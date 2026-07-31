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Belleza

Las uñas aceituna confirman que los tonos terrosos dominarán el otoño 2026

El verde aceituna se suma a la paleta otoñal con una propuesta más cálida y versátil que los clásicos borgoña o chocolate. Su capacidad para combinar con prendas en gamas neutras lo perfila como uno de los colores más solicitados de la temporada

Julio 31, 2026 • 
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Las uñas aceituna confirman que los tonos terrosos dominarán el otoño 2026

Emma McIntyre/WireImage

Las uñas aceituna están ganando protagonismo justo cuando la paleta otoñal parecía haber encontrado un equilibrio entre los marrones, los vinos y los tonos café. Este verde de matiz terroso introduce una alternativa igual de sofisticada, pero con un carácter más fresco y contemporáneo, capaz de integrarse con facilidad en los clósets de la temporada sin perder elegancia.

El verde cambia de registro para el otoño

Durante años, los esmaltes verdes estuvieron asociados a propuestas vibrantes o de inspiración esmeralda. El tono aceituna plantea un enfoque distinto: incorpora pigmentos amarillos y marrones que suavizan su intensidad y lo acercan a los colores presentes en la naturaleza durante los meses más fríos.
Ese matiz explica buena parte de su éxito. Funciona como un neutro inesperado que armoniza con tejidos como lana, gamuza, cuero o cachemira, materiales que dominan las colecciones de otoño. También dialoga con una paleta de colores donde aparecen el camel, el topo, el chocolate, el gris piedra o el burdeos sin competir con ellos.

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Una manicura que se adapta a distintos estilos

Otra de las razones por las que las uñas aceituna empiezan a ganar terreno es su versatilidad. Mientras algunos colores de temporada funcionan únicamente en acabados brillantes o muy elaborados, este tono mantiene su atractivo tanto en una manicura monocromática como en diseños minimalistas.
Las uñas cortas con acabado cremoso potencian su aire refinado, mientras que en formas almendradas o coffin adquieren una presencia más sofisticada. También admite detalles metálicos en dorado, líneas finas en negro o acabados mate que refuerzan su inspiración orgánica sin perder modernidad.

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Las uñas aceituna confirman que los tonos terrosos dominarán el otoño 2026

Pinterest

El auge de los tonos terrosos responde a un cambio estético

La creciente popularidad de esta gama cromática no es un fenómeno aislado. La belleza lleva varias temporadas alejándose de los colores excesivamente saturados para dar paso a propuestas más cálidas y equilibradas, capaces de permanecer vigentes más allá de una sola estación.
Ese cambio también refleja una forma distinta de consumir tendencias. En lugar de buscar un esmalte que destaque únicamente por su intensidad, cada vez más personas priorizan colores fáciles de combinar con su ropa, sus accesorios y su rutina diaria. El verde aceituna responde precisamente a esa búsqueda de funcionalidad sin renunciar al estilo.

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Pinterest

Cómo llevar las uñas aceituna este otoño

Si buscas incorporarlas a tu manicura, el acabado liso seguirá siendo la opción más elegante. Un esmalte de alta pigmentación y brillo intenso permite apreciar mejor la profundidad del color y resaltar sus matices terrosos.
Quienes prefieran un diseño más elaborado pueden combinar el verde aceituna con detalles dorados, efecto mármol, micro francesa o acentos en tonos chocolate y crema, una mezcla que mantiene la armonía cromática característica del otoño sin caer en contrastes demasiado marcados.
Las uñas aceituna representan una evolución natural dentro de las manicuras otoñales. Conservan la calidez que define a la temporada, pero introducen un color menos predecible, más versátil y con suficiente personalidad para convertirse en uno de esos clásicos contemporáneos que sobreviven al cambio de estación.

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