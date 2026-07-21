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Ludwika Paleta: Lejos del ruido, más cerca de sí misma

Pocas figuras han acompañado a varias generaciones de espectadores como ella. Lo que comenzó como una carrera marcada por la fama en su niñez se ha transformado en una trayectoria sólida, construida sobre la curiosidad, independencia y voluntad de explorar nuevos caminos. Hoy, es una mujer que ha aprendido a separarse de la percepción pública para seguir tomando decisiones propias

Julio 20, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
Diseño de set: @ivanaguirrefotografo
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: @bettopop
PR Ludwika Paleta: @nmda_mx @manunavarro
Editor de arte: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman
Vestido: Ferragamo.

Reloj Spirit of Big Bang Titanium Coal Blue 42 mm, Hublot

(disponible en EMWA)

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

Por: Deborah Uranga

Ludwika Paleta tiene una presencia que llena el espacio y, sin embargo, es discreta y reservada. La mañana de la sesión de fotos para Harper’s Bazaar llega de buen humor, con lentes oscuros y flequillo nuevo. “Me siento muy privilegiada”, me dice cuando le pregunto cómo observa hoy su trayectoria. “Siento que a lo largo de mi vida he tenido mucha suerte. Crecí en una era en la que me tocó hacerme muy famosa y, como dices, ser parte de la cultura popular en México. Esa es la realidad. Todxs se acuerdan de María Joaquina. Pero, actualmente, ya no sucede así. Hoy siento que cualquiera se hace famoso por otras razones”. La sombra de María Joaquina, su personaje en la telenovela infantil Carrusel (1989), la acompañó durante años.

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Reconoce que hubo un tiempo en que estuvo peleada con el personaje. “En los aeropuertos me gritaban su nombre. Gente de Venezuela, Perú, Nicaragua, Estados Unidos... y alucinaba. Pero me di cuenta de que es un privilegio y lo empecé a abrazar con mucho amor. Porque también, a partir de ella, empezaron a llegar más proyectos”. Haber crecido frente a las cámaras también significó aprender a convivir con la mirada ajena. Cuando le pregunto qué le diría hoy a la Ludwika que comenzaba su carrera, responde sin titubeos: “La gente siempre va a hablar, pero tienes que saber que eso que están diciendo de ti no eres tú. Eso me hubiera dicho a mí de chiquita: eso que están diciendo no tiene nada qué ver contigo”. Quizá esa certeza es la que le ha permitido tomar algunas de las decisiones más importantes de su carrera.

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Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
Diseño de set: @ivanaguirrefotografo
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: @bettopop
PR Ludwika Paleta: @nmda_mx @manunavarro
Editor de arte: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

Hoy suma más de cincuenta proyectos entre películas, series, obras de teatro y telenovelas. Sin embargo, uno de los momentos decisivos llegó cuando decidió abandonar la comodidad de una exclusividad que le garantizaba estabilidad. “Decidí dejar Televisa —que era muy cómoda— para buscar oportunidades que a mí me llenaran más como actriz. Poco a poco me fui metiendo en el caminito del cine más arriesgado, de los proyectos diferentes, de cosas que me llenaban más, que tal vez no me daban tanta seguridad económica, pero que me llenaban de otra manera”. Desde entonces, gran parte de sus elecciones profesionales parecen responder a una misma inquietud: evitar la repetición. Hoy elige personajes que la desafían, incluso cuando eso implique incomodar ciertas expectativas. “Mis decisiones de carrera tienen que ver con mi voluntad de no encasillarme en un solo personaje y salirme del lugar seguro.

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Fotografías: @ivanaguirrefotografo
Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
Diseño de set: @ivanaguirrefotografo
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: @bettopop
PR Ludwika Paleta: @nmda_mx @manunavarro
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Top, Fendi.
Reloj Big Bang Unico Titanium Rainbow 42 mm, Hublot
(disponible en EMWA)

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

En parte, porque soy muy impaciente y me aburro; además, la variedad abre espacio a la exploración. Habrá quien sienta que me encasillé en un tipo de personaje porque me tocó contar dos historias que se estrenaron una después de la otra, de dos mujeres que resulta que son mayores que su pareja. Pero ¿cuándo hubiera sido eso una conversación, si fuera un hombre? Nunca. Es lo común. A veces, me llama la atención el imaginario de la gente”, afirma, en referencia a sus personajes en las películas ¿Quieres ser mi novia? y Deseo, ambas de 2026. Y aunque asumir riesgos también implica equivocarse, es una posibilidad que acepta con naturalidad. “También es más divertido y satisfactorio. Porque tampoco está mal regarla, ¿no? Te equivocas, aprendes y te sigues. En cambio, si te quedas en un lugar seguro de ser el mismo personaje siempre, pues ahí te vas a quedar”.

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Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
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Peinado: @ernestovargas_hair
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Camisa y suéter, Dior.
Reloj Spirit of Big Bang Steel White Diamonds 32 mm, Hublot
(disponible en EMWA).

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

No habla de la actuación como una carrera lineal ni como una competencia. Para ella, actuar tiene más que ver con la exploración. “Yo creo que depende de lo que cada uno quiera para su carrera. Yo conozco a grandes actores que no los conoce nadie, o que llevan carreras súper silenciosas... Para mí, actuar es vivir cosas a través de los personajes, sobre todo en el teatro, siento que me dan la oportunidad de autoconocimiento”. También tiene muy clara la diferencia entre el oficio y la manera de construir una trayectoria. “Actuar es una cosa y la manera en la que llevas tu carrera es otra”. Esa idea de construir en compañía aparece una y otra vez durante nuestra conversación.

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Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
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Top y pantalón, Cynthia Buttenklepper.
Zapatos, Ferragamo.
Reloj Big Bang One Click Steel Rainbow 39 mm, Hublot
(disponible en EMWA).

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

“Mucha gente se imaginó que cuando me casé nuevamente, iba a dejar de trabajar y a alejarme. Pero, curiosamente, fue cuando más he trabajado en mi vida. Y gran parte es porque Emiliano ha sido mi mejor compañero desde hace 15 años. Hemos hecho tan buen equipo que le encanta verme trabajar y hacer lo que más me gusta. Mi esposo ha sido un gran aliado para que yo pueda hacer lo que más quiera”.

La misma lógica aplica a sus proyectos profesionales. Cuando habla de Sklin, la línea de skincare que desarrolló junto a su socia Norma, la conversación se desplaza naturalmente hacia la importancia de rodearse de las personas adecuadas. “Cada producto nace de una necesidad de cuidado. De conocer mi piel, de darme cuenta de lo que me activa la rosácea, de lo que me cae y lo que no. Me di cuenta de que no hace falta mucho para tener una buena rutina, y tampoco hace falta mucho para que el cuidado de la piel sea excelente”.Mientras Ludwika se ocupa del diseño, la imagen, las texturas y el desarrollo creativo, su socia lidera otras áreas del negocio. “Llevo la parte creativa que involucra en el diseño, wording, imagen, texturas. Lo demás lo hace Norma, mi socia. Hacer un buen equipo es esencial”.

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Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
Diseño de set: @ivanaguirrefotografo
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: @bettopop
PR Ludwika Paleta: @nmda_mx @manunavarro
Editor de arte: @eloriginaldaro
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Saco y pantalón, Chanel.
Reloj Big Bang One Click Steel Rainbow 39 mm, Hublot (disponible
en EMWA)

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

La expansión de Ludwika ya no ocurre únicamente a través de los personajes. También toma forma en proyectos que reflejan otros intereses y otras inquietudes. Entre ellos está Milamika, un vino natural producido en el Valle de Guadalupe. “Es un proyecto más de cariño que de negocio. Lo hice con mi amiga Mila –a quien conozco desde el colegio–, en conjunto con el enólogo Phil Gregory, de Vena Cava. El resultado es un gran vino con una producción muy reducida, pero mucha satisfacción”.

Quizá esa sea la constante en una carrera que comenzó hace décadas y que sigue encontrando nuevas formas de crecer. No la necesidad de reinventarse, sino la curiosidad de seguir explorando.

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Fashion styling: @alo_murillo_
Entrevista: @deborahuranga
Maquillaje: @ger.parra
Peinado: @ernestovargas_hair
Diseño de set: @ivanaguirrefotografo
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: @bettopop
PR Ludwika Paleta: @nmda_mx @manunavarro
Editor de arte: @eloriginaldaro
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Vestido, Louis Vuitton.
Reloj Spirit of Big Bang Steel White Diamonds 32 mm, Hublot (disponible en EMWA).

Fotografías: @ivanaguirrefotografo

Ya sea frente a una cámara, desarrollando una marca de skincare o imaginando un vino natural, Ludwika parece moverse por la misma convicción que la llevó a abandonar los caminos más cómodos de su profesión: la certeza de que siempre hay algo nuevo por descubrir.

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