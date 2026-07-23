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Belleza

Los 6 trucos de belleza de Selena Gomez para lograr el natural make up perfecto

La actriz y empresaria ha compartido durante años los hábitos que repite para conseguir un acabado fresco y luminoso. Más que una rutina, su forma de entender el maquillaje ha influido en la evolución del soft glam y la belleza minimalista

Julio 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los 6 trucos de belleza de Selena Gomez para lograr el natural make up perfecto

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Cumplir 34 años encuentra a Selena Gomez en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Mientras celebra un nuevo aniversario rodeada de proyectos en cine, música y belleza, su propuesta estética sigue siendo una referencia para quienes buscan un maquillaje que realce el rostro sin ocultarlo. Ese equilibrio entre naturalidad y sofisticación explica por qué sus looks continúan inspirando tutoriales, tendencias y búsquedas en internet años después de haberlos popularizado.

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1. Preparar la piel antes de pensar en la base

El maquillaje de Selena Gomez empieza mucho antes del color. En distintas entrevistas y tutoriales ha explicado que dedica tiempo a hidratar la piel y crear una superficie uniforme antes de aplicar cualquier producto. El objetivo no es cubrir imperfecciones, sino conseguir una textura luminosa que permita utilizar menos base y obtener un acabado más natural.
Este enfoque responde a un cambio más amplio dentro de la industria: la piel dejó de entenderse como un lienzo que debía ocultarse bajo capas de maquillaje y pasó a ocupar el centro de la conversación. Hoy, una tez saludable vale tanto como una buena técnica.

2. “Less is more” sigue siendo su mejor consejo

Uno de los aprendizajes que más ha repetido Selena nació cuando era adolescente. Mientras intentaba aparentar más edad con maquillajes intensos, un maquillador le dio un consejo que todavía aplica: “Less is more”. Con el tiempo entendió que no necesitaba transformar sus rasgos para verse sofisticada y que un acabado ligero podía resultar mucho más favorecedor.
Esa filosofía también explica por qué su imagen ha envejecido con naturalidad. En lugar de perseguir cada tendencia viral, ha construido una identidad visual basada en la sencillez y la coherencia.

3. El rubor se aplica para dar dimensión, no solo color

Si existe un gesto que distingue los maquillajes de Selena Gomez es la forma en que utiliza el rubor. En lugar de concentrarlo únicamente sobre las mejillas, suele colocarlo en una posición ligeramente elevada para aportar un efecto de rostro más descansado y crear una transición suave hacia los pómulos. Ella misma ha explicado que esta técnica ayuda a realzar las facciones sin endurecerlas.
No sorprende que el rubor líquido se haya convertido en uno de los productos más influyentes de los últimos años. El auge del soft glam y de los acabados frescos ha desplazado el contour dramático que dominó buena parte de la década pasada.

4. Las cejas conservan su forma natural

Mientras muchas tendencias apostaban por cejas extremadamente definidas, Selena Gomez eligió el camino contrario. Ha contado que evita depilarlas en exceso y prefiere respetar su forma original, limitándose a pequeños retoques cuando es necesario.
El resultado es un rostro que mantiene expresión y equilibrio, una decisión que también refleja el regreso de las cejas con textura y movimiento que hoy predominan en las pasarelas y alfombras rojas.

5. Cobertura ligera y aplicada solo donde hace falta

Otra de las técnicas que repite consiste en construir la cobertura poco a poco. En lugar de extender una capa uniforme sobre todo el rostro, aplica pequeñas cantidades de base y corrector únicamente en las zonas que necesitan mayor uniformidad. Después difumina cuidadosamente para que la piel conserve profundidad y dimensión.
Este método responde a una nueva manera de entender el maquillaje: la perfección absoluta ha dejado paso a acabados más creíbles, donde pecas, textura y luminosidad forman parte del resultado final.

6. El equilibrio define el resultado

Labios en tonos nude o rosados, sombras suaves y pestañas bien definidas suelen completar sus maquillajes más recordados. Incluso cuando incorpora un delineado más marcado, el resto del rostro permanece limpio para evitar competir por protagonismo. Esa búsqueda del equilibrio explica por qué sus looks funcionan tanto en una alfombra roja como en una fotografía cotidiana.

Eurídice Aiymet Garavito García
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