barrera cutánea y reducen la pérdida de agua, un aspecto fundamental para controlar la resequedad asociada a la queratosis pilaris.

6. Niacinamida

La niacinamida es un ingrediente versátil que ayuda a disminuir la inflamación, fortalece la barrera de la piel y puede reducir el aspecto rojizo de los granitos. Suele combinarse con otros activos exfoliantes para potenciar los resultados.

7. Ácido azelaico

El ácido azelaico destaca por sus propiedades antiinflamatorias y por ayudar a mejorar la textura de la piel. También puede ser útil cuando la queratosis pilaris deja manchas o existe irritación persistente.

Los ingredientes que sí ayudan a eliminar los granitos de los brazos (y los 5 errores que los empeoran) Pexels

Los 5 errores que empeoran la queratosis pilaris

Tan importante como elegir los ingredientes adecuados es evitar hábitos que pueden irritar la piel.

1. Tallar los brazos con fuerza

Frotar la piel con guantes exfoliantes, cepillos o esponjas abrasivas no elimina los granitos. Por el contrario, puede aumentar la irritación y hacer que el enrojecimiento sea más evidente.

2. Usar agua demasiado caliente

Las duchas muy calientes eliminan parte de los aceites naturales de la piel y favorecen la deshidratación, lo que suele hacer que la queratosis pilaris se note más.

3. Olvidar la crema hidratante

La hidratación diaria es una de las medidas más importantes para mantener la piel suave. Saltarse este paso puede favorecer que la textura áspera reaparezca rápidamente.

4. Exfoliar todos los días

Más exfoliación no significa mejores resultados. Utilizar ácidos con demasiada frecuencia puede alterar la barrera cutánea e incrementar la sensibilidad.

5. Esperar resultados inmediatos

La renovación de la piel lleva tiempo. En la mayoría de los casos, las primeras mejoras comienzan a observarse entre las cuatro y ocho semanas de uso constante de productos adecuados.

Los ingredientes que sí ayudan a eliminar los granitos de los brazos (y los 5 errores que los empeoran) Mariyariya/Getty Images

¿Cuál es la mejor rutina para eliminar los granitos de los brazos?

Una rutina sencilla suele ser suficiente para mejorar notablemente la apariencia de la piel:



Limpia la zona con un jabón suave.

Después del baño, aplica una crema con urea o ceramidas mientras la piel aún está ligeramente húmeda.

Dos o tres noches por semana incorpora un producto con ácido láctico, salicílico o glicólico, según la tolerancia de tu piel.

Si los brazos estarán expuestos al sol, utiliza protector solar para evitar manchas e irritación.

La clave está en la constancia. Con el paso de las semanas, la piel suele sentirse más lisa, hidratada y uniforme.

¿La queratosis pilaris desaparece para siempre?

No existe un tratamiento capaz de eliminarla de forma definitiva, ya que en muchos casos tiene un componente genético. Sin embargo, una rutina adecuada puede mantenerla bajo control durante largos periodos y mejorar considerablemente el aspecto de la piel.

Si los granitos presentan dolor, secreción, picazón intensa o inflamación importante, lo recomendable es consultar con un dermatólogo para descartar otras afecciones, como la foliculitis, que requieren un tratamiento diferente.